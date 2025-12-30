Новини
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“

30 Декември, 2025 08:04 1 591 8

Става дума за баща и син

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Среднощен екшън в София. По непотвърдена информация полицията вече е задържала двама мъже след въоръжен обир на магазин в "Красно село", съобщи БНТ.

Грабежът е извършен вчера около 19:00 часа в "Красно село". Въоръжен мъж нахлува в търговски обект, който се намира на ул. "Ген. Стефан Тошев". Предполага се, че е имал и съучастник. Заедно със съучастника си бягат към жилищен блок, който се намира на ул. "Дойран" и ул. "Дебър".

За кратко вчера районът е отцепен. Имало е и засилено полицейско присъствие.

Органите на реда са опитали да изведат извършителите, за да могат да ги арестуват. По неофициална информация двамата извършители вече са задържани, но това следва да се потвърди и от СДВР.

По информация на БНТ откраднатата от търговския обект сума е неголяма.


  • 1 Най-вероятно са

    14 3 Отговор
    Гладни и отчаяни хора, опитали се, да си набавят пари за храна за Нова година.

    Коментиран от #7

    08:08 30.12.2025

  • 2 Митьо джибрата

    11 0 Отговор
    Явно яко са се насмукали и не им стигнало пиенето...

    08:08 30.12.2025

  • 3 И що са задържани, а

    6 2 Отговор
    не са отстреляни?

    08:09 30.12.2025

  • 4 Репортер

    6 0 Отговор
    "Предполага се, че е имал и съучастник. Заедно със съучастника си бягат към жилищен блок, който се намира на ул. "Дойран" и ул. "Дебър".
    ----
    Е, щом "се предполага", значи може и да няма, а да е бил някой от тия, бягащи за здраве. Джогинг, по нашенски казано. Ех, Марче...

    08:11 30.12.2025

  • 5 бою циганина

    4 1 Отговор
    откраднах милиарди, обсебил съм повечето общини и смуча ойро

    08:20 30.12.2025

  • 6 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор
    Снощи се сетих "За крадец не ставаш сине", но не можах да я намеря с Велко Кънев и клуб Нло както я помня.

    08:39 30.12.2025

  • 7 12340

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Най-вероятно са":

    По-точно--гладни, жадни и отчаяни.... :))

    08:41 30.12.2025

  • 8 мдааа

    0 0 Отговор
    Еххх, а какъв хубав квартал беше Красно село! Докъде ги докара хората ГЕРБ-НН?

    08:49 30.12.2025