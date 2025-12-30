Извършителят на грабежа в Красно село е осъждан за убийство, излязъл от затвора преди 6 месеца

Около 19.15 часа снощи едно лице влиза в магазина с автомат Калашников и заплашва продавачката с думите: Ще те убия, това е обир, давай парите. Продавачката отказва, при което мъжът заплашва, че ще взриви граната. Тогава вече жената предава парите и това лице напуска магазина с автомобил, управляван от друго лице, като двамата се оттеглят от местопроизшествието.

Това заяви на брифинг заместник градският прокурор на София Георги Мойсев, който даде подробности за снощния въоръжен грабеж в Красно село.

"Двете лица са задържани за срок до 72 часа. Те се оказват баща и син. На 1 януари ще бъде внесено искане за мярка "задържане под стража", на Нова година да им бъде интересно. Дали са истински оръжията и гранатите, ще бъде уточнено допълнително от назначените експертизи. Иззетите предмети много наподобяват автомат Калашников и ръчна граната", добави той.

"Единият от задържаните е установен близък, който се оказва на домашния му адрес, и отне известно време да влезем вътре. Вторият, който е синът, беше задържан на територията на друг квартал - на бул. "Христо Ботев". Колата, с която са избягали двамата, е иззета, защото е част от досъдебното производство. Камерите от магазина също са иззети за целта на досъдебното производство. Отнетата сума е към 2 200 лева. Бащата не е криминално проявен. Синът е с множество криминални прояви. Самото престъпление е извършено в условията на опасен рецидив. Бащата е на 65 години, а синът е на 45 години", добави от своя страна главен инспектор Емил Емилов – началник сектор "Грабежи"-СДВР.

"През 2000 година синът е осъден за убийство - излежал е 15 години. След това е осъждан още два пъти с ефективни присъди. Реално е излязъл от затвора преди около половин година. И двамата не дават никакви обяснения. Към момента няма трети задържан", разкри прокурор Мойсев.

"Патрулите в София са увеличени по празниците по заповед на директора на СДВР, което също спомогна за бързата реакция. Призовавам хората по празниците да не носят големи суми в себе си, а магазините да спазват закона за частната охранителна дейност и да не се събират много пари на едно място", призова главен инспектор Емилов.