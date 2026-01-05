Мъж бере душа след побой от роднина в Софийско

Мъж е в тежко състояние след побой от роднина в Софийско, съобщиха от полицията.
На 3 януари в Районно управление-Ихтиман е подаден сигнал от столична болница за приет мъж - с болки в главата след нанесен побой.
Пострадалият е бил ударен няколко пъти с юмрук по главата от свой роднина при възникнал скандал.
Настанен е в реанимация - с опасност за живота. Извършителят е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
1 Това
16:13 05.01.2026
2 Изглежда че
16:15 05.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Mими Кучева🐕🦺
16:34 05.01.2026
5 Механик
п.п.
В Ихтиман има ли българско население?
Коментиран от #7, #8
16:40 05.01.2026
6 Евро Измамата
Да се намеси съда.
16:50 05.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Софийски селянин,
До коментар #5 от "Механик":И ние не сме цвете за мирисане,аз до сега проблеми с ромляни не съм имал.
Ама с някои индивиди българи ДА...
16:57 05.01.2026
9 Бен Хур
17:05 05.01.2026