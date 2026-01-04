Новини
Спипаха бус с контрабандни препарати в Хасково

Спипаха бус с контрабандни препарати в Хасково

4 Януари, 2026 16:23

  • хасково-
  • препарати-
  • растителна защита

В Турция са доста по-евтини и вероятно са внесени контрабандно в по-голямо количество

Спипаха бус с контрабандни препарати в Хасково - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Криминална полиция претърси бус с пловдивска регистрация на изхода на Хасково в посока Кърджали.

Те спират микробус „Фолксваген“ за проверка, който излиза от града, съобщава Булфото.

Последвало е разтоварване на много черни найлонови торби. Предполага се, че в торбите се съдържат препарати за растителна защита, използвани в земеделието.

В Турция са доста по-евтини и вероятно са внесени контрабандно в по-голямо количество.

Утре се очаква и официална информация.


Хасково / България
  • 1 кога ще чуем и освен акции

    5 0 Отговор
    по ракиджийници
    Спипаха бус с контрабандни пълни чекмеджета с новата валута

    16:27 04.01.2026

  • 2 Един

    5 0 Отговор
    "спипали" , хиляда не спипали !

    16:28 04.01.2026

  • 3 бг мафия

    6 0 Отговор
    и лекарствата са на половин цена извън територията

    16:30 04.01.2026

  • 4 Спецназ

    4 1 Отговор
    Не е истина с какви "препарати" турците "обработват" тамошните домати!

    Освен че са ГМО отвсякъде- химията вътре е леле мале на изследванията!

    ТАЯ Граница требва да се прегради със Стена и РОВ с вода и с крокодили и нищо оттам да не минава!

    като искат Увропа- да ползват пътя през Грузия и Украйна!

    16:37 04.01.2026

  • 5 Държава рекетьор

    3 2 Отговор
    Ако си купиш от друга държава нещо си престъпник. Така ли?

    Коментиран от #6

    16:39 04.01.2026

  • 6 Адолф

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Държава рекетьор":

    Не, освен ако това нещо е закупено с цел търговия при което трябва да си платиш съответното мито защото Турция не е държав в ЕС, или ако това нещо е забранено за употреба в ЕС каквито са повечето от препаратите за растителна защита внасяни от Турция където са разрешени. Ръеш?

    16:47 04.01.2026