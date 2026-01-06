Британец е задържан след екшън на Боровец

Задържаха мъж за хулиганство в Боровец, съобщиха от полицията.

В понеделник в ареста на РУ-Самоков за извършени хулигански действия попаднал британски гражданин.

Към 3 часа сутринта, в курорта Боровец, 26-годишният удрял с ръце и крака по паркиран таксиметров автомобил, псувал водача и го ударил в лицето.

След пристигането на полицейските служители не представил документ за самоличност и оказал съпротива при задържането.

С решение на районния съд му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 евро.