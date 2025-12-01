Новини
Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних и бившия областен управител Стоян Пасев

1 Декември, 2025 11:01 2 431 69

  • иван портних-
  • стоян пасев-
  • европрокуратура

Общо четирима са обвинени за фалшифициране на документи с цел незаконно получаване на 3,4 млн. евро за ремонт на рибарско пристанище

Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних и бившия областен управител Стоян Пасев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската прокуратура (EPPO) в София (България) внесе днес (1 декември 2025 г.) обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна, както и срещу двама длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище, съобщи бТВ.

Става дума за бившия кмет от ГЕРБ Иван Портних, който в момента е общински съветник във Варна, бившият областен управител Стоян Пасев, също от ГЕРБ, както и двама служители на Изпълнителната агенция „Морска администрация“.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент).

Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране, съобщиха от Европейската прокуратура.

Въз основа на доказателствата, парцелите, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради.

Разследването показа, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище.

С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище.

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), като допълнителните очаквани щети за националния бюджет са 675 475 евро (1 321 115,78 лева).

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител са изправени пред присъди от две до осем години лишаване от свобода.

Останалите обвиняеми са изправени пред присъди до пет години лишаване от свобода.

Съдът може също така да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни или обществени длъжности.

Случаят е докладван за първи път на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) след съмнения за евентуални сериозни нередности и измами. OLAF също така е оказала подкрепа на разследването.

Главна дирекция „Национална полиция“ - София (ГДНП) е провела допълнителни разследващи действия. Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани от компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Преди година Портних определи разследването на Европрокуратурата като „абсолютна манипулация“ и „фалшива, но преднамерено направена „новина“.

„Това е една огромна лъжа. Протестирам срещу публикуването на каквато и да е информация, за когото и да е, без да бъде чута неговата гледна точка. Включително и от прословутата Европрокуратура. Защото ако ме бяха попитали преди да се тиражират всички тези лъжи, аз щях да отговоря и да обясня за какво става въпрос“, добави Портних.

Според Портних с решение на Окръжен съд - Варна, гласувано единодушно, е одобрено решението за кандидатстване по програмата за пристанището и одобряването на текста на споразумение между община Варна, ОС-Варна и БАН.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    84 1 Отговор
    никога ГЕРБ-аджии не са крали -те са най-честните хора

    11:03 01.12.2025

  • 2 Анализатор

    81 6 Отговор
    Рушлякът Портних, за който цяла България знае че е престъпник е на свобода, макар и разследван от Европейската прокуратура, а Кметът Коцев - в затвора, по клевета на хора на Портних....
    Ето това е трагедията в Бг....
    И зад всичко това стои тандемът ББ + ДП с главно "Д"

    Коментиран от #6

    11:07 01.12.2025

  • 3 Дедо

    48 1 Отговор
    Демек според Портних , съда е ударил едно рамо на Кметството да регистрира едно фалшиво пристанище от плаващи понтони , за да се източат едни 8 млн.евро средства.

    11:07 01.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    50 1 Отговор
    Време беше.

    11:09 01.12.2025

  • 5 Нормално

    47 1 Отговор
    за ГЕРБ ! Няма новина !

    11:09 01.12.2025

  • 6 Новичок

    53 6 Отговор

    До коментар #2 от "Анализатор":

    Ей затова са протестите,срещу крадливите.Довечера пак.

    11:10 01.12.2025

  • 7 смях в залата

    29 16 Отговор
    Разследването срещу Благо е политическо а срещу Портних не е.

    Коментиран от #41

    11:10 01.12.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    36 3 Отговор
    Кьовеши му го връща на бойко българоубиеца

    11:10 01.12.2025

  • 9 Варна е руска губерния!

    33 2 Отговор
    Всички кметове са за карцера, щом са допуснали това!
    Сега, добре, че Европрокуратурата се е задействала!

    11:10 01.12.2025

  • 10 Тервел

    43 0 Отговор
    Всички знаят ,че реалният кмет на Варна винаги е бил Дидо Дънката от ТИМ. Сега бушона е Портних , който беше фиктивен кмет.

