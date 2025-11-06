65-годишна жена нападна, преби и ограби мъж в дома му в Ботевград

Жена на 65 години от Ботевград нападна и ограби мъж в дома му.
Около 16.10 часа вчера дъщерята на потърпевшия подала сигнал в полицията, че баща ѝ е бил нападнат и ограбен в дома му. На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Ботевград. Пред тях потърпевшият споделил, че по-рано през деня в апартамента му е влязла жена, която е започнала да го души, нанесла му е няколко удара с дървен предмет по главата и е отнела сумата от 700 лева.
Мъжът е транспортиран от екип на спешна помощ в столична болница и настанен за лечение с оток на ларинкса, без опасност за живота.
За престъплението е задържана жена на 65 години от същия град.
На местопроизшествието е извършен оглед и по случая се води разследване за престъпление. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.
1 Графа
11:40 06.11.2025
2 Механик
11:45 06.11.2025
3 зевзек
11:46 06.11.2025
4 ххх
Коментиран от #6
11:50 06.11.2025
5 Мими Кучева🐕
11:57 06.11.2025
6 Мими Кучева🐕
До коментар #4 от "ххх":Бинго!🤣🤗👍
11:58 06.11.2025
7 писарке тоз път не каза годините на мъжа
а тетката охранена оядена
но се опитваш да внушиш че колко слаби са мъжете
сред които има и такива страхуващи се да отвърнат на побойнички
за да не влезат те в панделата
а таз стринка ще я пуснат срещу разписка и условна
с фабрикувано оправдание за сексуално насилие и или заплаха
12:02 06.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 измамниците в затвора
Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник!
12:05 06.11.2025
10 зевзек
12:17 06.11.2025
11 Шах и мат хихихи
12:20 06.11.2025
12 изглежда
12:30 06.11.2025