Трима арестувани след дръзко нападение над магазин в столицата

Вълна от напрежение заля столичен квартал, след като въоръжен грабеж се случи в търговски обект в сърцето на София.

Само ден след инцидента, органите на реда от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) обявиха, че трима заподозрени са задържани във връзка с престъплението, разкри БТА.

Според официалната информация, инцидентът се е разиграл около 19:30 часа вчера, когато маскиран мъж, въоръжен и решителен, е нахлул в магазина.

Той е заплашил служителката зад щанда и е успял да се сдобие с неустановена до момента сума пари. За щастие, при нападението няма пострадали хора, а персоналът е реагирал хладнокръвно и своевременно е подал сигнал до полицията.

Светкавичната реакция на служителите на реда доведе до бързото установяване и арестуване на трима души, които се смятат за съпричастни към обира.

Разследването по случая продължава с пълна сила, като криминалистите работят по изясняване на всички обстоятелства около престъплението.

СДВР апелира към гражданите, които разполагат с допълнителна информация, да се свържат с полицията. Очаква се в следващите дни да бъдат изнесени повече подробности за хода на разследването.