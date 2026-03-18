Петър Чолаков: Едно голямо политическо животно предизвиква смут в джунглата

"Интригата е голяма. Едно голямо политическо животно е излязло на сцената, което предизвиква смут в джунглата – това е Румен Радев и неговата "Прогресивна България". Обикновено, когато човек, пък и животните се страхуват, те стават много агресивни. Предполагам, че това ще се отрази в кампанията", коментира пред БНР политологът Петър Чолаков, който очаква остра кампания със скандали, спорове, грозни изпълнения и сцени.
"Колкото повече Борисов и Пеевски скачат с бутонките срещу Радев, толкова повече ще го героизират и консолидират всички свои противници при него. Сега го играят по такъв начин, за да могат да създадат интригата или спекулациите, че в един следващ парламент биха могли да работят заедно с него, което пък ще има негативен ефект върху Радев, че той едва ли не ще се споразумее с Борисов и Пеевски", отбеляза той.
"Борисов може да свири само първа цигулка – той така смята. Да се готви за това да бъде втора цигулка е абсурд. Той похвали листите на Радев, което е в контекста на това, че кметове, свързани с ГЕРБ, започват да се ослушват и да се оглеждат да преминават към Радев. Това се прави с цел да не се всява паника", изказа мнението си политологът и напомни, че понякога втората цигулка може да стане първа и обратното много бързо: "Много тежка е царската корона в този случай. Радев може и да я понесе, да има попътен вятър и всичко да е по мед и масло, но може да се окаже и обратното. Това не трябва да го забравяме, защото сме го виждали".
При "Продължаваме промяната-Демократична България" остават вътрешните противоречия, подчерта още Петър Чолаков. По думите му не са силни и добри посланията на коалицията към избирателите: "Остава вярна старата истина – че ако се разделят, много по-лесно вълкът ще ги изяде".
Според политолога кандидатските листи не са с нищо по-различни от наблюдаваното през предишни години. "Заради липсата или намаляването на интереса към политическите партии, към политическата система много политически формации включват в листите си популярни личности – дали са спортисти, дали са поп изпълнители, дали са рапъри – това е нещо, което често наблюдаваме", обясни той и добави: "За момента като че ли няма някакви големи скандали с някакви промъкнали се в стадото черни овце, но сигурно ще се намери някой. Към момента се държи фронта".
Според него ще има символни битки в някои избирателни райони. По думите му това се прави целенасочено и ще повиши интереса на избирателите.
Политологът смята, че връщането на Владислав Горанов в политиката е било почти "в кърпа вързано". А за Стефка Костадинова, която влиза в листите на ДПС, отбеляза, че е направила много за България, но тепърва предстои да се види как би действала в следващия парламент.
"Прогресивна България" е с много силно изразен мажоритарен профил, посочи Чолаков и изтъкна, че интересът към формацията е заради личността на Румен Радев. "Предстои да видим колко ще бъде популистката доза в програмата на "Прогресивна България", каза той.
Според него времето, в което хората внимателно четат програмата на една или друга политическа сила, отдавна е отминало: "По-голямата част от политическите сили, особено по-новите, представят програмите си в интернет в стил 1-2-5 точки с по едно изречение и това е. Хората се ориентират за програмата от посланията, които излизат в медиите", коментира политологът.
1 нима?
2 Идваааааа
3 честен ционист
4 гласувайте с номер 11
5 Не позна
До коментар #1 от "нима?":Герберо- Пеевските мутри са в редиците на герболяците и Мазното ПееФ.
6 Бендида
Малка забележка - Борисов не скача, снишил се е, дума не изрича за Радев. Защо?(риторично)
7 Борисов е пич
До коментар #6 от "Бендида":Ще подкрепи Радев да направи и оглави правителство, за да се удави в собствения си популизъм. Народа ще изригне срещу новия месия.
