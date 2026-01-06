Арестуваха в България член на международната групировка „Розовите пантери“

Член на международната престъпна мрежа „Розовите пантери“ е арестуван в България при мащабна международна операция. 48-годишният сръбски гражданин е издирван с европейска заповед за арест заради дързък въоръжен обир в Гърция, извършен през септември 2025 година, съобщи гръцкото издание "Protothema".
При престъплението, разиграло се в елитния хотелски комплекс Сани на полуостров Халкидики, са откраднати луксозни часовници и бижута на стойност близо 580 000 евро. Паралелно с ареста у нас, в Хърватия е задържан и 46-годишен съучастник на престъпника.
Разследването разкрива, че престъпната група е пребивавала на гръцка територия цели 13 дни преди самия удар. В периода от 20 август до 2 септември 2025 година четирима членове на организацията са проучвали детайлно района. Те са влизали в страната по различно време, използвали са фалшиви документи и са наемали автомобили с крадени регистрационни номера.
В деня на обира – 2 септември, престъпниците са използвали необичайна тактика, като са се придвижили до обекта не само с автомобили, но и с електрически тротинетки за по-голяма маневреност.
Обирът е извършен посред бял ден. 48-годишният сърбин, задържан сега в България, е нахлул в бижутерията заедно с неустановен до момента съучастник. Двамата са заплашили с оръжие двама служители и за секунди са изпразнили витрините, отнемайки ценности за точно 579 805 евро.
През това време техен 46-годишен колега, подпомаган от жена, е наблюдавал района, представяйки се за клиент. След обира групата е напуснала мястото с изключителна бързина, показвайки висока степен на организация, характерна за „Розовите пантери“.
Гръцките власти посочват, че задържаният в България мъж вече е регистриран в Швейцария за серия кражби с взлом. В момента Европол и службите в няколко европейски държави проверяват дали двамата сърби не са замесени в други подобни въоръжени грабежи през 2024 и 2025 година.
Очаква се българският съд да се произнесе по екстрадицията на заподозрения в Гърция, където той ще бъде изправен пред правосъдието за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и фалшифициране на документи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Егати
А ,,Черната пантера" кога?
А прокурорският син осъден ,избягал и покрил се...КОГА?
А разните намагнитени и спящи с пачки евро в чекмеджетата на нощните шкафчета...КОГА???
Коментиран от #18
16:53 06.01.2026
2 кой му дреме
16:54 06.01.2026
3 часовник
16:56 06.01.2026
4 Георги
17:00 06.01.2026
5 "Розовите пантери"
17:09 06.01.2026
6 На Плевню
17:11 06.01.2026
7 Асен 🌈 Кокорчев от ПП-ЛГБТ
17:11 06.01.2026
8 Розовите гейййчуфци от ГДБОП
17:12 06.01.2026
9 Дялю Хайдука
17:14 06.01.2026
10 Кой я написа тази дивотия?
17:14 06.01.2026
11 Не,че нещо,ама...
17:15 06.01.2026
12 Гении от ГДБОП ....
17:15 06.01.2026
13 Верно
17:22 06.01.2026
14 значи
17:23 06.01.2026
15 Познато
17:25 06.01.2026
16 Здрасти
17:40 06.01.2026
17 за малко
17:42 06.01.2026
18 само отговарям
До коментар #1 от "Егати":никога!!! ти каде си мислиш че живееш?
17:43 06.01.2026
19 пешо
17:47 06.01.2026
20 Коментар
17:49 06.01.2026
21 Приказки
17:52 06.01.2026