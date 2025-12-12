Новини
Крими »
Обвиняемият за убийството на жена в изборната нощ през 2024 г. може да носи наказателна отговорност

Обвиняемият за убийството на жена в изборната нощ през 2024 г. може да носи наказателна отговорност

12 Декември, 2025 17:34 548 0

  • мъж-
  • съд-
  • жена-
  • убийство-
  • изборна нощ

На заседанието бяха разгледани и резултатите от съдебно-медицинска експертиза

Обвиняемият за убийството на жена в изборната нощ през 2024 г. може да носи наказателна отговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Михаил Ценков, обвиняем за убийството на жена в столичния кв. "Младост" в изборната нощ на 27 октомври през 2024 г., може да носи наказателна отговорност, определиха експерти в Софийския градски съд, позовавайки се на изготвена съдебно-психиатрична експертиза.

Мъжът е обвиняем за убийството на 77-годишната Стоименка Дякова. Жената е била в секционна избирателна комисия на 27 октомври 2024 г. След края на изборния ден и предаването на протоколите, жената се е прибирала към дома си, когато според обвинението мъжът я е нападнал и умъртвил, уточни БНТ.

По време на днешното съдебно заседание бяха разгледани няколко експертизи, една от които беше съдебно-психиатричната. Експертите подчертаха, че обвиняемият може да носи отговорност и не страда от психично разстройство. Заключението им е, че той може да участва във всички фази на наказателното производство.

По делото, а и от показанията на самия обвиняем има данни, че във фаталната нощ той е употребил алкохол и наркотично вещество "пико", но данни за конкретна зависимост няма, определиха експертите. "Няма състояния на абстиненция, става дума по-скоро за вредна употреба. При употребата се намалява контролът върху задръжките", казаха екпертите и подчертаха, че мъжът няма психопатологични симптоми.

На заседанието бяха разгледани и резултатите от съдебно-медицинска експертиза по метода на ДНК профилиране. Заключението е, че профилът съвпада с лицето Михаил Ценков. Според друга експертиза, след взета натривка от панталон и пуловер, е установено, че ДНК профилът напълно съвпада с този на обвиняемия.

По делото предстоят разпити на вещи лица. Следващото съдебно заседание е насрочено за 12 януари 2026 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