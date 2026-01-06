Британец е задържан след екшън на Боровец

Задържаха мъж за хулиганство в Боровец, съобщиха от полицията.
В понеделник в ареста на РУ-Самоков за извършени хулигански действия попаднал британски гражданин.
Към 3 часа сутринта, в курорта Боровец, 26-годишният удрял с ръце и крака по паркиран таксиметров автомобил, псувал водача и го ударил в лицето.
След пристигането на полицейските служители не представил документ за самоличност и оказал съпротива при задържането.
С решение на районния съд му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 евро.
1 Хихихихххх
14:39 06.01.2026
2 Последния Софиянец
14:39 06.01.2026
3 Резерват
14:42 06.01.2026
4 Баба Гошка
Коментиран от #13, #20
14:44 06.01.2026
5 Удри
14:46 06.01.2026
6 мхмхм
МВР си е терористична организация
14:48 06.01.2026
7 Гиведото
Коментиран от #16
14:49 06.01.2026
8 Роден в НРБ
15:00 06.01.2026
9 Браво бре
Британия не е дори в ЕС, но британският флаг е КУРдисан редом с логото на сайта...
Браво бре!!!
Коментиран от #12
15:04 06.01.2026
10 Както сте си послали!
.
15:13 06.01.2026
11 Ние си ги знаем еле па по курортите
15:16 06.01.2026
12 "Английски" Специалист по памперси
До коментар #9 от "Браво бре":И после кой ни е виновен за слугинажа?
15:19 06.01.2026
13 Кьса памет....
До коментар #4 от "Баба Гошка":Точно тия не ни уважават много преди 1887г. !!
15:23 06.01.2026
14 Доказано
15:23 06.01.2026
15 Някой
Може би е поискал тройна цена!!!
15:27 06.01.2026
16 Механик
До коментар #7 от "Гиведото":Ооо, посягат си там и то яко. Направо налитат на ножове. Дори децата там носят ножовеи много често ги ползват. Това, че тук не пишат за тия проблеми е понеже за "големия брат" не се говори лошо.
15:35 06.01.2026
17 Веднага
15:36 06.01.2026
18 Азззззззз
15:40 06.01.2026
19 Имам съсед в Самоков
Според него идват в България само да се надрусат и на пият по-евтино...
15:58 06.01.2026
20 поискал е
До коментар #4 от "Баба Гошка":много повече от полицията за 5-10км превоз…или му е взел пари за наркотици а не му ги е дал това правят бакшишите по курортите обикновенно
16:05 06.01.2026
21 Това новини ли са
16:12 06.01.2026
22 Тоя английски mrashliak
16:13 06.01.2026