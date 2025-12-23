Новини
Началникът на софийското Пето районно остава под домашен арест

Началникът на софийското Пето районно остава под домашен арест

23 Декември, 2025 22:40 515 7

Максимов е обвинен, че е участвал в организирана престъпна група

Началникът на софийското Пето районно остава под домашен арест - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Началникът на софийското 5-то Районно полицейско управление Пламен Максимов остава под домашен арест. Това реши Апелативният съд във Велико Търново, съобщи БНТ.

Мярката беше наложена от Окръжен съд Ловеч, но днес това решение беше обжалвано от прокуратурата. Максимов е обвинен, че е участвал в организирана престъпна група за палежи, рекет и наркоразпространение, действала в София и Ловеч.

След близо 7 часа заседаване, апелативните съдии пуснаха под домашен арест с електронна гривна и един от мъжете, сочени за лидери на бандата - Росен Кръстев - Стъкларя.

В момента продължава гледането на мярката и на втория полицейски служител, който също е сред обвиняемите.

Апелативният съд трябва да реши дали промени мерките и на останалите двама задържани по случая, като това се очаква да стане късно през нощта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    А с педофила кво става?

    22:44 23.12.2025

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    В районното ли е заключен или по адресна регистрация?

    22:45 23.12.2025

  • 3 дебела стана тая

    0 0 Отговор
    Началник на 5 РПУ в столицата е сравнително висок полицейски пост.

    22:46 23.12.2025

  • 4 Началниците на РПУ ОСТАВАТ В АРЕСТА

    1 0 Отговор
    Това ще истинска и нормална новина.

    23:08 23.12.2025

  • 5 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    2 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!!

    Коментиран от #6

    23:09 23.12.2025

  • 6 Дедо поп

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP":

    Амин, дай Боже!🙏

    23:11 23.12.2025

  • 7 Баце

    0 0 Отговор
    Ех, Максимов да ни се беше отчитал редовно, нямаше да те пипаме...

    23:43 23.12.2025