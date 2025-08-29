Новини
Брутално убийство на котка в Севлиево

29 Август, 2025 20:19 1 103 40

Жестокостта е заснета

Брутално убийство на котка в Севлиево - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нечувана агресия. Млад мъж от Севлиево уби котка, като я хвърли в земята. По информация на БНТ младежът днес е разпитан.

Сигналът за зверството е подаден от собствениците на котето. Убийството е заснето и публикувано в социалните мрежи.

Стопаните на животинката са подали сигнали до полиция и прокуратура, но все още не е ясна самоличността на извършителя. Инцидентът е от 25 август.

На ужасяващи кадри се вижда как момче на видима възраст 16-17 години минава по улица в Севлиево, взема малка котка от ограда и я удря в земята.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много котки

    12 34 Отговор
    Голяма напаст са, размножават се като зайци.

    Коментиран от #6, #18, #19

    20:22 29.08.2025

  • 2 Снимащите дали са задържани?

    10 22 Отговор
    Заснет е без негово знание.

    Коментиран от #13, #28

    20:23 29.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Собствениците

    8 7 Отговор
    на котето заснемали , но не се намесили ? Пълна дивотия.

    20:24 29.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    22 5 Отговор
    Това си е садист. При това явно има опит!

    20:24 29.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 До снимащите

    3 2 Отговор
    Стига да са легални!

    20:26 29.08.2025

  • 10 Анонимен

    8 0 Отговор
    Много са воайори, както онзи, наблюдавал сношенията на Георги Илиев!

    20:28 29.08.2025

  • 11 DW смърди

    8 9 Отговор
    "Нечувана агресия."

    Изсилвате се малко.
    Да, не е приятно станалото и не е хубаво, но чак нечувана агресия не е.

    20:29 29.08.2025

  • 12 гост

    11 3 Отговор
    много се е пекал на слънце този младеж...даже е прегорял..

    20:32 29.08.2025

  • 13 Паисий е жив

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Снимащите дали са задържани?":

    Не, но всички собственици на търговски обекти и всички собственици на частни имоти с камери в България са арестувани.

    20:35 29.08.2025

  • 14 Пич

    14 3 Отговор
    Абе не е политкоректно , ама ще е голям кеф - барваш ромея , и у земи !!!

    20:35 29.08.2025

  • 15 9999

    14 3 Отговор
    На сапун го направете и готово , и без това такива не ни трябват.

    20:40 29.08.2025

  • 16 бою циганина

    2 2 Отговор
    черното ми братчи в бяло е ядосано на лошите българи които не му купуват бял мерцедес

    20:42 29.08.2025

  • 17 Е затова

    8 7 Отговор
    Сме на тоя хал покрай сухото гори и суровото.Във Германия ако направиш това ще те вкарат в затвора.Тука сме разграден двор и всеки си прави каквото иска.И тука при във квартала ми прави впечатление има малки котенца дошли от някъде и един не се сеща да им сложи да хапнат.А иначе се хвалят че фризерите и хладилниците им са пълни до горе на Не сме народ това е и пак казвам че Господ вижда всичко и затова ще патим .

    Коментиран от #20, #24

    20:42 29.08.2025

  • 18 Хмм

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Много котки":

    малките котенца трудно оцеляват, могат да ги изядат котараците, за да се разгонят отново майките, или защото са гладни особено през зимата, родените късно през лятото не могат да оцелеят през зимата, умират от студа

    20:44 29.08.2025

  • 19 Няма

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Много котки":

    майтап. Имам комшии дето ги хранят. Някои си оставят и боклуците, щяли да ги ядат котките. Пък, че по тая храна се събират, и ходят, и мишки и плъхове...еви мумааата.

    Коментиран от #26, #39

    20:46 29.08.2025

  • 20 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Е затова":

    не са дошли отнякъде, а са захвърлени от собствениците, особено когато са женски котенца и колкото може по-далеч, за да не могат да се върнат

    20:46 29.08.2025

  • 21 или

    2 4 Отговор
    русямила.фатиш го и у дирека !

    20:47 29.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е па

    3 10 Отговор

    До коментар #17 от "Е затова":

    вземи си ги у вас, да ги храниш.

    Коментиран от #27

    20:48 29.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами да

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "Няма":

    аз също ги храня или поне им давам водичка, защото ми е жал, сладки пухчета, не са виновни че са родени

    20:52 29.08.2025

  • 27 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Е па":

    Колкото мога ги гледам.За сега имам 27 котета на двора и продължават да идват още.Тука става въпрос за човещина и да имаш сърце.Явно хората около нас не са хора.А и Ванга го е казала бягай далече от хора които не обичат животни.

    21:03 29.08.2025

  • 28 Ник. А

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Снимащите дали са задържани?":

    на публично място е 🤪

    21:03 29.08.2025

  • 29 Аква

    3 0 Отговор
    Тихо! Ще събудите севлиевската полиция от сладкия сън. Тя не обича да се занимава с лошите мургавци, пък и за някаква котка - оле! - ле!! Няма начин севлиевското районно да се задвижи - пари за бензин нямат, колегите са малко, котката няма значение!

    21:05 29.08.2025

  • 30 Гориил

    3 0 Отговор
    Българи, опомнете се. Това е против Бога. Животните не са виновни за нищо.

    Коментиран от #37

    21:10 29.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Еати паувъра

    2 0 Отговор
    Бaй Мaнгаy е самоскръчки фикинаф

    21:13 29.08.2025

  • 35 абе има хора дето за котка

    1 0 Отговор
    Човек убиват

    21:14 29.08.2025

  • 36 не съм подстрекател

    0 0 Отговор
    Но не можете да го тръшнете у земи, както команчът удари котето у земята

    21:16 29.08.2025

  • 37 Край

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гориил":

    Така твърди и Прасчо по Коледа. И агънцето Блейчо по Гергьовден. Ама ние не им вярваме.

    21:17 29.08.2025

  • 38 те това е

    0 0 Отговор
    Да те удрят като маче у дерек

    21:18 29.08.2025

  • 39 Ей тия

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Няма":

    Дето си оставят боклуците, питай ги те дали ще ядат такава храна. Кофти хора сме.
    Първият и основен проблем е, че масово хората не си кастрират животинките. Ние имаме женски котки и са кастрирани. Но, културата е на много ниско ниво и повечето индивиди ще си купят пърцуца с последните пари, но няма да отделят еднократна сума да се погрижат за животинките. И оттам тръгва всичко надолу. Неконтролирано размножаване, бездомни и изхвърлени животни, болести и зарази, недоволни и т.н.

    21:23 29.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.