Брутално убийство на котка в Севлиево

Нечувана агресия. Млад мъж от Севлиево уби котка, като я хвърли в земята. По информация на БНТ младежът днес е разпитан.

Сигналът за зверството е подаден от собствениците на котето. Убийството е заснето и публикувано в социалните мрежи.

Стопаните на животинката са подали сигнали до полиция и прокуратура, но все още не е ясна самоличността на извършителя. Инцидентът е от 25 август.

На ужасяващи кадри се вижда как момче на видима възраст 16-17 години минава по улица в Севлиево, взема малка котка от ограда и я удря в земята.