Трима арестувани след дръзко нападение над магазин в столицата

Вълна от напрежение заля столичен квартал, след като въоръжен грабеж се случи в търговски обект в сърцето на София.
Само ден след инцидента, органите на реда от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) обявиха, че трима заподозрени са задържани във връзка с престъплението, разкри БТА.
Според официалната информация, инцидентът се е разиграл около 19:30 часа вчера, когато маскиран мъж, въоръжен и решителен, е нахлул в магазина.
Той е заплашил служителката зад щанда и е успял да се сдобие с неустановена до момента сума пари. За щастие, при нападението няма пострадали хора, а персоналът е реагирал хладнокръвно и своевременно е подал сигнал до полицията.
Светкавичната реакция на служителите на реда доведе до бързото установяване и арестуване на трима души, които се смятат за съпричастни към обира.
Разследването по случая продължава с пълна сила, като криминалистите работят по изясняване на всички обстоятелства около престъплението.
СДВР апелира към гражданите, които разполагат с допълнителна информация, да се свържат с полицията. Очаква се в следващите дни да бъдат изнесени повече подробности за хода на разследването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Инспектор Дюдю
... До утре щв станат десетина.. :))
09:17 30.12.2025
3 1234
До коментар #1 от "123":Съжалявам за сутрешните ти напъни...!
Но за съжаление-нито си интересен,нито оригинален...😝!
Коментиран от #19
09:21 30.12.2025
4 Бандитизмът върлува
Хаосът се поддържа и контролира.
Отвън.
09:23 30.12.2025
5 Комисар Корадо Катани
09:30 30.12.2025
6 клети
Коментиран от #29
09:33 30.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хорейшо
09:33 30.12.2025
9 Коледния списък на шефа
09:34 30.12.2025
10 Някой
Гладни аматьори, нескопосан грабеж.
Държавата за да се бори с нарастващия брой гладни аматьори. Увеличава броя милиционери, т.е. броя гласуващи за шопарите, което води до увеличаване на разходите за милиционери, което води до увеличаване на данъците. Увеличаването на данъците автоматично води до увеличаване на мизерията и увеличаване броя на гладните аматьори. Което води до увеличава броя милиционерите, което увеличава броя гласуващи за шопарите, което води до увеличение на данъците ...Накрая идва РЕВОЛЮЦИЯ.
Който разбрал, разбрал.
Изхода е в социални програми и намаляване на НЕРАВЕНСТВОТО, не в увеличаване броя милиционери и увеличаване на заплатите им.
09:35 30.12.2025
11 ЖенЗи
09:35 30.12.2025
12 стига бе-е-е
09:37 30.12.2025
13 Опааа
09:37 30.12.2025
14 Весело
09:37 30.12.2025
15 Ефективност
09:38 30.12.2025
16 Някой
09:44 30.12.2025
17 Емил Марков
Коментиран от #26
09:44 30.12.2025
18 Цеко сифоня
Коментиран от #25
09:44 30.12.2025
19 по първи петли
До коментар #3 от "1234":Е,темата лев-евро е модерна.Снощи във Варна имаше желаещи да "свалят"еврото например.Кой ги изкара,кой им плати и колко акъл е нужен за да крещиш като обезумял,че не желаеш еврото в този студ и вятър?
Коментиран от #21
09:49 30.12.2025
20 Весело
Ало мисирките каква е статистиката за грабежите през 2025? Колко грабежа са станали, колко са неразкрити, колко хора са пострадали?
09:52 30.12.2025
21 Някой
До коментар #19 от "по първи петли":Колко ли рубри им дават, че да крещят обезумели, че не желаеш еврото в този студ и вятър?
Може би са изкарали обигателите на лудницата на вечерна разходка в центъра на Варна.
09:57 30.12.2025
22 Тези в
10:06 30.12.2025
23 Боко
10:06 30.12.2025
24 Бойко
10:08 30.12.2025
25 Весело
До коментар #18 от "Цеко сифоня":И президента лакей Решетников, трябва да арестуват.
Заради магистралали гейт и Боташ гейт, двамата шопариэи и льотчика в сеседни килии. А още по-добре в трудова колония намираща се дълбоко в Сибир на 10 000 км от МАсква.
10:14 30.12.2025
26 Весело
До коментар #17 от "Емил Марков":Сигурно са пенсионирани милиционери, на които пенсията не им стига да си купят алкохол.
Не че пенсиите им са малки или алкохола е скъп. Причината е, че много пият.
10:20 30.12.2025
27 Как
10:21 30.12.2025
28 редник
Не знаех, че "Красно село" е сърцето на София, но вече знам - по Коледа стават чудеса...
10:23 30.12.2025
29 Айгедотор
До коментар #6 от "клети":.. центаджий
10:23 30.12.2025
30 БАЦЕ ЕООД
Коментиран от #31
10:27 30.12.2025
31 Верно ли
До коментар #30 от "БАЦЕ ЕООД":Да, влязъл един "въоръжен и решителен", те арестували трима :))))
10:42 30.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.