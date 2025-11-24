Разследват смъртта на домашна котка във Видинско

Разследват убийство на домашна котка в село Търняне, съобщиха от полицията във Видин.
На 23 ноември жителка на селото е подала сигнал на тел. 112 за убита домашна котка.
Полицейски екип и служители на Областната дирекция по безопасност на храните посетили адреса, като при огледа по трупа на животното не са констатирани видими следи от насилствена смърт.
Предстои експертиза за установяване на времето и причината за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията.
Последният случай на разследване на убийство на животно във Видинско е от 6 юли, когато жителка на село Връв съобщила в полицията, че късно вечерта на 5 юли съпругът ѝ е удушил котка.
1 Хорейшо
Коментиран от #21
12:45 24.11.2025
2 Многознайко
12:49 24.11.2025
3 Че Рнататапантера
12:49 24.11.2025
4 ВИЕ СЕРИОЗНО ЛИ
12:52 24.11.2025
5 Аз да питам
Коментиран от #7, #10
12:54 24.11.2025
6 Веднага
12:55 24.11.2025
7 НойкоНоевски
До коментар #5 от "Аз да питам":Син лазер, бате ! Даже и уведомителен режим няма.Половината ми квартал е с такива за по 100 лв... Учудващо ефективен !
13:07 24.11.2025
8 Пешо
Коментиран от #14
13:11 24.11.2025
9 О Господи,
13:14 24.11.2025
10 Баба Гошка
До коментар #5 от "Аз да питам":Кат е прескочила оградата котката ти ний какво да я прайм? Гледам в ютюб клипове за ефективно и окончателно отстраняване на чужди котки в моя двор. Дори върху мебелите беше минирала една. И върху тревата редовно ни ползват за нуждите си. Не искам на собствени кучета, нито на чужди котки да трябва да чистя в моя двор. Затуй най добре е да ги няма.
Коментиран от #16
13:14 24.11.2025
11 голяма новина писарке
да забравим за тикви и еврозона и чекмеджари
Коментиран от #12
13:18 24.11.2025
12 Ама много голяма
До коментар #11 от "голяма новина писарке":Ами ,какво очакваш от Мара-подробната?
13:23 24.11.2025
13 гост
13:25 24.11.2025
14 ВЕЛИНСКИ
До коментар #8 от "Пешо":НАЧАЛНИК
АМИ РАЗВЕДИ СЕ....
13:32 24.11.2025
15 Сивата котка
13:38 24.11.2025
16 Аз да питам
До коментар #10 от "Баба Гошка":Да, не уточних че кучетата бяха пуснати на улицата безконтролно и инцидента стана в моя двор защото и аз не си бях затворил входната врата.
13:53 24.11.2025
17 Чочо
14:08 24.11.2025
18 Охххх
14:10 24.11.2025
20 абе хора
14:21 24.11.2025
21 Робин Хорсфол
До коментар #1 от "Хорейшо":Обяснението: Котка терорист влезна в дома ми, уби домашния хамстер, отвлече златната риба, прерови хладилника и унищожи всичките запаси от храна за зимата. Бяхме принудени да действаме незабавно за да спасим максимално граждани от нейните терористични набези.
14:29 24.11.2025
22 Бойкот на О.Л.Хлъц
Значи скоро може да очакваме разследване за убита мишка,
а след някоя и друга година - за мухи, комари или хлебарки...
14:45 24.11.2025