Масов бой в Кърджали, петима души са задържани

Петима са задържани за хулигански действия в Кърджали, съобщиха от полицията.
На 3 януари около 10,30 часа в града възникнал скандал между две групи и прераснал в сбиване. Мъжете от едната група нанесли побой на двама братя.
След намеса на полицията инициаторите на хулиганството са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.
Образувана е проверка, която се извършва от сектор „Охранителна полиция“ в управлението.