    11:11 01.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ккк

    41 2 Отговор
    усещате ли , че герб бавно си заминава

    11:12 01.12.2025

  • 13 Има Бог!

    33 1 Отговор
    И Бог забавя, ама не забравя!

    11:12 01.12.2025

  • 14 Доктора

    39 1 Отговор
    Крайно време беше, този гербаджия направи Варна да мирише на септични ями.

    Коментиран от #22

    11:14 01.12.2025

  • 15 Гедер

    36 0 Отговор
    Дойдоха Пеевски и Борисов на власт,заедно с БСП и ИТН-Малкото ДПС и тимаджиите започнаха ударно да застрояват Алея Първа във Варна.

    Коментиран от #30

    11:14 01.12.2025

  • 16 Ха-ха-ха!

    41 0 Отговор
    Боко тиквата, който от миналата сряда е напикан, сега и се н...а! Пътник си, мутра СИКаджийска, пътник си за бунището при сакатия от Учиндол!

    11:14 01.12.2025

  • 17 Дзън-дзън

    35 0 Отговор
    А дано! Стискам палци един от най-корумпираните кметове в страната да получи заслуженото!
    С парите, които се леят върху Варна през последните две десетилетия и градът, и околностите му можеха да бъдат превърнати в места, по-красиви и луксозни от района на Ница и Монако.
    Вместо това мутроциганията в града властва и до момента.
    Малък пример: Кабакум. Световен рекорд по нарушения, мръсотия, лоша инфраструктура и скапана, хаотична архитектура. А транспортът до там......еееее, това е сякаш резнато от роман на абсурда!
    На топло, мошеници!

    Коментиран от #52

    11:16 01.12.2025

  • 18 Трол

    2 28 Отговор
    Най-добрият кмет на Варна за всички времена.

    11:17 01.12.2025

  • 19 честен ционист

    3 7 Отговор
    Този на снимката не прилича на Ваня Портних.

    Коментиран от #36, #56

    11:20 01.12.2025

  • 20 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    22 1 Отговор
    Гербавия му "началник" от Банкя кога?!

    11:20 01.12.2025

  • 21 Добро начало за Новото начало

    19 7 Отговор
    Пламенна кога?

    11:21 01.12.2025

  • 22 Хайде вече

    6 14 Отговор

    До коментар #14 от "Доктора":

    , защото при корумпето Коцев, Варна цъфна в цветя и рози. Зарината с боклук,все повече прилича на сметище

    Коментиран от #34

    11:22 01.12.2025

  • 23 алхимик

    18 3 Отговор
    Това не може да е вярно , те не са такива хора ! Ако беше соца , тези щяха да чукат камъни . Това ни докара 36 години демокрация , българи да крадат родината си .Няма по голямо дъно .

    Коментиран от #32

    11:25 01.12.2025

  • 24 Даниел

    16 0 Отговор
    Чудя се защо в България има толкова много антикорупционни комисии и дирекции след като по думите на Борисов тук няма и никога не е имало корупция,а тя е само усещане,но от друга страна всеки иска да назначи свой хора там??

    11:26 01.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    13 0 Отговор
    Тия не важат! Важи само деветото джудже сарафчо, той казва, че ваньо е невинен. Гербаджийте да толкова добри и въобще не са престъпници и криминали, ич...

    11:27 01.12.2025

  • 27 Въпрос

    12 0 Отговор
    Тези не бяха ли от ГЕРБ?

    11:28 01.12.2025

  • 28 Портних зад решетките

    10 2 Отговор
    Защо така наречената ни "Прокуратура" мълчи за чудовищните грабежи, престъпления и безобразия, които извърши келнерът Портних като кмет на Варна няколко мандата? Защо? Защо пет месеца издевателства над Благомир Коцев само по едни донос на някакво двукопитно нищожество от женски пол, викат му Пламенка, която при Коцев не получи поредните държавни поръчки за милиони и разгеле, свирепата мутра от СИКу, магистралният бандит, неграмоетн селяндур и престъпник от най-висока класа я употреби, за да отдстраин Благо Коцев! Употреби я като улична проститутка! Не ти се получи бе, мутро СИКаджийска, дето аз 20 години с много мъка научи три чужди думи! Не ти се получи, мутро долна, грозна, мръсна и омразна на цял народ Само чеу онзи мерзавец от Земеделското министерство, който умори бременните кози на монасите в Рилския манастир скоропостижно се сопмина, нали? Ей, Мутро СИКаджийска, ей, селяндурино! и теб ще те стигнат клетвите на целокупния български народ, и ти ще си платиш, сигурен да си!

