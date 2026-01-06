Новини
Британец е задържан след екшън на Боровец

Британец е задържан след екшън на Боровец

6 Януари, 2026 14:36 2 018 22

Към 3 часа сутринта, в курорта Боровец, 26-годишният удрял с ръце и крака по паркиран таксиметров автомобил, псувал водача и го ударил в лицето

Британец е задържан след екшън на Боровец - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

Задържаха мъж за хулиганство в Боровец, съобщиха от полицията.

В понеделник в ареста на РУ-Самоков за извършени хулигански действия попаднал британски гражданин.

Към 3 часа сутринта, в курорта Боровец, 26-годишният удрял с ръце и крака по паркиран таксиметров автомобил, псувал водача и го ударил в лицето.

След пристигането на полицейските служители не представил документ за самоличност и оказал съпротива при задържането.

С решение на районния съд му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хихихихххх

    42 2 Отговор
    200€ ако беше булгаристанец щеше да е 2000€

    14:39 06.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 1 Отговор
    Алкохолен туризъм.

    14:39 06.01.2026

  • 3 Резерват

    41 1 Отговор
    Всеки наглоcaкс си прави, каквото си иска на територията срещу скромно заплащане!

    14:42 06.01.2026

  • 4 Баба Гошка

    30 1 Отговор
    А за телесна повреда колко? Много малко е 200 евро за хулиганство. Никой няма да ви уважава така. Какво ли е направил таксиджията, за да "заслужи" подобно отношение?

    Коментиран от #13, #20

    14:44 06.01.2026

  • 5 Удри

    26 2 Отговор
    Ингилиския джендърлясник

    14:46 06.01.2026

  • 6 мхмхм

    32 0 Отговор
    ако беше българин щеше да е пътник...
    МВР си е терористична организация

    14:48 06.01.2026

  • 7 Гиведото

    30 3 Отговор
    Ако е в англия дали ще има смелост да посегне на някой или на някоя кола

    Коментиран от #16

    14:49 06.01.2026

  • 8 Роден в НРБ

    29 1 Отговор
    Само 200 евро ли струва на белия сахиб да бие местното туземно население? Направо да пуснат сафари за лов на носърчета.

    15:00 06.01.2026

  • 9 Браво бре

    21 1 Отговор
    ...БРАВО на българската европейска кривосъдна система...
    Британия не е дори в ЕС, но британският флаг е КУРдисан редом с логото на сайта...
    Браво бре!!!

    Коментиран от #12

    15:04 06.01.2026

  • 10 Както сте си послали!

    13 1 Отговор
    Така постьпват с аборигените които не ги броят за. ..



    .

    15:13 06.01.2026

  • 11 Ние си ги знаем еле па по курортите

    2 5 Отговор
    И туристите не са балъци вече ,научиха номерата на копърките по курортите. И ако е знаел български едва ли щяха да го арестуват . Ама понеже и полицията и бакшиша не знаят друг език човека е арестуван и глобен за това ,че някой се е опитал да си оправи бюджета след празниците на негов гръб

    15:16 06.01.2026

  • 12 "Английски" Специалист по памперси

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Браво бре":

    И после кой ни е виновен за слугинажа?

    15:19 06.01.2026

  • 13 Кьса памет....

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Гошка":

    Точно тия не ни уважават много преди 1887г. !!

    15:23 06.01.2026

  • 14 Доказано

    19 0 Отговор
    Думата "британец" на всички останали езици трябва да се превежда като "проблем".

    15:23 06.01.2026

  • 15 Някой

    5 3 Отговор
    Таксиметровият шофьор с какво е предизвикал гнева на клиента?
    Може би е поискал тройна цена!!!

    15:27 06.01.2026

  • 16 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гиведото":

    Ооо, посягат си там и то яко. Направо налитат на ножове. Дори децата там носят ножовеи много често ги ползват. Това, че тук не пишат за тия проблеми е понеже за "големия брат" не се говори лошо.

    15:35 06.01.2026

  • 17 Веднага

    5 0 Отговор
    го пратете на Пампоровец !

    15:36 06.01.2026

  • 18 Азззззззз

    7 0 Отговор
    Как само 200 евро?! Поне 5000 , за компенсация на стреса на шофьора и т.н. Само така ще се научат чужденците на уважение.

    15:40 06.01.2026

  • 19 Имам съсед в Самоков

    3 0 Отговор
    Таксиметров шофьор.

    Според него идват в България само да се надрусат и на пият по-евтино...

    15:58 06.01.2026

  • 20 поискал е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Гошка":

    много повече от полицията за 5-10км превоз…или му е взел пари за наркотици а не му ги е дал това правят бакшишите по курортите обикновенно

    16:05 06.01.2026

  • 21 Това новини ли са

    0 0 Отговор
    Skapana територия...целият им tsarvulski живот тука на selandurite се състои в pianski и престъпнически prostotii

    16:12 06.01.2026

  • 22 Тоя английски mrashliak

    1 0 Отговор
    ...с виза ли е дошъл!? Как е дошъл!?

    16:13 06.01.2026