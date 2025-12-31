Мъж ограби и изнасили бургазлийка на автогара "Запад"

Мъж е ограбил и изнасилил момиче в района на автогара "Запад" в Бургас. Гнусното покушение е станало на втория ден от Коледа - 26 декември, малко след 17 часа, когато тъкмо се е смрачило. Това научи Флагман.бг от свой достоверен източник.

Жертвата е 22-годишна бургазлийката, която е била около магазин “Лидъл”, до надлез “Владимир Павлов”.

В този момент в заговорил непознат мъж, а няколко секунди след това започнал да я налага с юмруци, докато напълно я смири. Тогава мъжът взел от джоба телефона на бургазлийката и започнал сексуални действия с нея, докато тя е почти в безсъзнание и абсолютно безсилна да се справи с него. Без грам свян той я изнасилил. Откраднал телефона и парите ѝ и избягал.

Действията му заснети от камерите за видеонаблюдение в района.

Полицаите от Второ РУ-Бургас са били вдигнати на крак заради случая. Въпреки празничния ден целия състав на криминалистите е преглеждал цяла нощ записите и непознатият нападател е установен и задържан. За него се знае, че е на 37 години от бургазлия кв. Кумлука. Има богато криминално досие и е лежал в ареста.