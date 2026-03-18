Петър Чолаков: Едно голямо политическо животно предизвиква смут в джунглата

18 Март, 2026 11:36 1 962 30

  петър чолаков
  избори
  румен радев

Обикновено, когато човек, пък и животните се страхуват, те стават много агресивни. Предполагам, че това ще се отрази в кампанията

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Интригата е голяма. Едно голямо политическо животно е излязло на сцената, което предизвиква смут в джунглата – това е Румен Радев и неговата "Прогресивна България". Обикновено, когато човек, пък и животните се страхуват, те стават много агресивни. Предполагам, че това ще се отрази в кампанията", коментира пред БНР политологът Петър Чолаков, който очаква остра кампания със скандали, спорове, грозни изпълнения и сцени.

"Колкото повече Борисов и Пеевски скачат с бутонките срещу Радев, толкова повече ще го героизират и консолидират всички свои противници при него. Сега го играят по такъв начин, за да могат да създадат интригата или спекулациите, че в един следващ парламент биха могли да работят заедно с него, което пък ще има негативен ефект върху Радев, че той едва ли не ще се споразумее с Борисов и Пеевски", отбеляза той.

"Борисов може да свири само първа цигулка – той така смята. Да се готви за това да бъде втора цигулка е абсурд. Той похвали листите на Радев, което е в контекста на това, че кметове, свързани с ГЕРБ, започват да се ослушват и да се оглеждат да преминават към Радев. Това се прави с цел да не се всява паника", изказа мнението си политологът и напомни, че понякога втората цигулка може да стане първа и обратното много бързо: "Много тежка е царската корона в този случай. Радев може и да я понесе, да има попътен вятър и всичко да е по мед и масло, но може да се окаже и обратното. Това не трябва да го забравяме, защото сме го виждали".

При "Продължаваме промяната-Демократична България" остават вътрешните противоречия, подчерта още Петър Чолаков. По думите му не са силни и добри посланията на коалицията към избирателите: "Остава вярна старата истина – че ако се разделят, много по-лесно вълкът ще ги изяде".

Според политолога кандидатските листи не са с нищо по-различни от наблюдаваното през предишни години. "Заради липсата или намаляването на интереса към политическите партии, към политическата система много политически формации включват в листите си популярни личности – дали са спортисти, дали са поп изпълнители, дали са рапъри – това е нещо, което често наблюдаваме", обясни той и добави: "За момента като че ли няма някакви големи скандали с някакви промъкнали се в стадото черни овце, но сигурно ще се намери някой. Към момента се държи фронта".

Според него ще има символни битки в някои избирателни райони. По думите му това се прави целенасочено и ще повиши интереса на избирателите.

Политологът смята, че връщането на Владислав Горанов в политиката е било почти "в кърпа вързано". А за Стефка Костадинова, която влиза в листите на ДПС, отбеляза, че е направила много за България, но тепърва предстои да се види как би действала в следващия парламент.

"Прогресивна България" е с много силно изразен мажоритарен профил, посочи Чолаков и изтъкна, че интересът към формацията е заради личността на Румен Радев. "Предстои да видим колко ще бъде популистката доза в програмата на "Прогресивна България", каза той.

Според него времето, в което хората внимателно четат програмата на една или друга политическа сила, отдавна е отминало: "По-голямата част от политическите сили, особено по-новите, представят програмите си в интернет в стил 1-2-5 точки с по едно изречение и това е. Хората се ориентират за програмата от посланията, които излизат в медиите", коментира политологът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нима?

    12 21 Отговор
    Колко от вас си спомнят, че преди 30 години мутрите се пръкнаха от спортните среди в България? Новото спортно обкръжение на радев не са ли новите Мутри? На тях ли връща България новия Месия?

    Коментиран от #5, #15, #20

    11:38 18.03.2026

  • 2 Идваааааа

    21 18 Отговор
    Цунамито Румен Радев идва, а двете Дебели и Угоени парчета потъват в канала

    11:38 18.03.2026

  • 3 честен ционист

    10 16 Отговор
    Поредното калбойско добиче.

    11:38 18.03.2026

  • 4 гласувайте с номер 11

    6 13 Отговор
    Шефа има книжка за самолет!

    11:39 18.03.2026

  • 5 Не позна

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "нима?":

    Герберо- Пеевските мутри са в редиците на герболяците и Мазното ПееФ.

    Коментиран от #12

    11:39 18.03.2026

  • 6 Бендида

    24 2 Отговор
    "Колкото повече Борисов и Пеевски скачат с бутонките срещу Радев.."
    Малка забележка - Борисов не скача, снишил се е, дума не изрича за Радев. Защо?(риторично)

    Коментиран от #7, #11

    11:39 18.03.2026

  • 7 Борисов е пич

    11 12 Отговор

    До коментар #6 от "Бендида":

    Ще подкрепи Радев да направи и оглави правителство, за да се удави в собствения си популизъм. Народа ще изригне срещу новия месия.

