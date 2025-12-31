Новини
Крими »
Недекларирана валута и златни изделия задържаха митничари

Недекларирана валута и златни изделия задържаха митничари

31 Декември, 2025 13:49 736 12

  • евро-
  • накити-
  • злато-
  • сребро-
  • контрабанда-
  • калотина-
  • капитан андреево-
  • британски лири

11 600 британски лири са открити в малка чанта в шофьорската кабина, а другите 10 000 британски лири са установени при личен преглед на водача с турско гражданство, който ги е укрил в чорапите

Недекларирана валута и златни изделия задържаха митничари - 1
Снимка: Агенция Митници
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недекларирана валута за 166 850 лева/85 309.05 евро в евро, долари и британски лири, както и 426 грама злато задържаха митническите служители на Митнически пункт Калотина при проверки на три отделни товарни автомобила с турска регистрация, влизащи в страната

При един от случаите на 28.12.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната стока – авточасти, метални и пластмасови изделия от Германия за Турция.

След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина, в куфар и в една от възглавниците на леглото, са открити общо 54 700 евро и 6890 щатски долара.

На същия ден в друг товарен автомобил, превозващ стока от Франция за Турция, са открити 21 600 британски лири.

11 600 британски лири са открити в малка чанта в шофьорската кабина, а другите 10 000 британски лири са установени при личен преглед на водача с турско гражданство, който ги е укрил в чорапите.

Третият случай е от 29.12.2025 г., когато в товарен автомобил, след демонтаж на пластмасов капак на кормилната кутия под волана, митническите служители откриват 426 грама злато, в пакет, увит в черна тениска. Установено е, че златото е собственост на водача на камиона.

Общото количество на задържаната валута с равностойност 166 850 лева или 85 309.05 евро и изделия от злато са задържани. На нарушителите са съставени актове по Валутния закон и по Закона за митниците.


Свиленград / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ханкобрат

    4 1 Отговор
    митничарите са осигурили новогодишните подаръци

    Коментиран от #4

    13:50 31.12.2025

  • 2 Лютеница

    2 1 Отговор
    Вчера ме арестуваха, понеже, половите ми органи, не биле декларирани и те не са знаели, сладка ли е или люта като лютеница!

    13:54 31.12.2025

  • 3 димитри

    1 1 Отговор
    От преди много години ,когато преминаващите турски граждани си декларираха парите на влизане в бг....не излизаха от бг!никога и не ги откриваха това е една от причините сега Умните хора да не вярват на държавни иституции /Респективно банки и други бандити/!Казвайте ги тези неща защо мълчите,тъпанджии........

    14:01 31.12.2025

  • 4 БАРС

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ханкобрат":

    ТОВА С ПАРИ МОЖЕ БИ НА ГАСТЪРБАЙТЕРИ ТУРЦИ ИЛИ КЮРДИ КОИТО ЖИВЕЯТ В ГЕРМАНИЯ ТА И ФРАНЦИЯ.ЕСТЕСТВЕННО ТОЯ Е ВЗЕЛ ПРОЦЕНТ ЗА ПРЕНАСАНЕ.А МОЖЕ БИ И ДРУГО ДА ПЛАТИ СТОКА ОТ ТУРЦИЯ И ОБРАТНО ЗА ГЕРМАНИЯ .ЯСНО ДЕЛО НЕ ИСКАТ ДА ПЛАТЯТ ДДС.НАШИТЕ ДА ИМ КУНФИСККВАТ ПАРИТЕ ПЛЮС ГЛОБА.ДА ГИ ГОНЯТ ДО ДУПКА ТУРЦИТЕ МАЛКО ЛИ ГРАБЕХА БЪЛГАРИЯ ЗА 500 ГОД.БРАВО АКО ЩЕ И ДА СИ ГИ ПРЕБЕРАТ ЗА СЕМЕЙСТВА А СИ.

    Коментиран от #10

    14:25 31.12.2025

  • 5 Домашни потреби

    2 0 Отговор
    В еврото има рфид антена в холограмата, затова ги хващат на рамковите скенери. Като скриете евраците при гащите в гардероба и се намират от два метра със скенер. Те ви евро.

    14:25 31.12.2025

  • 6 Недекларирана валута и златни изделия

    1 0 Отговор
    Недекларирана валута и златни изделия задържаха митничари - Та, кой какво точно задържа? ------------------ Граматиката, Танасова!

    14:27 31.12.2025

  • 7 евре.иски потлоги

    0 0 Отговор
    митничарите са крадци

    14:39 31.12.2025

  • 8 Тираджията

    0 0 Отговор
    Тези за да открият нещо, трябва певец да е имало. Иначе няма начин да открият и ядрена бомба в камиона, камо ли в шофьорската кабина.

    Коментиран от #9, #12

    14:44 31.12.2025

  • 9 Може би през 1970

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тираджията":

    Всъщност във всички западни банкноти има предавател, златото откриват с рентгенов скенер по химически номер.

    14:56 31.12.2025

  • 10 Тираджия

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "БАРС":

    Това са парите от контрабандата на цигари в Англия. Тези изкарват по 3 заплати на курс.

    15:01 31.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тираджия

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тираджията":

    Онзи ден на контролата в Дувър-Англия ме извадиха и до мен проверяваха един унраинец. Изваждаха му ги от въздуховодите на кабината. Разпарчетосаха му цялата кабина.

    15:08 31.12.2025