Дрогиран шофьор блъсна мъж на пешеходна пътека

36-годишен шофьор с положителна проба за наркотик блъсна 43-годишен мъж във Видин, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 18 декември на пешеходна пътека - преди кръстовището на улиците „Георги Сава Раковски“ и „Хан Аспарух“.
Тестът на водача е отчел наличие на амфетамин. Тестът с дрегер не е отчел наличие на алкохол. Той дал проби за изследване в болница.
Пострадалият пешеходец също е дал кръвна проба за изследване. Шофьорът е задържан и по случая се води разследване.
1 Ъхъъъъъъ
Та нали тези които трябва да ги взимат тези мерки,наркопазара работи за тях
11:18 19.12.2025
2 ООрана държава
Коментиран от #4
11:24 19.12.2025
3 Ако искате да оцелеете
11:25 19.12.2025
4 ДРЕГЕРИ И ТЕСТОВЕ СА ФАЛШИВИ
До коментар #2 от "ООрана държава":ПЕЛЕХОДЦИТЕ ИЗКАЧАТ КЪТ ДИВИ ЗАЙЦИ...
11:26 19.12.2025
5 ами ако го е блъснал как е дал
11:38 19.12.2025