Новини
Крими »
Задържаха мъжа, ограбил бензиностанция в Банско

3 Декември, 2025 08:32 581 6

  • банско-
  • грабеж-
  • бензиностанция

Спрямо пострадалата била употребена сила и заплашване с насочване на пистолет

Задържаха мъжа, ограбил бензиностанция в Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Под ръководството на Районна прокуратура - Благоевград, Териториално отделение - Разлог, се водят действия по разследване за извършено престъпление - въоръжен грабеж. Деянието е квалифицирано по чл. 198, ал. 1 от НК.

По делото е установено, че около 00,50 ч. на 02.12.2025 г. в бензиностанция на ул. Патриарх Евтимий в гр. Банско била отнета парична сума в размер на 240 лв. от продавач-консултант на търговския обект. Спрямо пострадалата била употребена сила и заплашване с насочване на пистолет.

Извършителят на престъплението е установен – Д.Д., на 24 години.

С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МВР служител

    4 0 Отговор
    А кога ще задържат псевдо мъжа, който ограби България - Бойко Методиев Борисов?

    Коментиран от #3, #4, #5

    08:34 03.12.2025

  • 2 Сега Човека !

    1 1 Отговор
    Сега Човека !

    Е Видял !

    Че Ако !

    Не Открадне !

    Няма Как !

    Да Забогатее !

    Коментиран от #6

    08:36 03.12.2025

  • 3 Когато !

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "МВР служител":

    Цъфнат !

    Налъмите !

    08:37 03.12.2025

  • 4 Радвай се!

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "МВР служител":

    Че тоя същият Борисов ти увеличи двойно заплатата и требе да си трайкаш...

    08:38 03.12.2025

  • 5 Защо ли вече не звучи авторитетно :

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "МВР служител":

    ,,МВР-служител"...?!
    Май щото сте в комбина,с именно тоя Борисов...?!
    Ахъммм!

    08:45 03.12.2025

  • 6 до 2 и 3

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сега Човека !":

    Много си зле, маNGGG0!

    08:58 03.12.2025