Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на Общинско предприятие "Чистота" в Пловдив

20 Октомври, 2025 12:34 595 4

Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.

Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на Общинско предприятие "Чистота" в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Според информация на "По света и у нас" Европрокуратурата, със съдействието на МВР, разследва договор за ремонт на сградата на общинското предприятие "Чистота" в Пловдив.

Договорът е сключен от предишния кмет на Пловдив. В момента се извършват обиски в две дирекции - за обществените поръчки и екодирекцията.

Служителите, които са работили по тези договори, са били освободени от работа в първите седмици от мандата на настоящия кмет Костадин Димитров. Ремонтът е финансиран с евросредства.


Пловдив / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даниел

    8 0 Отговор
    Тази ситуация дава отговор защо парламента в лицето на някой системни партиите иска България да разполага с парите от Европа !
    Интересно какво би излязло от една задълбочена проверка за строежа на стадион Христо Ботев?

    12:41 20.10.2025

  • 2 мунчо

    4 0 Отговор
    Европрокуратурата да се заеме и с една кръчмичка в Благоевградска област, която приема бутилки с неотделимите капачки!

    12:50 20.10.2025

  • 3 Кака Пена

    4 0 Отговор
    Очакваме не само кокошкарски проверки. В България има работа за цяла композиция проверяващи.

    13:38 20.10.2025

  • 4 Селянин

    2 0 Отговор
    Няма един саниран блок, който да не е схема, те една нещастна сградичка проверяват.

    13:51 20.10.2025