Дрогиран шофьор блъсна мъж на пешеходна пътека

Дрогиран шофьор блъсна мъж на пешеходна пътека

19 Декември, 2025 11:16 479 5

  • дрогиран шофьор-
  • видин

Тестът на водача е отчел наличие на амфетамин

36-годишен шофьор с положителна проба за наркотик блъсна 43-годишен мъж във Видин, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 18 декември на пешеходна пътека - преди кръстовището на улиците „Георги Сава Раковски“ и „Хан Аспарух“.

Тестът на водача е отчел наличие на амфетамин. Тестът с дрегер не е отчел наличие на алкохол. Той дал проби за изследване в болница.

Пострадалият пешеходец също е дал кръвна проба за изследване. Шофьорът е задържан и по случая се води разследване.


  • 1 Ъхъъъъъъ

    3 0 Отговор
    Щях да питам защо не се взимат мерки за тези дрогираните но се спрях.
    Та нали тези които трябва да ги взимат тези мерки,наркопазара работи за тях

    11:18 19.12.2025

  • 2 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Книжката на 2 и към затвора, след това с такси или маршрутката само

    Коментиран от #4

    11:24 19.12.2025

  • 3 Ако искате да оцелеете

    3 0 Отговор
    Нема да излазяте на улцата по празниците, шото сума ти народ яко друса и кара пияно.

    11:25 19.12.2025

  • 4 ДРЕГЕРИ И ТЕСТОВЕ СА ФАЛШИВИ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    ПЕЛЕХОДЦИТЕ ИЗКАЧАТ КЪТ ДИВИ ЗАЙЦИ...

    11:26 19.12.2025

  • 5 ами ако го е блъснал как е дал

    0 0 Отговор
    проба и е оживял . явно ме е така . има клипове в мрежата . дали на пътека или не . с колата ако блъснеш някой измира . един в берлин се опита и блъсна десетки хора . 11 измрели и 34 ранени . тук явно е станала лека катастрофа . до 30 км/ч . все пак една кола е доста тежка . над тон ламарина . представя си как се усилва до 40-50 и блъсва някой сульо . как ще оцелее . никакъв шанс . филип кат го блъснаха и си остана там на 15 метра .

    11:38 19.12.2025