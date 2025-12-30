Новини
Трима арестувани след дръзко нападение над магазин в столицата

30 Декември, 2025 09:12 2 263 32

Работата по случая продължава

Трима арестувани след дръзко нападение над магазин в столицата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вълна от напрежение заля столичен квартал, след като въоръжен грабеж се случи в търговски обект в сърцето на София.

Само ден след инцидента, органите на реда от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) обявиха, че трима заподозрени са задържани във връзка с престъплението, разкри БТА.

Според официалната информация, инцидентът се е разиграл около 19:30 часа вчера, когато маскиран мъж, въоръжен и решителен, е нахлул в магазина.

Той е заплашил служителката зад щанда и е успял да се сдобие с неустановена до момента сума пари. За щастие, при нападението няма пострадали хора, а персоналът е реагирал хладнокръвно и своевременно е подал сигнал до полицията.

Светкавичната реакция на служителите на реда доведе до бързото установяване и арестуване на трима души, които се смятат за съпричастни към обира.

Разследването по случая продължава с пълна сила, като криминалистите работят по изясняване на всички обстоятелства около престъплението.

СДВР апелира към гражданите, които разполагат с допълнителна информация, да се свържат с полицията. Очаква се в следващите дни да бъдат изнесени повече подробности за хода на разследването.


България
Оценка 3.9 от 16 гласа.
Оценка 3.9 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Инспектор Дюдю

    23 2 Отговор
    Допреди час бяха двама...
    ... До утре щв станат десетина.. :))

    09:17 30.12.2025

  • 3 1234

    27 7 Отговор

    До коментар #1 от "123":

    Съжалявам за сутрешните ти напъни...!
    Но за съжаление-нито си интересен,нито оригинален...😝!

    Коментиран от #19

    09:21 30.12.2025

  • 4 Бандитизмът върлува

    20 3 Отговор
    и държавата е безсилна срещу него с всичките си органи.
    Хаосът се поддържа и контролира.
    Отвън.

    09:23 30.12.2025

  • 5 Комисар Корадо Катани

    15 1 Отговор
    Неизвестна сума пари и арестуване на трима души, които се смятат за съпричастни към обира, на мен ми говори, че са задържали случайни хора, за отбий номера.

    09:30 30.12.2025

  • 6 клети

    5 12 Отговор
    ккопейки

    Коментиран от #29

    09:33 30.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хорейшо

    14 1 Отговор
    Българското МВР..... ще разкрие цяло ОПГ.

    09:33 30.12.2025

  • 9 Коледния списък на шефа

    16 0 Отговор
    Ей, браво на МВР! И тази година разкриха някакво дребно престъпление.

    09:34 30.12.2025

  • 10 Някой

    17 1 Отговор
    Шопаро перпетуум-мобиле

    Гладни аматьори, нескопосан грабеж.

    Държавата за да се бори с нарастващия брой гладни аматьори. Увеличава броя милиционери, т.е. броя гласуващи за шопарите, което води до увеличаване на разходите за милиционери, което води до увеличаване на данъците. Увеличаването на данъците автоматично води до увеличаване на мизерията и увеличаване броя на гладните аматьори. Което води до увеличава броя милиционерите, което увеличава броя гласуващи за шопарите, което води до увеличение на данъците ...Накрая идва РЕВОЛЮЦИЯ.

    Който разбрал, разбрал.

    Изхода е в социални програми и намаляване на НЕРАВЕНСТВОТО, не в увеличаване броя милиционери и увеличаване на заплатите им.

    09:35 30.12.2025

  • 11 ЖенЗи

    10 2 Отговор
    Тия са пили. Единият е казал гледай да ограбвам магазина 100 лева бас. Взел че го направил. Онуя другите 2ма отишли за цигари и се засекли измежду море по барети с махмурлук.

    09:35 30.12.2025

  • 12 стига бе-е-е

    15 0 Отговор
    Големите гангстери.Квартални шушумиги.Личи им,че им е по-добре в затвора да ги хранят,отколкото да работят.

    09:37 30.12.2025

  • 13 Опааа

    17 1 Отговор
    😆”… въоръжен и решителен…” Мароооооо! Мисиркооо! Решителен…😆

    09:37 30.12.2025

  • 14 Весело

    20 0 Отговор
    Още другата седмица министър Даниел Митов ще награди 100 милиционера, за успешното приключнане на този случай.

