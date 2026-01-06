Новини
Крими »
Арестуваха в България член на международната групировка „Розовите пантери“

Арестуваха в България член на международната групировка „Розовите пантери“

6 Януари, 2026 16:47 1 337 21

  • гърция-
  • обир-
  • розовите пантери

В момента Европол и службите в няколко европейски държави проверяват дали двамата сърби не са замесени в други подобни въоръжени грабежи през 2024 и 2025 година

Арестуваха в България член на международната групировка „Розовите пантери“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Член на международната престъпна мрежа „Розовите пантери“ е арестуван в България при мащабна международна операция. 48-годишният сръбски гражданин е издирван с европейска заповед за арест заради дързък въоръжен обир в Гърция, извършен през септември 2025 година, съобщи гръцкото издание "Protothema".

При престъплението, разиграло се в елитния хотелски комплекс Сани на полуостров Халкидики, са откраднати луксозни часовници и бижута на стойност близо 580 000 евро. Паралелно с ареста у нас, в Хърватия е задържан и 46-годишен съучастник на престъпника.

Разследването разкрива, че престъпната група е пребивавала на гръцка територия цели 13 дни преди самия удар. В периода от 20 август до 2 септември 2025 година четирима членове на организацията са проучвали детайлно района. Те са влизали в страната по различно време, използвали са фалшиви документи и са наемали автомобили с крадени регистрационни номера.

В деня на обира – 2 септември, престъпниците са използвали необичайна тактика, като са се придвижили до обекта не само с автомобили, но и с електрически тротинетки за по-голяма маневреност.

Обирът е извършен посред бял ден. 48-годишният сърбин, задържан сега в България, е нахлул в бижутерията заедно с неустановен до момента съучастник. Двамата са заплашили с оръжие двама служители и за секунди са изпразнили витрините, отнемайки ценности за точно 579 805 евро.

През това време техен 46-годишен колега, подпомаган от жена, е наблюдавал района, представяйки се за клиент. След обира групата е напуснала мястото с изключителна бързина, показвайки висока степен на организация, характерна за „Розовите пантери“.

Гръцките власти посочват, че задържаният в България мъж вече е регистриран в Швейцария за серия кражби с взлом. В момента Европол и службите в няколко европейски държави проверяват дали двамата сърби не са замесени в други подобни въоръжени грабежи през 2024 и 2025 година.

Очаква се българският съд да се произнесе по екстрадицията на заподозрения в Гърция, където той ще бъде изправен пред правосъдието за участие в организирана престъпна група, въоръжен грабеж и фалшифициране на документи.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Егати

    23 2 Отговор
    Само питам?
    А ,,Черната пантера" кога?
    А прокурорският син осъден ,избягал и покрил се...КОГА?
    А разните намагнитени и спящи с пачки евро в чекмеджетата на нощните шкафчета...КОГА???

    Коментиран от #18

    16:53 06.01.2026

  • 2 кой му дреме

    8 1 Отговор
    те ли измислиха схемата Шуменската пантера ?

    16:54 06.01.2026

  • 3 часовник

    4 0 Отговор
    Инспектор ДюДю неотклонно е по оставената следа, няма измъкване.

    16:56 06.01.2026

  • 4 Георги

    9 0 Отговор
    странмо, тук са само розови понита

    17:00 06.01.2026

  • 5 "Розовите пантери"

    3 0 Отговор
    Не са ли атлантенцата от МС в оставка начело с розовата пантерка дЖилезку? А?

    17:09 06.01.2026

  • 6 На Плевню

    3 1 Отговор
    В имението му на Халкидики, са откраднали луксозни часовници и бижута на стойност близо 580 000 евро !

    17:11 06.01.2026

  • 7 Асен 🌈 Кокорчев от ПП-ЛГБТ

    4 2 Отговор
    А ние си имаме доста розови политици и артисти

    17:11 06.01.2026

  • 8 Розовите гейййчуфци от ГДБОП

    4 0 Отговор
    ли са героите дето са били заловили пантерката? Олеееее

    17:12 06.01.2026

  • 9 Дялю Хайдука

    4 0 Отговор
    Мое ли да си бандит и да се кръстиш Розова пантера? Е га ти Пен делските изпълнения.

    17:14 06.01.2026

  • 10 Кой я написа тази дивотия?

    1 0 Отговор
    използвали са фалшиви документи и са наемали автомобили с крадени регистрационни номера.....

    17:14 06.01.2026

  • 11 Не,че нещо,ама...

    2 0 Отговор
    Поне един член е имало при тези розовите🤣🤣🤣

    17:15 06.01.2026

  • 12 Гении от ГДБОП ....

    2 0 Отговор
    използвали необичайна тактика, като са се придвижили до обекта не само с автомобили, но и с електрически тротинетки за по-голяма маневреност......

    17:15 06.01.2026

  • 13 Верно

    1 0 Отговор
    тия жеЛАЕЩИТЕ са отбор от "Розови пантери" !

    17:22 06.01.2026

  • 14 значи

    2 0 Отговор
    Тоя го закъса

    17:23 06.01.2026

  • 15 Познато

    2 1 Отговор
    Тези двамата не са ли от ОПГ на двамата дебелаци

    17:25 06.01.2026

  • 16 Здрасти

    1 0 Отговор
    Хахах, някой жълтопаветника ще да е. Розовата пантерка..

    17:40 06.01.2026

  • 17 за малко

    0 0 Отговор
    еех тъкмо си помислих че са арестували розовите понита които възхваляват есср и фащ …

    17:42 06.01.2026

  • 18 само отговарям

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Егати":

    никога!!! ти каде си мислиш че живееш?

    17:43 06.01.2026

  • 19 пешо

    0 0 Отговор
    Тези са синовете на розовите пантери. Оригиналните пантери са ветерани от войната в босна и през 1995 г са около и над 30 годишни, а сега би трябвало да са над 60 г. Тези, на 46 и на 48 г. тогава са били на 16-17 г.

    17:47 06.01.2026

  • 20 Коментар

    0 0 Отговор
    Аз мисля, че трябва да бъдат арестувани и т.нар. прокурори от ВСС и престъпникът Сарафов, окупирал кабинета на главния прокурор, защото всеки ден извършват много дръзки престъпления, не защитавайки народа, който им плаща рокфелерски заплати и се правят, че не виждат явната злоупотреба с непозволена власт на тумора Пеевски и неговите метастази

    17:49 06.01.2026

  • 21 Приказки

    0 0 Отговор
    Това са негра от бруклин заедно с мафия италиано .Бойко прави съюз с киро сенсея да ги ритне с еленски скок за да спаси Б.Г. Човекът с имформацията е алпинист но скача с парашут и се удря в жълтите пелети.Там открива любовта и спакява София.Наздраве!

    17:52 06.01.2026