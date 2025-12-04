ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами под надзора на Европейската прокуратура.
Това съобщи "Нова телевизия"
Днес сутринта са влезли едновременно в над 40 офиса на фирми и частни адреси в София и страната.
Акция е имало в Пловдив, Русе, Добрич и други градове.
Има задържани лица и големи суми пари и документи. По първоначална информация става дума за големи фирми, свързани с търговия и производство на селскостопански стоки. Щетата от спестените данъци била за милиони, според запознати с разследването.
1 БМВ чалга и съмнителни жени
22:26 04.12.2025
2 ООрана държава
22:27 04.12.2025
3 ВЕЛИНСКИ
БЯХА С ФЕНЕРЧЕТАТА
ПОКАТЕРЕНИ ПО СТЪЛБИТЕ НА БНБ
В ПОНЕДЕЛНИК ОСЕМНАЙСЕ ЧАСА
И ВИКАХА НАЙ МНОГО СРЕЩУ....С У П Т О......
АПРОПО....СТО И ОСЕМ ПРОЦЕНТА
АДВОКАТ ЩЕ ИМ БЪДЕ МИСТЪР ММИМИ БИН
22:32 04.12.2025
4 доклиок
22:59 04.12.2025
5 хаха
23:00 04.12.2025