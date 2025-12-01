Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних и бившия областен управител Стоян Пасев

Европейската прокуратура (EPPO) в София (България) внесе днес (1 декември 2025 г.) обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна, както и срещу двама длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище, съобщи бТВ.
Става дума за бившия кмет от ГЕРБ Иван Портних, който в момента е общински съветник във Варна, бившият областен управител Стоян Пасев, също от ГЕРБ, както и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“.
Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент).
Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране, съобщиха от Европейската прокуратура.
Въз основа на доказателствата, парцелите, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради.
Разследването показа, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище.
С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище.
Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), като допълнителните очаквани щети за националния бюджет са 675 475 евро (1 321 115,78 лева).
Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител са изправени пред присъди от две до осем години лишаване от свобода.
Останалите обвиняеми са изправени пред присъди до пет години лишаване от свобода.
Съдът може също така да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни или обществени длъжности.
Случаят е докладван за първи път на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) след съмнения за евентуални сериозни нередности и измами. OLAF също така е оказала подкрепа на разследването.
Главна дирекция „Национална полиция“ - София (ГДНП) е провела допълнителни разследващи действия. Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани от компетентните български съдилища.
Европейската прокуратура отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
Преди година Портних определи разследването на Европрокуратурата като „абсолютна манипулация“ и „фалшива, но преднамерено направена „новина“.
„Това е една огромна лъжа. Протестирам срещу публикуването на каквато и да е информация, за когото и да е, без да бъде чута неговата гледна точка. Включително и от прословутата Европрокуратура. Защото ако ме бяха попитали преди да се тиражират всички тези лъжи, аз щях да отговоря и да обясня за какво става въпрос“, добави Портних.
Според Портних с решение на Окръжен съд - Варна, гласувано единодушно, е одобрено решението за кандидатстване по програмата за пристанището и одобряването на текста на споразумение между община Варна, ОС-Варна и БАН.
