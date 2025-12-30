Новини
СГС постанови гаранция от 10 000 лв. за директора на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски“

30 Декември, 2025 14:32 596 13

  • александър ефтимов-
  • директор-
  • 138 училище-
  • педофилия

Не е налична и опасността Александър Ефтимов да се укрие

СГС постанови гаранция от 10 000 лв. за директора на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд постанови гаранция от 10 000 лв. за директора на столичното 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ Александър Ефтимов. От съда посочиха, че към момента не са събрани достатъчно доказателства за съпричастност на обвиняемия Ефтимов за създаване на порнографски материал. Не е налична и опасността той да се укрие, уточни БТА.

От съда отбелязаха още, че събраните до момента доказателства сочат, че на твърд диск са съхранени 3840 видео файла. Според експертизата видео файловете са от 16 броя карти от камери, разположени пред и вътре в тоалетните в училището от първия до третия етаж. Експертът е посочил, че камерите са разположени в тоалетните, като на записите се вижда част от помещенията, но не и самите тоалетни. От съда отбелязаха също така, че на един от записите се виждат изображения как деца си мият ръцете и си говорят.

БТА припомня, че повдигнатите обвинения срещу него са за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. На 19 декември Софийският районен съд пусна под гаранция от 5000 лв. Ефтимов. „Съдът прие, че е налице обосновано предположение за престъплението за държане на устройства за негласно събиране на информация, но не и за другото обвинение, което е за съставяне и изготвяне на порнографски материали“, каза тогава адвокатът на обвиняемия Константин Костадинов.

„Моля, да потвърдите определението на Софийския районен съд за мярка - гаранция от 5000 лв.“, каза самият Ефтимов при право на последна дума.

От прокуратурата поискаха промяна на мярката на Ефтимов с по-тежка, с мотива, че той е закупил и съхранявал видео камери, както и че е бил наясно, че в тоалетните на училището са монтирани скрити камери. От държавното обвинение отбелязаха още, че учениците не са били предупредени, че в тоалетните има видеонаблюдение. „Тези скрити камери са поставени с друга цел, която е неморална“, каза прокурорът по делото.

По-рано днес, преди да влезе в съдебна зала, Ефтимов каза пред медиите, че не е знаел, че в тоалетните е имало камери. По думите му той имал достъп само до видеонаблюдението по коридорите и в класните стаи. Той заяви още, че камерите са поставени още преди неговото назначаване като директор, вероятно през 2017 година.

„Камерите в училището са поставени още преди 2019 г. От приложените материали по делото е видно, че има фактура, с която са закупени камери, но те са за сметка на 138-о училище“, каза адвокатът на обвиняемия Костадин Костадинов.

„Към момента няма нито едно събрано доказателство подзащитният ми да е създавал материали, които да имат характера на детска порнография“, каза Костадинов пред журналисти. Защитникът отбеляза, че увеличената гаранция от 5000 лв. на 10 000 лв. е, защото съдът приема високата обществена опасност, многото медийните изявления, включително „такива и на различни партийни лидери".

По думите му е установено, че камерите били поставени назад във времето, за да се избегнат вандалски прояви. Защитникът отбеляза, че най-вероятно е имало повредени устройства, които е трябвало да бъдат сменени и заради това има налични фактури от 2025 г. за закупуване на нови камери.

След като случаят бе официално съобщен пред медиите, на брифинг пред журналисти директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов съобщи, че 11 камери са били поставени в тоалетните от първия до третия етаж на училището. „Проверката показа, че сигналът от тези камери, чрез изградени специални трасета, стига до стаята на директора. Една част от камерите са обхващали цялото помещение, като е имало и такива, които са били поставени точно над писоарите", каза Николов

На 17 декември от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че директорът е освободен от длъжност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 иван костов

    5 4 Отговор
    Нека припомним, че въпросният директор е активист на ппдб/ЛГБТ! Едно от лицата на протеста! Така, че умната на изборите, ако не искате ПАК да ви управляват педофили !

    Коментиран от #6

    14:42 30.12.2025

  • 2 Внимание!

