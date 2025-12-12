Обвиняемият за убийството на жена в изборната нощ през 2024 г. може да носи наказателна отговорност

Михаил Ценков, обвиняем за убийството на жена в столичния кв. "Младост" в изборната нощ на 27 октомври през 2024 г., може да носи наказателна отговорност, определиха експерти в Софийския градски съд, позовавайки се на изготвена съдебно-психиатрична експертиза.

Мъжът е обвиняем за убийството на 77-годишната Стоименка Дякова. Жената е била в секционна избирателна комисия на 27 октомври 2024 г. След края на изборния ден и предаването на протоколите, жената се е прибирала към дома си, когато според обвинението мъжът я е нападнал и умъртвил, уточни БНТ.

По време на днешното съдебно заседание бяха разгледани няколко експертизи, една от които беше съдебно-психиатричната. Експертите подчертаха, че обвиняемият може да носи отговорност и не страда от психично разстройство. Заключението им е, че той може да участва във всички фази на наказателното производство.

По делото, а и от показанията на самия обвиняем има данни, че във фаталната нощ той е употребил алкохол и наркотично вещество "пико", но данни за конкретна зависимост няма, определиха експертите. "Няма състояния на абстиненция, става дума по-скоро за вредна употреба. При употребата се намалява контролът върху задръжките", казаха екпертите и подчертаха, че мъжът няма психопатологични симптоми.

На заседанието бяха разгледани и резултатите от съдебно-медицинска експертиза по метода на ДНК профилиране. Заключението е, че профилът съвпада с лицето Михаил Ценков. Според друга експертиза, след взета натривка от панталон и пуловер, е установено, че ДНК профилът напълно съвпада с този на обвиняемия.

По делото предстоят разпити на вещи лица. Следващото съдебно заседание е насрочено за 12 януари 2026 г.