Новини
Крими »
Разследват смъртта на домашна котка във Видинско

Разследват смъртта на домашна котка във Видинско

24 Ноември, 2025 12:40 1 085 22

  • търняне-
  • видинско-
  • котка

По тялото не са открити видими следи от насилие

Разследват смъртта на домашна котка във Видинско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследват убийство на домашна котка в село Търняне, съобщиха от полицията във Видин.

На 23 ноември жителка на селото е подала сигнал на тел. 112 за убита домашна котка.

Полицейски екип и служители на Областната дирекция по безопасност на храните посетили адреса, като при огледа по трупа на животното не са констатирани видими следи от насилствена смърт.

Предстои експертиза за установяване на времето и причината за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.

Последният случай на разследване на убийство на животно във Видинско е от 6 юли, когато жителка на село Връв съобщила в полицията, че късно вечерта на 5 юли съпругът ѝ е удушил котка.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хорейшо

    17 1 Отговор
    Пак някой, да обясни... как държавните служители, стояли по цял ден... без работа.

    Коментиран от #21

    12:45 24.11.2025

  • 2 Многознайко

    25 2 Отговор
    Защо не задействате ГДБОП да разследват? Ставате смешни вече с тези статии!

    12:49 24.11.2025

  • 3 Че Рнататапантера

    16 4 Отговор
    От полицията да се готвят за разследване на масови убийства на розови домашни любимци през следващия месец. Това си насилие над гръбначни животни според евроатлантическите ценности.

    12:49 24.11.2025

  • 4 ВИЕ СЕРИОЗНО ЛИ

    19 2 Отговор
    ДО ТАМ ЛИ ОПРЯХМЕ? ШОУТО Е ПОВСЕМЕСТНО...

    12:52 24.11.2025

  • 5 Аз да питам

    12 0 Отговор
    В последно време някои много са се загрижили за "домашните" и "не-домашните" животинки. Лошо няма. А моята котка я разкъсаха двете кучета на съседката. Нейния брат обучава тези кучета за битки с други кучета. До колкото знам боевете с кучета са незаконни. Та както питат някои колеги "кво прайм ся". Аз на кой да се оплача.

    Коментиран от #7, #10

    12:54 24.11.2025

  • 6 Веднага

    13 1 Отговор
    Жандармерия да обгради селото да се вземат натривки на цялото село аман от тъмни балкански субекти.

    12:55 24.11.2025

  • 7 НойкоНоевски

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз да питам":

    Син лазер, бате ! Даже и уведомителен режим няма.Половината ми квартал е с такива за по 100 лв... Учудващо ефективен !

    13:07 24.11.2025

  • 8 Пешо

    11 1 Отговор
    Имаме една нахална домашна муха. Яко съм и се заканил, но ме е страх от Хелзинкския Комитет и Международния Съд в Хага.

    Коментиран от #14

    13:11 24.11.2025

  • 9 О Господи,

    11 1 Отговор
    тея оправиха убийствата, кражбите и изнасилванията при хората и се заеха с добитъка.

    13:14 24.11.2025

  • 10 Баба Гошка

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Аз да питам":

    Кат е прескочила оградата котката ти ний какво да я прайм? Гледам в ютюб клипове за ефективно и окончателно отстраняване на чужди котки в моя двор. Дори върху мебелите беше минирала една. И върху тревата редовно ни ползват за нуждите си. Не искам на собствени кучета, нито на чужди котки да трябва да чистя в моя двор. Затуй най добре е да ги няма.

    Коментиран от #16

    13:14 24.11.2025

  • 11 голяма новина писарке

    5 1 Отговор
    разтърси се за още пълнежи подобни да ни пейстнеш тук
    да забравим за тикви и еврозона и чекмеджари

    Коментиран от #12

    13:18 24.11.2025

  • 12 Ама много голяма

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "голяма новина писарке":

    Ами ,какво очакваш от Мара-подробната?

    13:23 24.11.2025

  • 13 гост

    6 1 Отговор
    И да се разследва смъртта на много домашни прасета преди Коледа. И на много шарани около Никулден

    13:25 24.11.2025

  • 14 ВЕЛИНСКИ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пешо":

    НАЧАЛНИК
    АМИ РАЗВЕДИ СЕ....

    13:32 24.11.2025

  • 15 Сивата котка

    2 1 Отговор
    Незнам защо ви се струва смешно? Ако котката е яла нещо, което може да е закупено от магазин за храна на хора, подчертавам, кво прайм тогава? Ако е вид отрова, която може да няма свободен достъп на продажба, какво следва? Или някой изпрбова ново лекарство за ковид, та да опита първо с котката?

    13:38 24.11.2025

  • 16 Аз да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Баба Гошка":

    Да, не уточних че кучетата бяха пуснати на улицата безконтролно и инцидента стана в моя двор защото и аз не си бях затворил входната врата.

    13:53 24.11.2025

  • 17 Чочо

    0 0 Отговор
    Майко мила......

    14:08 24.11.2025

  • 18 Охххх

    0 0 Отговор
    Ем ко да в кажем сега, то и на мен ми иде да се обесим с туй евро ама...викат голем грех било и нема ме земат у Рая...та за туй си трая!

    14:10 24.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 абе хора

    1 0 Отговор
    Аз обичанм животни, имал съм и котка и куче, ама тези новини ме шокират! Разследват смъртта на котка?? Това го прави полиция, прокурарура, докато градовете са пълни с дрига, деца ги сгазват пияни шпфьори, жени страфат оъ до ашно насилие и още мога да изреждам куп престъпления срещу ХОРА! Много се изкилифарчихте май...

    14:21 24.11.2025

  • 21 Робин Хорсфол

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хорейшо":

    Обяснението: Котка терорист влезна в дома ми, уби домашния хамстер, отвлече златната риба, прерови хладилника и унищожи всичките запаси от храна за зимата. Бяхме принудени да действаме незабавно за да спасим максимално граждани от нейните терористични набези.

    14:29 24.11.2025

  • 22 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Сериозно ли?
    Значи скоро може да очакваме разследване за убита мишка,
    а след някоя и друга година - за мухи, комари или хлебарки...

    14:45 24.11.2025