    11:28 01.12.2025

  • 29 Ех ГЕРБ, ГЕРБ

    11 0 Отговор
    колите бесите, а то какво излезе, че вие сте на мушката за измама с европари. Уж сте най-чсти и неопетнени, но истината се оказа грозна за вас. Замесени в далавери.

    11:28 01.12.2025

  • 30 Дзън-дзън

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Гедер":

    Лееееко си се объркал, друже - градовете се управляват от кметовете си, а не от централната власт.
    Варна вече трета година е под управлението на ПП и ДС. И продължаващото да се вихри незаконно строителство днес е на тяхна сметка, те са оторизирани да контролират и допускат коментираните актуални безобразия.
    Демонстрирал си характерната за умнокрасивитета неспособност за мислене с главата.
    Поради което ползваш правилни лозунги като заместител на мисленето.
    Класика.

    11:29 01.12.2025

  • 31 жковед

    11 0 Отговор
    И тоя колко чувала е занесъл в Банкя ако почне да приказва ще стане много интересно. Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, ще се чуди къде да бяга. Слава Богу тука мафията Съд и Прокуратура спят но от Европа ги подкараха. Сега чакаме да пропее и Зайчарника в Банкя ще мига като мишка в трици.

    11:30 01.12.2025

  • 32 червен комунистически банан

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "алхимик":

    По-големи и изпечени крадци от червените разбойници никога не е имало.

    11:30 01.12.2025

  • 33 Палачинката се обърна ли?

    14 0 Отговор
    Докога Европа ще стои зад корумпираната партия ГЕРБ? Докога? Българските граждани искат правова държава! Искат да остават в своята държава, да работят тук! Тук да създават семейства и поколения! Не да бъдат разпокъсани и да се ширят по Европата! Не Тошковците да гонят младите лекари от държавата, това е поведението на корумпираните безродници. Интересное че тази новина идва днес, понеделник, деня на протеста. Корумпираната бизнес партия ГЕРБ, корумпираната бизнес партия БСП, корумпираната бизнес партия ДПС! Задкулисната мафия от олигарси и феодали! Ви сте дотук! И не трябва да се допуска и връщането на техните сателити, Непокорна България, Възраждане, Величие, меч, итн и разни подобни. ДБ и ПП също нямат място! Нужни са хора, които ще изчистят държавните институции от политическите калинки на мафията, ще изчистят надутата администрация, ще накарат КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата да заработят на пълни обороти, защото има работа за десетилетия натрупана! Всички преписки и дела да бъдат изкарани от тъмници и преразгледани наново. Защото стоят на трупчета, изтекли по давност, както и компрометирани дела!

    11:30 01.12.2025

  • 34 Хаха

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хайде вече":

    Иди и се изкъпи във Варненското езеро.....

    11:30 01.12.2025

  • 35 Гост

    14 0 Отговор
    Маминото златно момче иванчо, той фалшивикации не е правил. Той е толкова честен и почтен. Как може да го окепазяват така. Каква лоша европейска прокуратура. Той ще докаже, че е честен, почтен, никога не е фалшивицирал, а па с цел да открадне 3.4 милиона, не това е невъзможно, той ако намери на улицата такава сума, веднага се я върне, няма да я пипне. От честен по-честен, европейците със сигурност са се объркали

    11:32 01.12.2025

  • 36 Дзън-дзън

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Прав си - тоя на снимката не прилича на Портних.
    Изглежда честен.
    Като ционист.

    11:32 01.12.2025

  • 37 Цецко

    8 0 Отговор
    Във Варна винаги е било Двукметие поне от 25 години. Единия кмет е несменяем и вечен с име Дидо Дънката от ТИМ, а другия е избираем и сменям от различни партии, но е безгласна буква

    11:32 01.12.2025

  • 38 хаха

    5 0 Отговор
    Това е защото ганьопрокуратурата е некадърна корумпирана паплач. Като 80% от двукраките кухоглави същества обитаващи онова Блато.

