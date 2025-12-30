Новини
Направен е опит за обир на златарско ателие в центъра на Сливен, извършителят е задържан

Направен е опит за обир на златарско ателие в центъра на Сливен, извършителят е задържан

30 Декември, 2025 13:53 554 1

  • грабеж-
  • обир-
  • златарско ателие-
  • сливен-
  • обирджия

По първоначални данни той е проникнал с взлом в ателието и е отправил заплахи към служителите

Направен е опит за обир на златарско ателие в центъра на Сливен, извършителят е задържан - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за опит за грабеж в златарско ателие в централната част на Сливен е получен на телефон 112 вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Към мястото незабавно са насочени полицейски екипи. В близост до обекта се е намирал служител на ОДМВР – Сливен, който е задържал извършителя при опит да избяга, посочи БТА.

Задържаният е 31-годишен криминално проявен мъж от Сливен. По първоначални данни той е проникнал с взлом в ателието и е отправил заплахи към служителите. Благодарение на бързата им реакция опитът за грабеж е осуетен.

Извършителят е отведен в РУ – Сливен. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава от служители на сектор „Криминална полиция“ към районното управление.

Кражба на килограм и половина злато и значителна парична сума беше разкрита при полицейска операция в Сливен. Намерено е и местоположението на инкриминираните вещи - килограм и половина златни накити и монети, 15 000 паунда, 5000 евро и 25 000 лева.

От полицията призовават гражданите, които ще напуснат домовете си за празниците, да не оставят пари и ценности на леснодостъпни места, дори да разполагат със скъпи заключващи системи и СОТ.


  • 1 Най-вероятно

    1 0 Отговор
    не е от команчите, така си мисля.

    13:57 30.12.2025