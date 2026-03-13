Съдебната експертиза: Тримата на Околчица са загинали на 5-6 февруари, по тялото на Ники има постмортални охлузвания

Майката на Ники Златков- Ралица Асенова, предостави до медиите съдебно-медицинската експертиза на тримата намерени мъртви в кемпера под връх Околчица, според която те са били живи дни след трагедията в хижа "Петрохан".

Те са загинали на 5-6 февруари.

Публикуваме без редакторска намеса изявление до медиите на Ралица Асенова.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

От името на Ралица Асенова – майка на Николай Златков

След проведената тази седмица пресконференция на прокуратурата, която не даде отговори на най-важните въпроси по случая със смъртта на шестимата мъже край Петрохан и Врачанския Балкан, съм длъжна публично да заявя следното.

Всички близки на загиналите – включително близките на Макулев и Калушев – подадоха искания за предоставяне на документи от разследването.

Предоставените ми материали са в изключително ограничен обем: Протокол за оглед на местопроизшествие от 8.2.26 г. и фотоалбум с черно-бели снимки, фотоалбум от оглед, извършен на 9.2.26 г., но не и самият протокол, СМЕ без дата, изготвена от съдебен лекар във Враца.

Предоставените материали са в изключително лошо качество – черно-бели копия на снимки, отпечатани на обикновен принтер, които практически не позволяват адекватен анализ на съдържащата се в тях информация.

От самите предоставени документи става ясно, че има сериозно разминаване в датите, което поставя под съмнение точността на документацията и направените от вещото лице, изготвило СМЕ на трупа на Николай Златков /а вероятно и на останалите два трупа от Околчица/, изводи. Така, вещото лице заключава, че смъртта е настъпила 2-3денонощия преди извършване на аутопсията като при този извод вещото лице изрично е съобразило ниската температура на атмосферата. Единственото, което не може да стане ясно е кога е извършена аутопсията при положение, че в протокола липсва такова отбелязване, но за сметка на това е отбелязано, че по данни на разследващия полицай, назначил експертизата, изследваното от вещото лице тяло е намерено на 9.2.2026 г. Самият съдебен лекар е участвал при първоначалния оглед, който обаче е на 8, а не на 9-ти февруари.

Тази информация не беше съобщена на пресконференцията, въпреки че е от ключово значение за времевата линия на събитията.

Подобно противоречие – откриване на телата след извършване на оглед – е очевидно невъзможно и представлява съществен проблем за цялата хронология на разследването и най-вече – за определяне на времето на смъртта, разширявайки го с цяло денонощие.

На мен, като пострадало лице, въпреки отправеното искане към компетентните органи, не са ми предоставени ключови материали:

балистична експертиза,

трасологична експертиза,

ясни заключения относно използваното оръжие.

В съдебно-медицинската експертиза на Николай Златков е посочено, че в черепа са открити два различни метални проектила. Не сочи за фрагменти от един и същ боеприпас, а за два проектила. В експертизата няма данни дали и как са били иззети тези „находки“, нямаме предоставено копие от извършен оглед на тялото, изготвен по съответния процесуален ред, който е единственият, по който тези доказателства е могло да бъдат иззети, респ. – изследвани и впоследствие - ползвани. За това и към момента се дължат отговори дали в тялото на Златков са били открити проектили от две различни оръжия или се касае за различни части от един същ боеприпас и, ако е последното – поради какви причини вещото лице си е позволило да запише, че се касае за два проектила. Ако тези „находки“ не са били иззети по съответния процесуален ред следва да бъдат направени съответните изводи.

В същата експертиза се описват охлузвания по подбедриците, които са определени като постмортални, тоест настъпили след смъртта.

Това означава, че след настъпването на смъртта е имало физическо въздействие върху тялото – местене, влачене или друга манипулация. Кой, кога и по какви причини ги е причинил – търсим отговори, тъй като този факт поставя сериозни въпроси като този дали местопроизшествието е заварено в първоначалния си вид.

От съдебно-медицинската експертиза става ясно, че смъртта на Николай Златков е настъпила приблизително 2–3 денонощия преди откриването на тялото, което означава около 5 или 6 февруари.

Пресконференцията на прокуратурата остави без отговор редица важни въпроси:

защо не беше съобщено кога е настъпила смъртта;

защо не беше съобщено, че в главата на Николай има два метални проектила;

защо не беше съобщено за постморталните охлузвания по подбедриците;

Как се обяснява наличието на кръв извън кемпера, както и прострелването на тавата на кемпера при положение, че на пресконференцията представителят на ГДНП описа механизъм на получаване на прострелването на Калушев, който поставя под съмнение възможността куршумът да излезе през тавана на кемпера.

Защо прокуратурата не съобщи официално, че в тялото на Златков няма следи от семенна течност и не опроверга собствените си твърдения от по-рано?

Защо близките на жертвите не получават пълен достъп до материалите, за да могат да упражнят правото си да искат събиране на доказателства, а в същото време информация се предоставя на други лица и институции по неясни причини.

Органите на досъдебното производство се държат с пострадалите лица като с обвиняеми, криейки информация от тях и създавайки им сериозни или непреодолими пречки да ги упражнят.

Защо до настоящия момент разследването не е възложено на Национална следствена служба така, както бяха възложени разследванията по случаите с АТВ –то на Слънчев бряг, Делото „Семерджиев“, Делото „Сияна“ и много други дело с едно местопроизшествие и едноактно престъпление.

Защо едва месец и половина, при това – след моя жалба до Апелативна прокуратура, двете досъдебно производства бяха обединени? Изявлението на т. нар. „брифинг“ по този въпрос звучеше лаически. Само за сведение – от първия ден се знае, че двете дела са неразривно свързани и от първия ден се знае, че голяма част от действията по едното дело ще се повторят по другото. Месец и половина по-късно прокуратурата да прецени този очевиден от първия ден факт е несериозно и обижда интелекта на обикновения човек. Месец и половина след образуване на делото да се прецени, че трябва да бъдат обединени за удобство звучи смехотворно – само за сведение – 99 % от разпитите на всички установени свидетели са вече извършени – по двете дела самостоятелно, като по същия начин стои въпросът и с назначаването на експертизите. Т.е. – мотивите, изложени от прокуратурата в момента, са несериозни. Този факт е изключително важен, защото дава и друго обяснение на посоченото бездействие, което пък е в синхрон с всичко, изложено дотук.

Само за пълнота – точно месец след първите искания и ден след изтичане на срока за отговор на жалба, депозирана до Апелативна прокуратура София, аз все още нямам отговор на всички въпроси и по всички искания. Какво по-голямо доказателство за институционално бездействие?

Съдебно-медицинската експертиза е изготвена само от един лекар, при положение че става дума за безпрецедентен случай с шест жертви.

Ралица Асенова,

майка на Николай Златков