    хахаха

    11:34 01.12.2025

  • 39 Бойко

    12 0 Отговор
    Аз тоз човек не го познавам
    Не го знам кой е къв е
    Не съм се срещал с него

    11:37 01.12.2025

  • 40 Пука се стенатс

    2 0 Отговор
    Ами Бойко идва да го открива! То и министерството е отпуснало парите. Освен това е достатъчно да разпитат Фицата да каже като идва във Варна при Яро вождал ли е някога пристанище. То пък е документирано в сумата и филми игрални документални и репоръажи.

    11:38 01.12.2025

  • 41 Новак

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "смях в залата":

    Ми не е! Портних с авери е обвинен за милиони, а Коцев за това, че една жена каза (буквално), че щял да иска пари. Смях в залата е, ако не разбирате разликата.

    11:39 01.12.2025

  • 42 НРБългария

    9 0 Отговор
    Който краде от държавата , трябва да бъде осъден на смърт . Дори Левски това е казал за предателите .Нямало било смъртно наказание ...ами ще го върнем , какъв е проблема ?

    11:40 01.12.2025

  • 43 Николаос 66

    11 0 Отговор
    Дясната ръка на Боко

    11:42 01.12.2025

  • 44 Промяна

    9 1 Отговор
    И децата в страната знаят,че 2-те пра....се...та са в основата на всич...ки крупни дала....вери.......затова Ш.и..ши и Ме.си от Бан..кя са милиа...рдери.-

    11:42 01.12.2025

  • 45 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    КРАДЦИ!
    ТОЙ ги учи да краднат

    11:43 01.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Куку

    2 3 Отговор
    И Европрокуратурата е на Пеевски.

    11:44 01.12.2025

  • 48 Женя

    11 0 Отговор
    Да не забравяме ,че Боко Винетуту в последния ден на предишния си мандат даде 5 млн.лева от държавния бюджет , за да се направи островче в морето пред плажа и огромните хотели на приятелите си в курорта Св.Константин и Елена

    11:45 01.12.2025

  • 49 Впечатлен

    8 0 Отговор
    Много нагло крадат тия гербаджии. Взели пари да подобрят инфраструктурата на съществуващо пристанище, пък то такова пристанище никога не е съществувало??

    11:47 01.12.2025

  • 50 Виж ти...

    8 1 Отговор
    Какъв невероятен обрат! Коцев им бил виновен за всичко, а всъщност къде било заровено кучето. Тръпна от нетърпение да чуя какво ще кажат управляващите по въпроса.

    Коментиран от #58

    11:50 01.12.2025

  • 51 Ха-ха-ха!

    9 1 Отговор
    Долната, много противна, дърта, грозна и безсрамна Веса Афераджийката вече въобще няма да изтрезнява от мъка по нейния Ванчо, който потегля за затвора! Но как асмо злорадстваше тази чума за издевателствата над Благо Коцев! Само че, Афераджийке Весо, Благо е отново в общината, а твоят Ванчо е обявен в Европа за престъпник от най-високо ниво и заминава при бяй Ставри! Че що ли не отидеш и ти там да му правиш компания?!

    11:51 01.12.2025

  • 52 Тиквар

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дзън-дзън":

    Не е вярно че се леят пари във Варна последните 20 г. Едва след наводнението почнаха и след Бургас. Просто Бойко беше казал село ще ви направя и докара Портних от София по точно Цветанов го домъкна. Затова и ГЕРБ във Варна печелеха винаги на косъм с 1,5 %А не като в Бургас. Тепърва ще усети таратора студен ли е?

    11:53 01.12.2025

  • 53 Би ти ви мисиркиат

    6 0 Отговор
    Защо му крият името на този виден гербераст, да не би щото ни управляват същите екземпляри корумпирани?? Срам за Битиви! Закривайте се.

    11:55 01.12.2025

  • 54 Ей, връщай парите!

    6 0 Отговор
    Абе парите връщай бе!

