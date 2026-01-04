Спипаха бус с контрабандни препарати в Хасково

Криминална полиция претърси бус с пловдивска регистрация на изхода на Хасково в посока Кърджали.

Те спират микробус „Фолксваген“ за проверка, който излиза от града, съобщава Булфото.

Последвало е разтоварване на много черни найлонови торби. Предполага се, че в торбите се съдържат препарати за растителна защита, използвани в земеделието.

В Турция са доста по-евтини и вероятно са внесени контрабандно в по-голямо количество.

Утре се очаква и официална информация.