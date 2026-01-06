Раниха с нож мъж пред Народния театър, има задържан

Раниха с нож мъж пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. Софийската районна прокуратура задържа 36-годишен мъж по случая.
Събраните доказателства сочат, че около 20,30 часа на 4 януари обвиняемият нанесъл удар с нож в дланта на пострадалия. Вследствие на това му причинил прободно-порезна рана на лявата ръка.
Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив. Според разследването обвиняемият е демонстрирал безнаказаност и пренебрежение на установените правила.
Обвиняемият е осъждан. Той е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянен арест.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не ,че
Коментиран от #9
15:17 06.01.2026
2 Аман!
Коментиран от #10
15:26 06.01.2026
3 Сега
15:28 06.01.2026
4 пред Народния театър
Коментиран от #18
15:28 06.01.2026
5 порезна рана на лявата ръка
15:30 06.01.2026
6 ИВАН
15:30 06.01.2026
7 Голяма тъпотия ейййй
15:32 06.01.2026
8 Плевню е бил
15:33 06.01.2026
9 Ами питай
До коментар #1 от "Не ,че":Мара с черните очила...
Тя самата не разбира на кого лапа под тях...
15:35 06.01.2026
10 Сила
До коментар #2 от "Аман!":Онези хоротропци ли , патрЕотЕто с потурите ....на баба Смешка Рублева контингента , литературно - театралните критици и филолози , дето нападнаха зрителите на Малкович ...?!?
15:38 06.01.2026
11 Какъв
15:39 06.01.2026
12 Някой
Защо ли питам, у нас тестват само машинистите. Защото влаковете, които по принцип имат 5 км спирачен път, ако машиниста не е употребил алкохол или наркотици. От 80-100 км спират на място, ако някой решил да се самоубие като скочи пред влака.
15:40 06.01.2026
13 Весело
15:47 06.01.2026
14 баба
15:47 06.01.2026
15 Mими Кучева🐕🦺
15:51 06.01.2026
16 Паку паку
16:02 06.01.2026
17 Мда
16:07 06.01.2026
18 а ти се зажаднял
До коментар #4 от "пред Народния театър":за твърди черни ку ренца
16:10 06.01.2026
19 Ивелин Михайлов
16:10 06.01.2026