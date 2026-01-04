Спипаха бус с контрабандни препарати в Хасково

Криминална полиция претърси бус с пловдивска регистрация на изхода на Хасково в посока Кърджали.
Те спират микробус „Фолксваген“ за проверка, който излиза от града, съобщава Булфото.
Последвало е разтоварване на много черни найлонови торби. Предполага се, че в торбите се съдържат препарати за растителна защита, използвани в земеделието.
В Турция са доста по-евтини и вероятно са внесени контрабандно в по-голямо количество.
Утре се очаква и официална информация.
1 кога ще чуем и освен акции
Спипаха бус с контрабандни пълни чекмеджета с новата валута
16:27 04.01.2026
2 Един
16:28 04.01.2026
3 бг мафия
16:30 04.01.2026
4 Спецназ
Освен че са ГМО отвсякъде- химията вътре е леле мале на изследванията!
ТАЯ Граница требва да се прегради със Стена и РОВ с вода и с крокодили и нищо оттам да не минава!
като искат Увропа- да ползват пътя през Грузия и Украйна!
16:37 04.01.2026
5 Държава рекетьор
Коментиран от #6
16:39 04.01.2026
6 Адолф
До коментар #5 от "Държава рекетьор":Не, освен ако това нещо е закупено с цел търговия при което трябва да си платиш съответното мито защото Турция не е държав в ЕС, или ако това нещо е забранено за употреба в ЕС каквито са повечето от препаратите за растителна защита внасяни от Турция където са разрешени. Ръеш?
16:47 04.01.2026