Раниха с нож мъж пред Народния театър, има задържан

Раниха с нож мъж пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. Софийската районна прокуратура задържа 36-годишен мъж по случая.

Събраните доказателства сочат, че около 20,30 часа на 4 януари обвиняемият нанесъл удар с нож в дланта на пострадалия. Вследствие на това му причинил прободно-порезна рана на лявата ръка.

Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив. Според разследването обвиняемият е демонстрирал безнаказаност и пренебрежение на установените правила.

Обвиняемият е осъждан. Той е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянен арест.