65-годишна жена нападна, преби и ограби мъж в дома му в Ботевград

Жена на 65 години от Ботевград нападна и ограби мъж в дома му.

Около 16.10 часа вчера дъщерята на потърпевшия подала сигнал в полицията, че баща ѝ е бил нападнат и ограбен в дома му. На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Ботевград. Пред тях потърпевшият споделил, че по-рано през деня в апартамента му е влязла жена, която е започнала да го души, нанесла му е няколко удара с дървен предмет по главата и е отнела сумата от 700 лева.

Мъжът е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница и настанен за лечение с оток на ларинкса, без опасност за живота.

За престъплението е задържана жена на 65 години от същия град.

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая се води разследване за престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.