Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на Общинско предприятие "Чистота" в Пловдив

Според информация на "По света и у нас" Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.
Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.
Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров. Ремонтът е финансиран с евросредства.
1 Даниел
Интересно какво би излязло от една задълбочена проверка за строежа на стадион Христо Ботев?
12:41 20.10.2025