    11:56 01.12.2025

  • 55 Коя Европрокуратура?

    2 3 Отговор
    Тази на подлата Кьовеши?
    Защо до сега не са образувани дела срещу родните ни политици, с изтърпяни присъди и такива, коитоьги подмятат по разни списъци? Тези ли които имт задрани да посещават определени държави? Тези ли, които работят народа>
    Тази ли, която пробута ваксините на мъжа си и унищожиха доказателства?
    Кьовеши, не си мойта справедливост?

    11:58 01.12.2025

  • 56 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Той си е, ама на по-млади години. Може снимката да е от преди да стане кмет.

    11:59 01.12.2025

  • 57 ТИГО

    6 0 Отговор
    E сега ще разберете че нищо не е безнаказано ,тук може да се правят на ощипани но навън има служби и органи дето не са "Мой човек" Крайно врене е да се размърдаме и ние щото вече не се трае ! Тия дето крадоха 20 год.пак надничат в паницата дето е баницата ! Затова довечера ТАМ стига апатия !Ей не са много държавните ще си таят щото ще ги изгонят БИГ ПИГ колко ще събере нали ги видяхме !Затова довечера ТАМ па да става квото ще!

    Коментиран от #61

    11:59 01.12.2025

  • 58 Затова довечера

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Виж ти...":

    100 хиляди.Не само в София.

    12:00 01.12.2025

  • 59 уууппсс - мирише на...на

    1 0 Отговор
    уууппсссс

    12:02 01.12.2025

  • 60 МИР

    3 0 Отговор
    Това е един хубав ден за Българската демокрация!
    Днес Благо Коцев се връща на работа а бившия гербаджийски кмет със обвинение от Европейската прокураратура!
    Хубав дена всички!

    12:04 01.12.2025

  • 61 Имеあ

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "ТИГО":

    И въпреки това нищо не могат да им направят,те подават сигнала до българският съд и той трябва да повдигне обвинение,а в случая съда е превзет от мафията и в крайна сметка нищо няма да стане, кражбите ще си продължат

    Коментиран от #66

    12:05 01.12.2025

  • 62 Ежко

    0 0 Отговор
    Нашата прокуратура спи ли?Ехоооооо!

    12:05 01.12.2025

  • 63 ИИИИ КАКТО И ПРЕДИ

    0 0 Отговор
    ЩЕ ГИ ПОКРИЯТ И НИЩО НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ. И ВСИЧКИ ТЕ СА ОТ ГЕРБАВИТИ. НА ТУУ И ШИШИ. ХВАЛА ВАМ ПРОТЕСТИРАЩИ.

    12:11 01.12.2025

  • 64 Тома

    2 0 Отговор
    Варненци са много благодарни на потника защото им направи кафяв тен безплатно и като всеки гербаджия е честен в носа

    12:13 01.12.2025

  • 65 еврокрадец

    0 0 Отговор
    Реално всички или почти всички общински кметове са потенциални клиенти на европрокуратурата, но мвр не работи

    12:14 01.12.2025

  • 66 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Имеあ":

    Бе ....ама поне няма да го скрият в някое "чекмедже" !Дано не сме прави !Ама като знаем материала ...!

    12:16 01.12.2025

  • 67 Потник

    1 0 Отговор
    Тези защо са на свобода ? Аферите им нямат край. заедно с тях трябваше да е и кмета на Авренска община за заграбените земи ,хижи, езеро, кражбите на ток и ред други кражби в к.к Камчия . Който и кмет на села да хванеш от Гербаджии и ДПС-та ,станали милионери за няма 10 години в имоти , пари и бизнеси са си за разследване по кражби и корупция с общинските такива. Феодали бандити избирани от ромски махали с пари.

    12:19 01.12.2025

  • 68 Герберско производство

    1 0 Отговор
    Иван Н а с р а н.

    12:21 01.12.2025

  • 69 Незнайко

    0 0 Отговор
    Дали е крал или не е отделен въпрос,но там не само имаше рибарски пристан преди 40 год,ами имаше и рибопреработващо предприятие до сервиз Лада.Това че се наслагва пясък на входа е плод на идиотията на проектнта.

    12:21 01.12.2025