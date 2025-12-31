Новини
Крими »
Мъж ограби и изнасили бургазлийка на автогара "Запад"

Мъж ограби и изнасили бургазлийка на автогара "Запад"

31 Декември, 2025 18:52 1 957 49

  • бургас-
  • изнасилване-
  • мъж-
  • девойка

Първоначално непознатият заговорил жертвата си, след което я ударил силно няколко пъти, докато я подчини

Мъж ограби и изнасили бургазлийка на автогара "Запад" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е ограбил и изнасилил момиче в района на автогара "Запад" в Бургас. Гнусното покушение е станало на втория ден от Коледа - 26 декември, малко след 17 часа, когато тъкмо се е смрачило. Това научи Флагман.бг от свой достоверен източник.

Жертвата е 22-годишна бургазлийката, която е била около магазин “Лидъл”, до надлез “Владимир Павлов”.

В този момент в заговорил непознат мъж, а няколко секунди след това започнал да я налага с юмруци, докато напълно я смири. Тогава мъжът взел от джоба телефона на бургазлийката и започнал сексуални действия с нея, докато тя е почти в безсъзнание и абсолютно безсилна да се справи с него. Без грам свян той я изнасилил. Откраднал телефона и парите ѝ и избягал.

Действията му заснети от камерите за видеонаблюдение в района.

Полицаите от Второ РУ-Бургас са били вдигнати на крак заради случая. Въпреки празничния ден целия състав на криминалистите е преглеждал цяла нощ записите и непознатият нападател е установен и задържан. За него се знае, че е на 37 години от бургазлия кв. Кумлука. Има богато криминално досие и е лежал в ареста.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Такива

    61 0 Отговор
    Изроди трябва да се екзекутират публично. А жертвите да имат ВИП места за наблюдение.

    Коментиран от #5, #12

    18:55 31.12.2025

  • 2 Егати

    9 8 Отговор
    ...в тоя бахър...явно яко е бил...загрял...

    18:58 31.12.2025

  • 3 Демокрация

    51 5 Отговор
    Моля ,върнете смъртното наказание!

    Коментиран от #31

    18:58 31.12.2025

  • 4 Хорейшо

    43 0 Отговор
    Този е за..... евтаназия.

    18:59 31.12.2025

  • 5 Стенли

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "Такива":

    За съжаление това не е така наречения социализъм тогава битовата престъпност беше ниска не че и тогава е нямало такива индивиди но сега със спорузомение и ако работи дори и да го осъдят ще излезе най много след три четири години

    Коментиран от #6, #7, #35

    18:59 31.12.2025

  • 6 Факт

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Със сигурност е имало!

    Коментиран от #19

    19:03 31.12.2025

  • 7 менли

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    яку датегласят

    19:03 31.12.2025

  • 8 Започвам от последното изречение

    28 4 Отговор
    ...,,лежал в ареста" ?!
    Щеше ми да искам да попитам...ако не бе ,,лежал" а бе чукал камъни в някоя кариера...
    Но не смея за да не ме ...изтрият...
    Отново...

    19:04 31.12.2025

  • 9 ивайло

    21 4 Отговор
    ядем и пием ,и хич не ни пука че един от братята на най голямата свиня на Балканите ,изнасилва бие краде прави каквото си пожелае ,защото е гласоподавател,наздраве и помнете не се знае кога ма........ла ще се качи и на нас,при шебеците няма сензор на разпознаване ,дали имаш пари,или си политик те налитат на всичко ,само 13нули много ги спира😀наздраве

    Коментиран от #11

    19:06 31.12.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 11 Отговор
    А как скачахте скачахте 89 за банани,но додаха и мамуните.

    Коментиран от #15, #47

    19:09 31.12.2025

  • 11 Факт

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "ивайло":

    Не беше такъв човек някога!

    19:10 31.12.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Такива":

    Изгледай филма "Аутсорс" произведен от лошият Мецан..

    19:10 31.12.2025

  • 13 Тракиец 🇺🇦

    22 2 Отговор
    Ако е М..А..Н..Г..А..Л а жертвата е българка СМЪРТНА ПРИСЪДА...да го д..у..х..ат ЕС ЕП и ек ....и ООН ......разчленете го парче по парче....искаме го мъртъв в адски мъки

    Коментиран от #14

    19:11 31.12.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 8 Отговор

    До коментар #13 от "Тракиец 🇺🇦":

    Аве пловдивски от кога имате жълто син парцал за символ?

    Коментиран от #17, #20, #36

    19:12 31.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А50

    10 0 Отговор
    Да му сменят пола и да го вкарат в мъжки затвор

    19:13 31.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 8 Отговор
    Честито на добитъка:

    19:14 31.12.2025

  • 19 Де Факто

    18 7 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    За 45 години е имало 3 случая такива.
    При комунизма щеше да чука чакъл до живот за богатото си минало.
    А за това престъпление куршум в ухото от милиционери и никакъв процес и демократични адвокати мошенници.

