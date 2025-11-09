Новини
Във Варна осуетиха опит за имотна измама

9 Ноември, 2025 09:00

Трима измамници се опитали да придобият имот на починал мъж

Във Варна осуетиха опит за имотна измама - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна. Установени са трима измамници. Те са се опитали да придобият недвижим имот в село Близнаци по схемата с така наречената обстоятелствена проверка – процедура за доказване на собственост. Измамниците са искали да придобият имота на възрастен мъж от село Близнаци, починал в началото на годината. Той е живеел сам, нямал е семейство и деца, съобщава БНТ.

Наскоро след смъртта му обаче в имота се появили непознати хора.

„Като ги питах, те казаха: "Ние сме строителна фирма и ни наредиха да изхвърлим всичко." – ‘Кой ви нареди?’ – "Ами, собственикът." – ‘Кой той собственик"- викам - "То няма собственици.”

„Оттогава никой не е дошъл, но явно някой ги предупреди тях, защото в 12 без десет бяха тука, хвърляха багаж. Дойдоха полицаите в един и 15, един и 20 – нямаше никой.”

Престъпната схема е проста. Измамниците подават молба в съответната общинска администрация за обстоятелствена проверка. Това е процедура за доказване на собственост. Плаща се данъкът на имота няколко години назад, намират се трима свидетели, които потвърждават пред нотариус, че лицето е стопанисвало имота, и така то се сдобива с документ за собственост. Осуетеният опит за измама не е единственият в община Аврен.

Емануил Манолов, кмет на Община Аврен: „Ние имахме подобен случай в Аврен, в който ставаше въпрос за добиване по обстоятелствена проверка на апартаменти, собственост на чужди граждани. Отказахме да издадем документи… и лицето, което се опитваше да се сдобие с тези имоти, успя да ни осъди и платихме хиляди левове обезщетение, заради това, че сме спрели подобна процедура.”

От началото на годината досега в Районна прокуратура – Варна са заведени 27 преписки по жалби на собственици на имоти, станали обект на измама.

Пламен Иванов, заместник-районен прокурор: „На теория процедурата е формализирана и контролируема, но в практиката възникват съществени слабости, свързани най-вече с даването на неверни показания при извършването на обстоятелствените проверки. Нужни са редица законодателни промени, не само в наказателно-правната уредба, а и в специалните закони, свързани с нотариалната дейност и собствеността.”

Ако установите, че сте жертва на имотна измама, трябва незабавно да сигнализирате в полицията и в прокуратурата. Практиката показва, че делата по подобни казуси не се решават бързо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    15 0 Отговор
    Голям успех , няма що !!! Това е престъпна схема с която от десетки години се заграбиха купища имоти , а от МВР тепърва разбират и реагират...!?

    09:05 09.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 456

    15 0 Отговор
    Егати държавата. Кмета на Аврен успява да осуети подобна измама и го осъждат. Явно апартаментите са били много апетитни ,а и съдията е намазал.
    Вчера имаше статия относно доверието в България и в управляващите. Ето защо доверието е 0. И това е само един пример.

    Коментиран от #9

    09:13 09.11.2025

  • 4 Боко

    3 0 Отговор
    Кокошкари

    09:22 09.11.2025

  • 5 А тези

    8 0 Отговор
    с измами за милиарди , адвокатите им и нотариусите неоткрити .

    09:27 09.11.2025

  • 6 0мрял нотариус

    5 0 Отговор
    На дъпъсъ схемите, едни и същи са още от реституцията, ликвидацията и приМатизацията.

    09:30 09.11.2025

  • 7 име

    12 0 Отговор
    Това е абсолютната прототия в уж демократичната ни държава. Частна и неприкосновена собственост, ама се появяват разни ангусти от църен или бял цвят на кожата, и чрез свидетели си вадят нотариален акт на имота ти. В случая е предотвратена измамата, но за съжаление има много други случаи, в които схемата е сработила. Въпроса е що за дyпeтaти са приели закон, позволяващ на някой, да обсеби имота ти и да си изкара акт за собственост.

    09:34 09.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 факт

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "456":

    Кметът няма право да откаже да завери декларацията с посочване има ли за този имот издаден акт за общинска собственост. Това е административна услуга и общиата няма право да преценява кой какво е придобил по давност. Общината уведомява вписаните собственици на имота, че някой се опитва да придобие имотът им. Те могат да подадат възражение. Целият проблем е при нотариусите, които никога не отказват за издадат констативен акт, за да вземат едни пари. Нотариусите не се съобразяват, че има възражение от собственика и че очевидно ще има спор за собствеността. Явяват се трима свидетели, които най-често са лъжесвидетели, казват че някой е владял имота 20-30 години и готово. После се ходи с години по съдилища и се харчат луди пари, за да се изгонят натрапниците. За нотариусите няма никакви последици, освен обогатяването им.

    09:52 09.11.2025

  • 10 Никой

    0 0 Отговор
    Общи приказки. Разбира се - че някой трябва да стане собственик на един имот. Животът не търпи празно пространство. Държавата е собственик - когато няма наследници. Ама - нещо не става и тази работа.

    Защо Кмета не организирал.

    09:54 09.11.2025

  • 11 Тома

    4 0 Отговор
    Ега си закона и държавата който е направен точно за мошенници.Закривай

    10:05 09.11.2025

  • 12 Много отдавна преди 50 години

    0 0 Отговор
    в моето село, след 20 годинисмърта на брат си, по-големия брат събира трима старци като него и успява да докяже и вземе част отдвора на поченалия, въпреки че той има живи деца. Изглежда е имало страшно проклятие, защото сина на взелия имота почина при неизяснено заболяване, првнукът се осакати крака.
    Такива тъмни делки не минават без последствия.

    10:17 09.11.2025