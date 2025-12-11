65-годишен блудствал с малолетна в автобус в Кюстендилско

65-годишен мъж е обвинен за блудство с малолетно дете в Кюстендилско. Установено е, че през 2024 г. в автобус, изпълняващ редовен маршрут от Кюстендил за с. Катрище, са били осъществени блудствени действия спрямо 13-годишно момиче.

Потърпевшото момиче е разпитано в условията на "синя стая" в присъствие на психолог и специалисти, съобразно изискванията за защита на малолетни свидетели.

Задържан за 72 часа е 65-годишен мъж и му е повдигнато обвинение.

Предстои Районната прокуратура в Кюстендил да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

С присъда вчера Районният съд в Дупница призна подсъдим за виновен в изнасилване на 14-годишно момиче, като го е принудил към съвкупление със сила, запушвайки устата му.

Съдът е наложил наказание "лишаване от свобода" за срок от три години.