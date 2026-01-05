Мъж бере душа след побой от роднина в Софийско

Мъж е в тежко състояние след побой от роднина в Софийско, съобщиха от полицията.

На 3 януари в Районно управление-Ихтиман е подаден сигнал от столична болница за приет мъж - с болки в главата след нанесен побой.

Пострадалият е бил ударен няколко пъти с юмрук по главата от свой роднина при възникнал скандал.

Настанен е в реанимация - с опасност за живота. Извършителят е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.