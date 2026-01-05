Новини
Масов бой в Кърджали, петима души са задържани

5 Януари, 2026 12:06 2 177 7

На 3 януари около 10,30 часа в града възникнал скандал между две групи и прераснал в сбиване

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима са задържани за хулигански действия в Кърджали, съобщиха от полицията.

На 3 януари около 10,30 часа в града възникнал скандал между две групи и прераснал в сбиване. Мъжете от едната група нанесли побой на двама братя.

След намеса на полицията инициаторите на хулиганството са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Образувана е проверка, която се извършва от сектор „Охранителна полиция“ в управлението.


  • 1 кой му дреме

    17 2 Отговор
    още от снимката си личи че са цигни

    12:10 05.01.2026

  • 2 яшаар от махалатаа

    13 0 Отговор
    не бяха от наште на пазара

    12:12 05.01.2026

  • 3 честен ционист

    21 3 Отговор
    Така става като плащаш в Евро, а ти връщат в турски лири.

    12:15 05.01.2026

  • 4 Амии

    17 1 Отговор
    Продължават всенародните празненства по случай еврозоната

    12:16 05.01.2026

  • 5 дядо поп

    13 1 Отговор
    Сбили са се защото не им връщали рестото в кърджалийски лири.

    12:27 05.01.2026

  • 6 Кирил

    12 1 Отговор
    Групуте етнически ли са били? За един п2атладжИн питам?

    12:39 05.01.2026

  • 7 Тома

    7 0 Отговор
    Сандокан мале с двата ножа

    12:58 05.01.2026