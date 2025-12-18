Новини
Задържаха мъж за вандалския акт на Централни софийски гробища

18 Декември, 2025 15:14 451 1

  • централни софийски гробища-
  • вандалски акт

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 декември 2025 г. около 20.30 ч. на Централни софийски гробища, обвиняемият е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 надгробни плочи и урни, на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление чл. 216, ал. 5, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тия гробища са мафия

    0 0 Отговор
    Затова само кремация

    15:26 18.12.2025