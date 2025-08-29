Брутално убийство на котка в Севлиево

Нечувана агресия. Млад мъж от Севлиево уби котка, като я хвърли в земята. По информация на БНТ младежът днес е разпитан.
Сигналът за зверството е подаден от собствениците на котето. Убийството е заснето и публикувано в социалните мрежи.
Стопаните на животинката са подали сигнали до полиция и прокуратура, но все още не е ясна самоличността на извършителя. Инцидентът е от 25 август.
На ужасяващи кадри се вижда как момче на видима възраст 16-17 години минава по улица в Севлиево, взема малка котка от ограда и я удря в земята.
1 Много котки
Коментиран от #6, #18, #19
20:22 29.08.2025
2 Снимащите дали са задържани?
Коментиран от #13, #28
20:23 29.08.2025
5 Собствениците
20:24 29.08.2025
7 Факт
20:24 29.08.2025
9 До снимащите
20:26 29.08.2025
10 Анонимен
20:28 29.08.2025
11 DW смърди
Изсилвате се малко.
Да, не е приятно станалото и не е хубаво, но чак нечувана агресия не е.
20:29 29.08.2025
12 гост
20:32 29.08.2025
13 Паисий е жив
До коментар #2 от "Снимащите дали са задържани?":Не, но всички собственици на търговски обекти и всички собственици на частни имоти с камери в България са арестувани.
20:35 29.08.2025
14 Пич
20:35 29.08.2025
15 9999
20:40 29.08.2025
16 бою циганина
20:42 29.08.2025
17 Е затова
Коментиран от #20, #24
20:42 29.08.2025
18 Хмм
До коментар #1 от "Много котки":малките котенца трудно оцеляват, могат да ги изядат котараците, за да се разгонят отново майките, или защото са гладни особено през зимата, родените късно през лятото не могат да оцелеят през зимата, умират от студа
20:44 29.08.2025
19 Няма
До коментар #1 от "Много котки":майтап. Имам комшии дето ги хранят. Някои си оставят и боклуците, щяли да ги ядат котките. Пък, че по тая храна се събират, и ходят, и мишки и плъхове...еви мумааата.
Коментиран от #26, #39
20:46 29.08.2025
20 Ами
До коментар #17 от "Е затова":не са дошли отнякъде, а са захвърлени от собствениците, особено когато са женски котенца и колкото може по-далеч, за да не могат да се върнат
20:46 29.08.2025
21 или
20:47 29.08.2025
24 Е па
До коментар #17 от "Е затова":вземи си ги у вас, да ги храниш.
Коментиран от #27
20:48 29.08.2025
26 Ами да
До коментар #19 от "Няма":аз също ги храня или поне им давам водичка, защото ми е жал, сладки пухчета, не са виновни че са родени
20:52 29.08.2025
27 Ами
До коментар #24 от "Е па":Колкото мога ги гледам.За сега имам 27 котета на двора и продължават да идват още.Тука става въпрос за човещина и да имаш сърце.Явно хората около нас не са хора.А и Ванга го е казала бягай далече от хора които не обичат животни.
21:03 29.08.2025
28 Ник. А
До коментар #2 от "Снимащите дали са задържани?":на публично място е 🤪
21:03 29.08.2025
29 Аква
21:05 29.08.2025
30 Гориил
Коментиран от #37
21:10 29.08.2025
34 Еати паувъра
21:13 29.08.2025
35 абе има хора дето за котка
21:14 29.08.2025
36 не съм подстрекател
21:16 29.08.2025
37 Край
До коментар #30 от "Гориил":Така твърди и Прасчо по Коледа. И агънцето Блейчо по Гергьовден. Ама ние не им вярваме.
21:17 29.08.2025
38 те това е
21:18 29.08.2025
39 Ей тия
До коментар #19 от "Няма":Дето си оставят боклуците, питай ги те дали ще ядат такава храна. Кофти хора сме.
Първият и основен проблем е, че масово хората не си кастрират животинките. Ние имаме женски котки и са кастрирани. Но, културата е на много ниско ниво и повечето индивиди ще си купят пърцуца с последните пари, но няма да отделят еднократна сума да се погрижат за животинките. И оттам тръгва всичко надолу. Неконтролирано размножаване, бездомни и изхвърлени животни, болести и зарази, недоволни и т.н.
21:23 29.08.2025
