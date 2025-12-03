Задържаха мъжа, ограбил бензиностанция в Банско

Под ръководството на Районна прокуратура - Благоевград, Териториално отделение - Разлог, се водят действия по разследване за извършено престъпление - въоръжен грабеж. Деянието е квалифицирано по чл. 198, ал. 1 от НК.
По делото е установено, че около 00,50 ч. на 02.12.2025 г. в бензиностанция на ул. Патриарх Евтимий в гр. Банско била отнета парична сума в размер на 240 лв. от продавач-консултант на търговския обект. Спрямо пострадалата била употребена сила и заплашване с насочване на пистолет.
Извършителят на престъплението е установен – Д.Д., на 24 години.
С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.
