Над 11,5 млн. лева недекларирана валута е задържана на „Капитан Андреево“ през 2025 годна

31 Декември, 2025 19:14 615 4

  • капитан андреево-
  • валута-
  • контрабанда

След извършен анализ на риска

Над 11,5 млн. лева недекларирана валута е задържана на „Капитан Андреево“ през 2025 годна - 1
Снимка: Агенция Митници
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недекларирани 60 000 евро откриха митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. Това съобщиха от Агенция "Митници".

На 29.12.2025 г. на пункта пристига товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, декларира, че превозва стока от Западна Европа през България за Турция. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват в джобовете на двете седалки в шофьорската кабина еврови банкноти. Установени са 60 000 евро с левова равностойност 117 349,80лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

През 2025 година митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали валута с левова равностойност над 11 500 000 лева (5 879 856 EUR).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Смешно е

    3 0 Отговор
    Финално напъване за пред ЕС 🙈

    19:35 31.12.2025

  • 2 Сериозно ли ,

    1 0 Отговор
    е ? Не е време за майтапи !

    19:52 31.12.2025

  • 4 oкокоp

    1 0 Отговор
    голяма суша на тия митници

    19:54 31.12.2025