Над 11,5 млн. лева недекларирана валута е задържана на „Капитан Андреево“ през 2025 годна

Недекларирани 60 000 евро откриха митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 29.12.2025 г. на пункта пристига товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, декларира, че превозва стока от Западна Европа през България за Турция. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в джобовете на двете седалки в шофьорската кабина еврови банкноти. Установени са 60 000 евро с левова равностойност 117 349,80лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

През 2025 година митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали валута с левова равностойност над 11 500 000 лева (5 879 856 EUR).