    Коментиран от #25, #32

    19:15 31.12.2025

  • 20 яшаре

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    а в твойта остичка -кафево и цело

    Коментиран от #23

    19:15 31.12.2025

  • 21 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Жител на ромският квартал Комлука .

    Коментиран от #48

    19:16 31.12.2025

  • 22 То какво

    1 1 Отговор
    нещо - нищо.

    19:17 31.12.2025

  • 23 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "яшаре":

    Чакам те в гробищата аз съм главен на казана за са-тан.исти.

    Коментиран от #24

    19:18 31.12.2025

  • 24 яшаре

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    намажи си лешта с графитна.идвам за бошката ти

    Коментиран от #28, #29

    19:21 31.12.2025

  • 25 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Де Факто":

    Щом казвате!

    19:21 31.12.2025

  • 26 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Ей такива бооклоооци с доживотни присъди, ако го вкарате за няколко години като излезе пак ще повтори, това са психопати

    19:22 31.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "яшаре":

    Имаш яйца само в хладилника.

    Коментиран от #41

    19:24 31.12.2025

  • 30 Любов

    7 11 Отговор
    По времето на Соца комунистите изнасилваха девойките по улиците и нямаше престъпност, понеже девойките бяха безплатни. След 1989 година, девойките станаха платни и комунистите се преименуваха на гангстери.

    19:31 31.12.2025

  • 31 Истината

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Демокрация":

    Не трябва смъртно наказание за такива. Ампутиране на крайниците, езикът също+ едно око. И добро пожелание за дълголетие.

    19:31 31.12.2025

  • 32 Имаше много

    7 11 Отговор

    До коментар #19 от "Де Факто":

    Някои не стигаха и до съд. Бяха изнасилвани и убити , мятани от блокове. От синове и внуци на партийни величия. А разследванията бяха винаги самоубийства. Та така. А, и ако някой ръчкаше да разбере , я Белене, я изчезваше.

    19:33 31.12.2025

  • 33 кардараша

    9 3 Отговор
    Много моля от цялото си сърце,нека нашият водач Делян Пеевски вземе отношение,благодаря предварително братко Деляне,поведи ни😀

    19:37 31.12.2025

  • 34 По действителен случай:

    3 4 Отговор
    др Живков :на колко години е изнасилената
    Милиционерът: На 70 другарю Живков
    ЖИвков : Е, тогава от какво се оплаква жената

    19:53 31.12.2025

  • 35 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    А дали при онзи режим тогава е имало вероятност да пропуснат някого?

    19:57 31.12.2025

  • 36 Копейкин Костя

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Откакто нямаме парцал на Аквафреш ,ватенка!

    Коментиран от #39

    19:59 31.12.2025

  • 37 Кирил

    3 0 Отговор
    Какъв ли вой щеше да се надигне ако беше някой мигрант

    20:00 31.12.2025

  • 38 Дойче зеле

    4 0 Отговор
    Време е за връщане на най-тежките наказание за подобни

    20:02 31.12.2025

  • 39 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Копейкин Костя":

    Об, ря-зан "българин" ли си?

    Коментиран от #44

    20:07 31.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 яшаре

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    и чук за тикватати

    Коментиран от #43

    20:12 31.12.2025

  • 42 ганев

    1 1 Отговор
    КАКТО САМО ФАКТИ НИ ИНФОРМИРАХА И ЗАДЪЛЖИХА...ДА ВЪРНЕМ ЗАКОНИТЕ ОТ СОЦА....ФАКТИ КАЗАХА ЧЕ ТОГАВА..ЩЕ ИМА ЗАКОННОСТ

    20:13 31.12.2025

  • 43 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "яшаре":

    Развъждаме нова порода прасенца на о.Персин.


    Очаквай посещение,първо ще е вазелина.

    Коментиран от #45

    20:13 31.12.2025

  • 44 яшаре

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    джуровец.като тебе

    Коментиран от #46

    20:14 31.12.2025

  • 45 яшаре

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    намажи си лешта.ще гориш

    20:15 31.12.2025

  • 46 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "яшаре":

    После главата ти ще усети парче с 300 джаула енергия.

    После ставаш екс кремент на новите прасенца.

    Коментиран от #49

    20:15 31.12.2025

  • 47 яшаре

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    а как се сно шавахте с кобадински🤡

    20:16 31.12.2025

  • 48 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    И там имаш заведение,щом ти е известен...

    20:17 31.12.2025

  • 49 яшаре

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    zoмбак в кой парцел,ред,място си?чука иска да те чу ка

    20:18 31.12.2025