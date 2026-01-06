Новини
Крими »
Раниха с нож мъж пред Народния театър, има задържан

Раниха с нож мъж пред Народния театър, има задържан

6 Януари, 2026 15:12 1 128 19

  • ранен-
  • нож-
  • народен театър

Деянието е извършено по хулигански подбуди

Раниха с нож мъж пред Народния театър, има задържан - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Раниха с нож мъж пред Народния театър „Иван Вазов“ в София. Софийската районна прокуратура задържа 36-годишен мъж по случая.

Събраните доказателства сочат, че около 20,30 часа на 4 януари обвиняемият нанесъл удар с нож в дланта на пострадалия. Вследствие на това му причинил прободно-порезна рана на лявата ръка.

Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив. Според разследването обвиняемият е демонстрирал безнаказаност и пренебрежение на установените правила.

Обвиняемият е осъждан. Той е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане за постоянен арест.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не ,че

    24 0 Отговор
    нещо разбрах от случилото се , освен , че е станало пред Народния театър....

    Коментиран от #9

    15:17 06.01.2026

  • 2 Аман!

    14 0 Отговор
    Пак ли онези?

    Коментиран от #10

    15:26 06.01.2026

  • 3 Сега

    11 0 Отговор
    кой мол е виновен , или новинарите няма да излъчат нищо за да не се вреди на името на театър а

    15:28 06.01.2026

  • 4 пред Народния театър

    11 4 Отговор
    Само психопати и псевдокултурници има. А вътре пък е свърталище на психично болни клошари и атлантенца с меки розови дууупенца

    Коментиран от #18

    15:28 06.01.2026

  • 5 порезна рана на лявата ръка

    2 6 Отговор
    Чудо голямо. Порязал му дланта а може и сам да се е порязал психопата

    15:30 06.01.2026

  • 6 ИВАН

    14 0 Отговор
    Щом е осъждан и пак размахва ножове на центъра на София, ясно е каква е била присъдата му ... но ние българите, сами ги направихме галеници на съдбата.

    15:30 06.01.2026

  • 7 Голяма тъпотия ейййй

    10 0 Отговор
    "демонстрирал безнаказаност и пренебрежение на установените правила..." .... правно неиздържано и с уникално малоумен изказ

    15:32 06.01.2026

  • 8 Плевню е бил

    6 1 Отговор
    Сигурен съм. По празниците съвсем превъртява тоя

    15:33 06.01.2026

  • 9 Ами питай

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не ,че":

    Мара с черните очила...
    Тя самата не разбира на кого лапа под тях...

    15:35 06.01.2026

  • 10 Сила

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Аман!":

    Онези хоротропци ли , патрЕотЕто с потурите ....на баба Смешка Рублева контингента , литературно - театралните критици и филолози , дето нападнаха зрителите на Малкович ...?!?

    15:38 06.01.2026

  • 11 Какъв

    5 0 Отговор
    е тоя Евроножар ?

    15:39 06.01.2026

  • 12 Някой

    7 0 Отговор
    Коляча тестван ли е за алкохэл и наркотици?
    Защо ли питам, у нас тестват само машинистите. Защото влаковете, които по принцип имат 5 км спирачен път, ако машиниста не е употребил алкохол или наркотици. От 80-100 км спират на място, ако някой решил да се самоубие като скочи пред влака.

    15:40 06.01.2026

  • 13 Весело

    8 1 Отговор
    Абе този коляч, нещо се е объркал. Трябвало е да изчака една седмица, да вземе по-голям нож и по хулигански подбуди да се разходи вътре в пърламета. Да ги пита, защо са му замразили социалните детски добавки за 8-те деца.

    15:47 06.01.2026

  • 14 баба

    6 1 Отговор
    Браво, почнахме да настигаме запада и с тези неща.

    15:47 06.01.2026

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Спорили са за инфлацията след приемането на еврото.🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    15:51 06.01.2026

  • 16 Паку паку

    3 0 Отговор
    Тоя с ножката да не е от работниците нов внос?

    16:02 06.01.2026

  • 17 Мда

    2 0 Отговор
    Нападателят да не е от новите внесени инжинери

    16:07 06.01.2026

  • 18 а ти се зажаднял

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "пред Народния театър":

    за твърди черни ку ренца

    16:10 06.01.2026

  • 19 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Нормално то там са наркоманизирани пепейки се събират

    16:10 06.01.2026