    09:37 30.12.2025

  • 15 Ефективност

    15 4 Отговор
    Как се нарича когато над сто полицаи, всеки с почти депотатска заплата, заловят човечец без пукнат лев? Нарича се Капитализъм.

    09:38 30.12.2025

  • 16 Някой

    5 2 Отговор
    Много са неумни тази бандити, да крадат левове само 3 дни преди края на използванито им. Да бяха изчакали месец , когато вече ще сме приели еврото.

    09:44 30.12.2025

  • 17 Емил Марков

    9 0 Отговор
    Блокът на снимката беше ведомствен на МВР...

    Коментиран от #26

    09:44 30.12.2025

  • 18 Цеко сифоня

    15 0 Отговор
    А ония обирджии от парламента, кога шъ ги арестуват ?

    Коментиран от #25

    09:44 30.12.2025

  • 19 по първи петли

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "1234":

    Е,темата лев-евро е модерна.Снощи във Варна имаше желаещи да "свалят"еврото например.Кой ги изкара,кой им плати и колко акъл е нужен за да крещиш като обезумял,че не желаеш еврото в този студ и вятър?

    Коментиран от #21

    09:49 30.12.2025

  • 20 Весело

    17 0 Отговор
    Мисирките отразяват случая само защото батдитите са пълни аматьори и 100 милиционера са хванали 3-ма пияници. Които сутринта като са изтрезнели, не помнят, че нощес са обирали магазина от който традиционно си купуват алкохол.

    Ало мисирките каква е статистиката за грабежите през 2025? Колко грабежа са станали, колко са неразкрити, колко хора са пострадали?

    09:52 30.12.2025

  • 21 Някой

    8 8 Отговор

    До коментар #19 от "по първи петли":

    Колко ли рубри им дават, че да крещят обезумели, че не желаеш еврото в този студ и вятър?
    Може би са изкарали обигателите на лудницата на вечерна разходка в центъра на Варна.

    09:57 30.12.2025

  • 22 Тези в

    3 2 Отговор
    САЩ щяха да лежът най малко по 15 години,и то ако им е първо престъпление

    10:06 30.12.2025

  • 23 Боко

    5 0 Отговор
    Аматьори

    10:06 30.12.2025

  • 24 Бойко

    4 1 Отговор
    За добре свършената работа разпореждам: Заплатите на стотината колегите милиционери участвали в акцията да станат в размер на 2 заплати на шофьор от градски транспорт на София. А заплатите на началниците им да станат в размер на 5 милиционерски заплати. И е много важно началниците милиционери добре са обяснят Че ако ГЕРБ не е на власт, милиционериге няма да са толкова много и запратите им толкова големи. Ако не беше ГЕРБ са им купи БМВ-та още щяфа да се возят на Шкоди.

    10:08 30.12.2025

  • 25 Весело

    5 8 Отговор

    До коментар #18 от "Цеко сифоня":

    И президента лакей Решетников, трябва да арестуват.
    Заради магистралали гейт и Боташ гейт, двамата шопариэи и льотчика в сеседни килии. А още по-добре в трудова колония намираща се дълбоко в Сибир на 10 000 км от МАсква.

    10:14 30.12.2025

  • 26 Весело

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Емил Марков":

    Сигурно са пенсионирани милиционери, на които пенсията не им стига да си купят алкохол.
    Не че пенсиите им са малки или алкохола е скъп. Причината е, че много пият.

    10:20 30.12.2025

  • 27 Как

    3 0 Отговор
    Като не издават касови бележки оборота и за тях е неясен!

    10:21 30.12.2025

  • 28 редник

    2 0 Отговор
    /...търговски обект в сърцето на София./

    Не знаех, че "Красно село" е сърцето на София, но вече знам - по Коледа стават чудеса...

    10:23 30.12.2025

  • 29 Айгедотор

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "клети":

    .. центаджий

    10:23 30.12.2025

  • 30 БАЦЕ ЕООД

    3 0 Отговор
    "когато маскиран мъж, въоръжен и решителен, е нахлул в магазина." Браво на разказвачаааааа "журналията"

    Коментиран от #31

    10:27 30.12.2025

  • 31 Верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "БАЦЕ ЕООД":

    Да, влязъл един "въоръжен и решителен", те арестували трима :))))

    10:42 30.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.