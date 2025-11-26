Осъдиха търговец от Ясеновец за укриване на над 100 000 лева данъци

Окръжен съд – Разград постанови условна присъда за 42-годишен мъж от село Ясеновец, признат за виновен в извършването на сериозни данъчни нарушения. Търговецът е укрил задължения в размер на над 100 000 лева чрез използване на документи с невярно съдържание, съобщиха от пресцентъра на съдебната институция.

Магистратите са установили, че в периода от 21 март 2014 година до 29 март 2016 година подсъдимият С.Х.Х. е подавал неверни данни пред органите на Националната агенция за приходите (НАП). В качеството си на едноличен собственик и управител на търговско дружество, той е съставяло множество неистински документи за фиктивни търговски операции, като основната част от тях са били сделки с орехи.

Чрез тези действия мъжът е избегнал плащането на корпоративен данък в особено големи размери – общо 100 743,11 лева за финансовите 2013, 2014 и 2015 година.

Съдът наложи наказание от една година "лишаване от свобода", като изпълнението му е отложено за изпитателен срок от три години. Деянието е квалифицирано като продължавано престъпление против данъчната система.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Апелативния съд в законоустановения срок.