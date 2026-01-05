Масов бой в Кърджали, петима души са задържани

Петима са задържани за хулигански действия в Кърджали, съобщиха от полицията.

На 3 януари около 10,30 часа в града възникнал скандал между две групи и прераснал в сбиване. Мъжете от едната група нанесли побой на двама братя.

След намеса на полицията инициаторите на хулиганството са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Образувана е проверка, която се извършва от сектор „Охранителна полиция“ в управлението.