Мъж ограби и изнасили бургазлийка на автогара "Запад"

Мъж е ограбил и изнасилил момиче в района на автогара "Запад" в Бургас. Гнусното покушение е станало на втория ден от Коледа - 26 декември, малко след 17 часа, когато тъкмо се е смрачило. Това научи Флагман.бг от свой достоверен източник.
Жертвата е 22-годишна бургазлийката, която е била около магазин “Лидъл”, до надлез “Владимир Павлов”.
В този момент в заговорил непознат мъж, а няколко секунди след това започнал да я налага с юмруци, докато напълно я смири. Тогава мъжът взел от джоба телефона на бургазлийката и започнал сексуални действия с нея, докато тя е почти в безсъзнание и абсолютно безсилна да се справи с него. Без грам свян той я изнасилил. Откраднал телефона и парите ѝ и избягал.
Действията му заснети от камерите за видеонаблюдение в района.
Полицаите от Второ РУ-Бургас са били вдигнати на крак заради случая. Въпреки празничния ден целия състав на криминалистите е преглеждал цяла нощ записите и непознатият нападател е установен и задържан. За него се знае, че е на 37 години от бургазлия кв. Кумлука. Има богато криминално досие и е лежал в ареста.
1 Такива
Коментиран от #5, #12
18:55 31.12.2025
2 Егати
18:58 31.12.2025
3 Демокрация
Коментиран от #31
18:58 31.12.2025
4 Хорейшо
18:59 31.12.2025
5 Стенли
До коментар #1 от "Такива":За съжаление това не е така наречения социализъм тогава битовата престъпност беше ниска не че и тогава е нямало такива индивиди но сега със спорузомение и ако работи дори и да го осъдят ще излезе най много след три четири години
Коментиран от #6, #7, #35
18:59 31.12.2025
6 Факт
До коментар #5 от "Стенли":Със сигурност е имало!
Коментиран от #19
19:03 31.12.2025
7 менли
До коментар #5 от "Стенли":яку датегласят
19:03 31.12.2025
8 Започвам от последното изречение
Щеше ми да искам да попитам...ако не бе ,,лежал" а бе чукал камъни в някоя кариера...
Но не смея за да не ме ...изтрият...
Отново...
19:04 31.12.2025
9 ивайло
Коментиран от #11
19:06 31.12.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #15, #47
19:09 31.12.2025
11 Факт
До коментар #9 от "ивайло":Не беше такъв човек някога!
19:10 31.12.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #1 от "Такива":Изгледай филма "Аутсорс" произведен от лошият Мецан..
19:10 31.12.2025
13 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #14
19:11 31.12.2025
14 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #13 от "Тракиец 🇺🇦":Аве пловдивски от кога имате жълто син парцал за символ?
Коментиран от #17, #20, #36
19:12 31.12.2025
16 А50
19:13 31.12.2025
18 Др.Тодор Живков 🇧🇬
19:14 31.12.2025
19 Де Факто
До коментар #6 от "Факт":За 45 години е имало 3 случая такива.
При комунизма щеше да чука чакъл до живот за богатото си минало.
А за това престъпление куршум в ухото от милиционери и никакъв процес и демократични адвокати мошенници.
Коментиран от #25, #32
19:15 31.12.2025
20 яшаре
До коментар #14 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":а в твойта остичка -кафево и цело
Коментиран от #23
19:15 31.12.2025
21 Последния Софиянец
Коментиран от #48
19:16 31.12.2025
22 То какво
19:17 31.12.2025
23 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #20 от "яшаре":Чакам те в гробищата аз съм главен на казана за са-тан.исти.
Коментиран от #24
19:18 31.12.2025
24 яшаре
До коментар #23 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":намажи си лешта с графитна.идвам за бошката ти
Коментиран от #28, #29
19:21 31.12.2025
25 Факт
До коментар #19 от "Де Факто":Щом казвате!
19:21 31.12.2025
26 ООрана държава
19:22 31.12.2025
29 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #24 от "яшаре":Имаш яйца само в хладилника.
Коментиран от #41
19:24 31.12.2025
30 Любов
19:31 31.12.2025
31 Истината
До коментар #3 от "Демокрация":Не трябва смъртно наказание за такива. Ампутиране на крайниците, езикът също+ едно око. И добро пожелание за дълголетие.
19:31 31.12.2025
32 Имаше много
До коментар #19 от "Де Факто":Някои не стигаха и до съд. Бяха изнасилвани и убити , мятани от блокове. От синове и внуци на партийни величия. А разследванията бяха винаги самоубийства. Та така. А, и ако някой ръчкаше да разбере , я Белене, я изчезваше.
19:33 31.12.2025
33 кардараша
19:37 31.12.2025
34 По действителен случай:
Милиционерът: На 70 другарю Живков
ЖИвков : Е, тогава от какво се оплаква жената
19:53 31.12.2025
35 Факт
До коментар #5 от "Стенли":А дали при онзи режим тогава е имало вероятност да пропуснат някого?
19:57 31.12.2025
36 Копейкин Костя
До коментар #14 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Откакто нямаме парцал на Аквафреш ,ватенка!
Коментиран от #39
19:59 31.12.2025
37 Кирил
20:00 31.12.2025
38 Дойче зеле
20:02 31.12.2025
39 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #36 от "Копейкин Костя":Об, ря-зан "българин" ли си?
Коментиран от #44
20:07 31.12.2025
41 яшаре
До коментар #29 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":и чук за тикватати
Коментиран от #43
20:12 31.12.2025
42 ганев
20:13 31.12.2025
43 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #41 от "яшаре":Развъждаме нова порода прасенца на о.Персин.
Очаквай посещение,първо ще е вазелина.
Коментиран от #45
20:13 31.12.2025
44 яшаре
До коментар #39 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":джуровец.като тебе
Коментиран от #46
20:14 31.12.2025
45 яшаре
До коментар #43 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":намажи си лешта.ще гориш
20:15 31.12.2025
46 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #44 от "яшаре":После главата ти ще усети парче с 300 джаула енергия.
После ставаш екс кремент на новите прасенца.
Коментиран от #49
20:15 31.12.2025
47 яшаре
До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":а как се сно шавахте с кобадински🤡
20:16 31.12.2025
48 Сигурно
До коментар #21 от "Последния Софиянец":И там имаш заведение,щом ти е известен...
20:17 31.12.2025
49 яшаре
До коментар #46 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":zoмбак в кой парцел,ред,място си?чука иска да те чу ка
20:18 31.12.2025