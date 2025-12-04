Новини
ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами

4 Декември, 2025 22:23 943 5

  • гдбоп-
  • данс-
  • ддс-
  • измами-
  • европейска прокуратура

По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки

ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами под надзора на Европейската прокуратура.

Това съобщи "Нова телевизия"

Днес сутринта са влезли едновременно в над 40 офиса на фирми и частни адреси в София и страната.

Акция е имало в Пловдив, Русе, Добрич и други градове.

Има задържани лица и големи суми пари и документи. По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки. Щетата от спестените данъци била за милиони, според запознати с разследването.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
  • 1 БМВ чалга и съмнителни жени

    5 2 Отговор
    Ганю и Ганювичка ако не краднат, няма да са те.

    22:26 04.12.2025

  • 2 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Групите за изборни измами кога?

    22:27 04.12.2025

  • 3 ВЕЛИНСКИ

    2 1 Отговор
    МИ ЧЕ ТЕЗИ
    БЯХА С ФЕНЕРЧЕТАТА

    ПОКАТЕРЕНИ ПО СТЪЛБИТЕ НА БНБ
    В ПОНЕДЕЛНИК ОСЕМНАЙСЕ ЧАСА
    И ВИКАХА НАЙ МНОГО СРЕЩУ....С У П Т О......
    АПРОПО....СТО И ОСЕМ ПРОЦЕНТА
    АДВОКАТ ЩЕ ИМ БЪДЕ МИСТЪР ММИМИ БИН

    22:32 04.12.2025

  • 4 доклиок

    6 0 Отговор
    Чистачката,чистачката е трябвало да хванете ама да има и жандармерия. Снимаха циганина от Банкя гол с чекмедже пълно с евро и злато, 55 милиона лева от магистрала Хемус изчезнаха изтеглени на каса в сакове и чували, към Банкя, а е неизвестен извършител. Всяка седмица със частния си самолет Фалкон, свинята Шишко лети до именията си в Дубай, а за Корупция арестуват в село Неофит Рилски Величие и Ивелин Михайлов, дето няма 1 лев от бюджета взет и няма 1 ден на държавна служба. По 10 хиляди лева заплати вземате и бонуси и ловите чистачките. Айдуците гласуват закони за морал и бюджет. Слава на Господ Иисус Христос поне имитирате че работите. Пред Кьовеши поне се правите че сте курназ.

    22:59 04.12.2025

  • 5 хаха

    3 0 Отговор
    Общият Съд на Европейския съюз е приел за допустима искова молба, оспорваща законосъобразността на приемането на България в еврозоната, планирано за 1 януари 2026 г.

    23:00 04.12.2025