Мъж бере душа след побой от роднина в Софийско

Мъж бере душа след побой от роднина в Софийско

5 Януари, 2026 16:11 1 294 9

Настанен е в реанимация - с опасност за живота. Извършителят е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата

Мария Атанасова

Мъж е в тежко състояние след побой от роднина в Софийско, съобщиха от полицията.

На 3 януари в Районно управление-Ихтиман е подаден сигнал от столична болница за приет мъж - с болки в главата след нанесен побой.

Пострадалият е бил ударен няколко пъти с юмрук по главата от свой роднина при възникнал скандал.

Настанен е в реанимация - с опасност за живота. Извършителят е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    11 1 Отговор
    Шопите и турците не са могли да се оправят с тях, та сегашните аматьори ли?

    16:13 05.01.2026

  • 2 Изглежда че

    15 3 Отговор
    Всенародните тържества по случай еврозоната продължават с пълна сила

    16:15 05.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 5 Отговор
    Само са го били,или и сагоиб/али?🦧💋🥳🤣🖕

    16:34 05.01.2026

  • 5 Механик

    13 0 Отговор
    Ще опитам да позная от раз! Мъжете са римски пехотинци, нали?
    п.п.
    В Ихтиман има ли българско население?

    Коментиран от #7, #8

    16:40 05.01.2026

  • 6 Евро Измамата

    7 0 Отговор
    Не ви щем Еврото - Измамници върнете ни Лева и златото.

    Да се намеси съда.

    16:50 05.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Софийски селянин,

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    И ние не сме цвете за мирисане,аз до сега проблеми с ромляни не съм имал.
    Ама с някои индивиди българи ДА...

    16:57 05.01.2026

  • 9 Бен Хур

    1 1 Отговор
    100% е ръждив

    17:05 05.01.2026