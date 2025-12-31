Новини
Задържаха мъж, откраднал кола в Несебър

31 Декември, 2025 17:31 736 2

Работата по случая продължава

Задържаха мъж, откраднал кола в Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криминално проявен и осъждан мъж от Стара Загора е задържан за противозаконно отнемане на лек автомобил от Несебър, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Бургас.

Мъжът е установен като извършител на кражбата на лек автомобил с бургаска регистрация, паркиран на улица „Струма" в Несебър. Кражбата е извършена на 29 декември, предаде БТА.

Отнетото превозно средство е открито след проведени оперативно-издирвателни действия от служители на отдел „Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас и Районно управление – Несебър, със съдействието на полицейски екипи от ОДМВР – Габрово и Ловеч.

Срещу задържания е повдигнато обвинение, като с постановление на наблюдаващия прокурор му е наложена мярка „задържане" за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.


  • 1 Чомпи

    3 1 Отговор
    Че петхилядниците работят ли по празниците?

    17:34 31.12.2025

  • 2 Някой

    4 0 Отговор
    ги ловят ,някой не! Изборно се работи в меверето!

    17:51 31.12.2025