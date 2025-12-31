Недекларирана валута и златни изделия задържаха митничари

Недекларирана валута за 166 850 лева/85 309.05 евро в евро, долари и британски лири, както и 426 грама злато задържаха митническите служители на Митнически пункт Калотина при проверки на три отделни товарни автомобила с турска регистрация, влизащи в страната

При един от случаите на 28.12.2025 г. на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозваната стока – авточасти, метални и пластмасови изделия от Германия за Турция.

След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в шофьорската кабина, в куфар и в една от възглавниците на леглото, са открити общо 54 700 евро и 6890 щатски долара.

На същия ден в друг товарен автомобил, превозващ стока от Франция за Турция, са открити 21 600 британски лири.

11 600 британски лири са открити в малка чанта в шофьорската кабина, а другите 10 000 британски лири са установени при личен преглед на водача с турско гражданство, който ги е укрил в чорапите.

Третият случай е от 29.12.2025 г., когато в товарен автомобил, след демонтаж на пластмасов капак на кормилната кутия под волана, митническите служители откриват 426 грама злато, в пакет, увит в черна тениска. Установено е, че златото е собственост на водача на камиона.

Общото количество на задържаната валута с равностойност 166 850 лева или 85 309.05 евро и изделия от злато са задържани. На нарушителите са съставени актове по Валутния закон и по Закона за митниците.