    5 0 Отговор
    Хора, отидете в БНБ и искайте да ви обменят левовете в евро по фиксирания курс! Не си давайте левовете в търговски банки срещу хвърчаща бележка! Нищо няма да видите повече от тях!

    14:44 30.12.2025

  • 3 Цвете

    8 1 Отговор
    А В ТЕЛЕФОНА МУ НАЛИ КОНСТАТИРАХА ,ЧЕ ИМА ДОСТА СНИМКИТЕ И Е БИЛ СВЪРЗАН С УЧИЛИЩЕТО?! КАКВИ СА ТЕЗИ ПРОКУРОРИ ,КОИТО " ОСВОБОЖДАВАТ " ТОЗИ ДАСКАЛ? ТОГАВА ДА СЕ ВИДИ ПРЕДИ НЕГО, КОЙ Е БИЛ ДИРЕКТОР И Е ПОСТАВИЛ КАМЕРИТЕ? ТРУДНОСТИ ЛИ Е? 😠👎🙄🤔👎🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:46 30.12.2025

  • 4 Цвете

    3 1 Отговор
    А В ТЕЛЕФОНА МУ НАЛИ КОНСТАТИРАХА ,ЧЕ ИМА ДОСТА СНИМКИТЕ И Е БИЛ СВЪРЗАН С УЧИЛИЩЕТО?! КАКВИ СА ТЕЗИ ПРОКУРОРИ ,КОИТО " ОСВОБОЖДАВАТ " ТОЗИ ДАСКАЛ? ТОГАВА ДА СЕ ВИДИ ПРЕДИ НЕГО, КОЙ Е БИЛ ДИРЕКТОР И Е ПОСТАВИЛ КАМЕРИТЕ? ТРУДНОСТИ ЛИ Е? 😠👎🙄🤔👎🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:46 30.12.2025

  • 5 Цвете

    3 0 Отговор
    А В ТЕЛЕФОНА МУ НАЛИ КОНСТАТИРАХА ,ЧЕ ИМА ДОСТА СНИМКИТЕ И Е БИЛ СВЪРЗАН С УЧИЛИЩЕТО?! КАКВИ СА ТЕЗИ ПРОКУРОРИ ,КОИТО " ОСВОБОЖДАВАТ " ТОЗИ ДАСКАЛ? ТОГАВА ДА СЕ ВИДИ ПРЕДИ НЕГО, КОЙ Е БИЛ ДИРЕКТОР И Е ПОСТАВИЛ КАМЕРИТЕ? ТРУДНОСТИ ЛИ Е? 😠👎🙄🤔👎🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    14:52 30.12.2025

  • 6 бою чекмеджето

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "иван костов":

    оказа се също че е бил и много близък с изявени гербаджии

    14:57 30.12.2025

  • 7 фльорца кукорчу

    0 2 Отговор
    долу ръцете от нашето директорче

    14:58 30.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ОБИЧАЛ ДЖЕЙЗИ-ТА И АСЕН.

    0 0 Отговор
    ДЕЦАТА В КЕ НЕ ФА ГО ВЪЗБУЖДАЛИ!

    15:24 30.12.2025

  • 10 Тома

    0 0 Отговор
    Директора е човек с европейски ценности за това го пускат

    15:47 30.12.2025

  • 11 КонСпиратор

    0 0 Отговор
    Ясно е, че няма причина да се крие. След като най-безочливо излъга. Между другото, баце има същото психично разстройство. Той НЕ СЪЗНАВА, че е престъпник, а НАИСТИНА ВЯРВА, че е самарянин. Въпросът (риторичен) е тези, които го подкрепят, защо ли го правят.

    15:50 30.12.2025

  • 12 Йориста Сфинчо

    0 0 Отговор
    "най-вероятно е имало повредени устройства, които е трябвало да бъдат сменени и заради това има налични фактури от 2025 г. за закупуване на нови камери."
    ----
    🤣🤣🤣🤣🤣
    Ще ме скъсате от смях. 🤣🤣🤣Наистина ли са толкова слабоумни в съда?!?

    15:54 30.12.2025

  • 13 Лорда

    0 0 Отговор
    Нещо не виждам и думичка за клиповете в смартфона, какво са "измислили". Да не би да са забравили, случайно?😎

    15:57 30.12.2025