8 единствената разлика
9 Промяна
10 Хайде вече
12 Промяна
До коментар #5 от "Не позна":ЧЕРВЕНИТЕ МУТРИ ОРГАНИЗИРАХА ЧЕРВЕНИТЕЭМЕТЕЖИ И ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИ ГЮРОВИТЕ ИЗМАМНИСЛУЖЕБНИЦИ ЯСНО СЕ ВИЖДА
13 Промяна
14 Виж сега,
До коментар #9 от "Промяна":Успокой се бабушкеро герберска. Ще се пукнеш от злоба. Простата Тиква Борисов няма да е сам в затвора. Пеевски ще е с него.
15 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "нима?":АЛООО САМО ДА ТИ НАПОМНЯ ЧЕ МУТРАТА БОРИСОВ Е ВСЕ ОЩЕ ЧЛЕН НА БКП И МУТРИНСКАТА СИК . И Е СЪДЕН В УНГАРИЯ И ЛЕЖАЛ В ЗАТВОРА В ПАНКРАЦ ЗА КРАЖБА НА КОЛИ ...А СЕГА СИ ПОМИСЛИ КОЙ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ 18 ГОДИНИ ...МУТРА ЧЕ ДРЪНКА
16 Експерт
17 Анджо
Може ли да подпишеш такъв договор без защитна клауза, даже тия от това правителство ги вкарва в листите си. Е, това правят Българите, ще си избираме едни и същи мизерници.
18 Хипотетично
19 Историк
20 Анджо
До коментар #1 от "нима?":Браво , апсулютно си прав, не се сетих как червената мафия напускаха спортистите да тормозят населението и накрая ги избиха.
21 Срина се жестоко
Това не е обикновена подмяна!
Това е преливана на мафиотско-мутренски модел... Примерни прякори като: Пилето, Белята, Жлябинката, Орлето... колят и бесят в "Прогресивна България" В листите му кацнаха и видни кадри от кабинета на "Желязков".
И то в София! Поне е ясно откъде са скъпите офиси из цялата страна. Кои са тези 20%, които подкрепят това нещо е загадка!
22 Анджо
До коментар #19 от "Историк":За съжаление всички са един дол дренки и ние си мислим ,че гласуваме за нещо ново. Даже на ония може да имаме по голямо доверие, защо ли, защо ни вкараха в НАТО и Европейския съюз. Грешката беше ,че набутахме Лукойл да влезне в България и така да ни дърпат конците макар косвено.
23 ПЪРВО ТАЗИ ИСТИНА Я КАЖИ
24 Анджо
До коментар #19 от "Историк":Лошото е ,че БОТАШОВ ако тръгне да ни вкарва пак руското БЛАТО, е тогава не знам и не мога да предвидят какво ще е.
25 Да ! В Джунглата Трябва Да Има !
Смут !
Не може Да Я Карат !
Все През Просото !
В Тая Страна Има И !
Закон !
И Конституция !
Но Дали ?
Жевотното !
Ще Се Заеме !
С Този Проблем !
Не Се Знае !
26 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #12 от "Промяна":АЛОО А МУТРТА БОРИСОВ С КНИЖКА ОТ БКП НЕ Е ЧЕРВЕН НАЛИ .ЗАЩОТО Е ВСЕ ОЩЕ ЧЛЕН НА МУТРИНСКАТА БАНДА СИК РАЗГРАБИЛИ ДЪРЖАВАТА
27 Не се напрягай толкова.
До коментар #9 от "Промяна":Бъркаш го с червен кольо, райчев, харизанчо, биков, математика, и многото други, на които им забравих имената, обслужващи от години тежкотоварните двама другари! А Чолаков е един от малкото компетентни и умни коментатори.
28 Нещо бъркаш.
До коментар #17 от "Анджо":Къде виждаш нещо написано от коментатора, което защитава пРезидента?! Другото, което си написал е вярно.
29 прокопи
30 Анджо
До коментар #28 от "Нещо бъркаш.":Косвено го защитава така. Тия нали са политолози и те говорят ей така по лекичко когато трябва. Знаеш.👍
