65-годишна жена нападна, преби и ограби мъж в дома му в Ботевград

6 Ноември, 2025 11:37 1 001 12

  • жена-
  • побой-
  • грабеж-
  • ботевград

Мъжът е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница и настанен за лечение с оток на ларинкса, без опасност за живота

65-годишна жена нападна, преби и ограби мъж в дома му в Ботевград - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена на 65 години от Ботевград нападна и ограби мъж в дома му.

Около 16.10 часа вчера дъщерята на потърпевшия подала сигнал в полицията, че баща ѝ е бил нападнат и ограбен в дома му. На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Ботевград. Пред тях потърпевшият споделил, че по-рано през деня в апартамента му е влязла жена, която е започнала да го души, нанесла му е няколко удара с дървен предмет по главата и е отнела сумата от 700 лева.

Мъжът е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница и настанен за лечение с оток на ларинкса, без опасност за живота.

За престъплението е задържана жена на 65 години от същия град.

На местопроизшествието е извършен оглед и по случая се води разследване за престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Графа

    5 0 Отговор
    Луди, луди баби

    11:40 06.11.2025

  • 2 Механик

    17 1 Отговор
    Оскотяването е повсеместно!!! Не се влияе нито от възраст, нито от пол.

    11:45 06.11.2025

  • 3 зевзек

    10 0 Отговор
    нямат край северозападните мъки

    11:46 06.11.2025

  • 4 ххх

    1 0 Отговор
    Казино нали ?

    Коментиран от #6

    11:50 06.11.2025

  • 5 Мими Кучева🐕

    5 0 Отговор
    А дали го е изнасилила?

    11:57 06.11.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ххх":

    Бинго!🤣🤗👍

    11:58 06.11.2025

  • 7 писарке тоз път не каза годините на мъжа

    3 0 Отговор
    най вероятно е бил стар и болен
    а тетката охранена оядена

    но се опитваш да внушиш че колко слаби са мъжете
    сред които има и такива страхуващи се да отвърнат на побойнички
    за да не влезат те в панделата

    а таз стринка ще я пуснат срещу разписка и условна
    с фабрикувано оправдание за сексуално насилие и или заплаха

    12:02 06.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 измамниците в затвора

    2 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.
    Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник!

    12:05 06.11.2025

  • 10 зевзек

    2 1 Отговор
    ще пуснат лелята, или бабата, след като обещае на полицаите, че повече няма да прави така, ще отнеме около два часа, цялата процедура

    12:17 06.11.2025

  • 11 Шах и мат хихихи

    1 2 Отговор
    Бабите в евромутринският 🚾 и те станаха мутри.В клуба на богатата тоалетна държава няма това тук е квартал на Индия.Мъжете меки китки бабите мутри а управляващите пед@ли.

    12:20 06.11.2025

  • 12 изглежда

    0 0 Отговор
    дъртата социалистка е огладняла.

    12:30 06.11.2025