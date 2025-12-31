Недекларирана валута и златни изделия задържаха митничари

Недекларирана валута за 166 850 лева/85 309.05 евро в евро, долари и британски лири, както и 426 грама злато задържаха митническите служители на Митнически пункт Калотина при проверки на три отделни товарни автомобила с турска регистрация, влизащи в страната
При един от случаите на 28.12.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната стока – авточасти, метални и пластмасови изделия от Германия за Турция.
След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина, в куфар и в една от възглавниците на леглото, са открити общо 54 700 евро и 6890 щатски долара.
На същия ден в друг товарен автомобил, превозващ стока от Франция за Турция, са открити 21 600 британски лири.
11 600 британски лири са открити в малка чанта в шофьорската кабина, а другите 10 000 британски лири са установени при личен преглед на водача с турско гражданство, който ги е укрил в чорапите.
Третият случай е от 29.12.2025 г., когато в товарен автомобил, след демонтаж на пластмасов капак на кормилната кутия под волана, митническите служители откриват 426 грама злато, в пакет, увит в черна тениска. Установено е, че златото е собственост на водача на камиона.
Общото количество на задържаната валута с равностойност 166 850 лева или 85 309.05 евро и изделия от злато са задържани. На нарушителите са съставени актове по Валутния закон и по Закона за митниците.
1 ханкобрат
Коментиран от #4
13:50 31.12.2025
2 Лютеница
13:54 31.12.2025
3 димитри
14:01 31.12.2025
4 БАРС
До коментар #1 от "ханкобрат":ТОВА С ПАРИ МОЖЕ БИ НА ГАСТЪРБАЙТЕРИ ТУРЦИ ИЛИ КЮРДИ КОИТО ЖИВЕЯТ В ГЕРМАНИЯ ТА И ФРАНЦИЯ.ЕСТЕСТВЕННО ТОЯ Е ВЗЕЛ ПРОЦЕНТ ЗА ПРЕНАСАНЕ.А МОЖЕ БИ И ДРУГО ДА ПЛАТИ СТОКА ОТ ТУРЦИЯ И ОБРАТНО ЗА ГЕРМАНИЯ .ЯСНО ДЕЛО НЕ ИСКАТ ДА ПЛАТЯТ ДДС.НАШИТЕ ДА ИМ КУНФИСККВАТ ПАРИТЕ ПЛЮС ГЛОБА.ДА ГИ ГОНЯТ ДО ДУПКА ТУРЦИТЕ МАЛКО ЛИ ГРАБЕХА БЪЛГАРИЯ ЗА 500 ГОД.БРАВО АКО ЩЕ И ДА СИ ГИ ПРЕБЕРАТ ЗА СЕМЕЙСТВА А СИ.
Коментиран от #10
14:25 31.12.2025
5 Домашни потреби
14:25 31.12.2025
6 Недекларирана валута и златни изделия
14:27 31.12.2025
7 евре.иски потлоги
14:39 31.12.2025
8 Тираджията
Коментиран от #9, #12
14:44 31.12.2025
9 Може би през 1970
До коментар #8 от "Тираджията":Всъщност във всички западни банкноти има предавател, златото откриват с рентгенов скенер по химически номер.
14:56 31.12.2025
10 Тираджия
До коментар #4 от "БАРС":Това са парите от контрабандата на цигари в Англия. Тези изкарват по 3 заплати на курс.
15:01 31.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тираджия
До коментар #8 от "Тираджията":Онзи ден на контролата в Дувър-Англия ме извадиха и до мен проверяваха един унраинец. Изваждаха му ги от въздуховодите на кабината. Разпарчетосаха му цялата кабина.
15:08 31.12.2025