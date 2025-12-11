Новини
65-годишен блудствал с малолетна в автобус в Кюстендилско

11 Декември, 2025 12:32 551 2

  • малолетна-
  • блудство-
  • кюстендилско

Предстои Районната прокуратура в Кюстендил да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия

65-годишен блудствал с малолетна в автобус в Кюстендилско - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

65-годишен мъж е обвинен за блудство с малолетно дете в Кюстендилско. Установено е, че през 2024 г. в автобус, изпълняващ редовен маршрут от Кюстендил за с. Катрище, са били осъществени блудствени действия спрямо 13-годишно момиче.

Потърпевшото момиче е разпитано в условията на "синя стая" в присъствие на психолог и специалисти, съобразно изискванията за защита на малолетни свидетели.

Задържан за 72 часа е 65-годишен мъж и му е повдигнато обвинение.

Предстои Районната прокуратура в Кюстендил да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

С присъда вчера Районният съд в Дупница призна подсъдим за виновен в изнасилване на 14-годишно момиче, като го е принудил към съвкупление със сила, запушвайки устата му.

Съдът е наложил наказание "лишаване от свобода" за срок от три години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    8 5 Отговор
    А братята роми като на 13 години вече имат 2 деца? Там как стои въпроса?
    Или не е удобен тоя въпрос?

    Коментиран от #2

    12:36 11.12.2025

  • 2 Фитка минус

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Там е доброволно чиче, тук става въпрос за дърт извратеняк

    12:41 11.12.2025