    11:41 18.03.2026

  • 8 единствената разлика

    13 8 Отговор
    кукловодите досега ни изкарваха месиите отдолу, сега са решили да ни го пуснат отгоре.....а развитието нататък го знаем, сценарият е един и същ до следващия месия

    11:43 18.03.2026

  • 9 Промяна

    9 13 Отговор
    ЧОЛАКОВ ТИ СИ ТОЗИ КОЙТО СКАЧА С БУТОНКИТЕ СРЕЩУ БОРИСОВ ЕГАТИ НАГЛИЯТ ПЛАТЕН ИЗВРАТЕНЯК ИМА ОРГАНИЗИРАНИ МЕТЕЖИ СРЕЩУ БОРИСОВ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА КОЙ СЕЕ ОМРАЗА Я СЕ ВИЖ ТИ И ПО ТРИТЕ ТЕЛЕВИЗИИ САМО ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ХАХА ХАХАХА ЖАЛКИ АЛНИЦИ

    Коментиран от #14, #27

    11:47 18.03.2026

  • 10 Хайде вече

    9 10 Отговор
    На сцената излезе едно голямо нищо,страхлива мишка.

    11:47 18.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяна

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Не позна":

    ЧЕРВЕНИТЕ МУТРИ ОРГАНИЗИРАХА ЧЕРВЕНИТЕЭМЕТЕЖИ И ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИ ГЮРОВИТЕ ИЗМАМНИСЛУЖЕБНИЦИ ЯСНО СЕ ВИЖДА

    Коментиран от #26

    11:49 18.03.2026

  • 13 Промяна

    4 9 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ МУТРИ ОРГАНИЗИРАХА ЧЕРВЕНИТЕЭМЕТЕЖИ И ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ НАЗНАЧИ ГЮРОВИТЕ ИЗМАМНИСЛУЖЕБНИЦИ ЯСНО СЕ ВИЖДА

    11:49 18.03.2026

  • 14 Виж сега,

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Успокой се бабушкеро герберска. Ще се пукнеш от злоба. Простата Тиква Борисов няма да е сам в затвора. Пеевски ще е с него.

    11:51 18.03.2026

  • 15 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "нима?":

    АЛООО САМО ДА ТИ НАПОМНЯ ЧЕ МУТРАТА БОРИСОВ Е ВСЕ ОЩЕ ЧЛЕН НА БКП И МУТРИНСКАТА СИК . И Е СЪДЕН В УНГАРИЯ И ЛЕЖАЛ В ЗАТВОРА В ПАНКРАЦ ЗА КРАЖБА НА КОЛИ ...А СЕГА СИ ПОМИСЛИ КОЙ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ 18 ГОДИНИ ...МУТРА ЧЕ ДРЪНКА

    11:55 18.03.2026

  • 16 Експерт

    5 4 Отговор
    Новото животно е бутафорно!

    12:00 18.03.2026

  • 17 Анджо

    4 6 Отговор
    И тоя стана говорител на КЕШ БОТАШОВ. Това са пълни глупости които говори тоя . Значи не трябва да се говори за поразиите на КЕША и че с неговите служебни правителства и тоя гаден договор кадето подписа , даже и инфлацията тръгна от него трябва да го величаем. Тоя русофил трябваше да му се потърси отговорност и то съдебна заради този договор.
    Може ли да подпишеш такъв договор без защитна клауза, даже тия от това правителство ги вкарва в листите си. Е, това правят Българите, ще си избираме едни и същи мизерници.

    Коментиран от #28

    12:05 18.03.2026

  • 18 Хипотетично

    3 6 Отговор
    Всичко е предварително ясно чрез прокремълския резидент, успешно разделил проевропейски настроената десница с шарлатанския си проект с когото ще управлява след изборите.

    12:05 18.03.2026

  • 19 Историк

    6 4 Отговор
    Нищо ново под българското небе, сценариите се пишат на едно и също място, но това не се съобщава от никой анализатор,за да е ясно на хората за какво става въпрос. 36 години една и съща политическа пиеса, но с различни герои, които са пускани по пистата с една единствена цел- никой да не носи отговорност за престъпленията срещу държавата и хората, откраднатите пари да бъдат в едни същи ръце,които да продължават да крадат, в същите ръце да е властта и контрола над всичко. Това се постига чрез нечестни и несвободни избори,които вкарват в парламента правилните играчи за запазване на статуквото и за управлението на държавата на всички нива. ДС-КГБ чрез Симеон Сакскобургготски вкара през 2001 г. Борисов и Пеевски в управлението и 25 г. честните българи искат България да се отърве от тях, но не може. Румен Радев стана президент, защото е Румен Решетников, определен от стратега на Путин ген.Решетников. Няма да се изненадам, ако мафиота ген. Борисов стане президент, а премиер - ген. Румен Решетников. Най-важни са изборите,ако са честни и свободни, защото само тогава негласуващите 70% разочаровани българи ще гласуват и ще издухат цялата тази ДС-КГБ мафия от управлението и България ще може да се развива както трябва и заслужава.

    Коментиран от #22, #24

    12:08 18.03.2026

  • 20 Анджо

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "нима?":

    Браво , апсулютно си прав, не се сетих как червената мафия напускаха спортистите да тормозят населението и накрая ги избиха.

    12:12 18.03.2026

  • 21 Срина се жестоко

    5 4 Отговор
    Листите на Радев са ад. Реставрация на кадри на ГЕРБ, ДПС, ИТН, ренегати от БСП, които са членове на партията и дори на Националния им съвет. Гимнастикът Йовчев и волейболистът Николов бяха първи гербаджии. Агитираха открито за ГЕРБ на избори. Най-гнусното е, че за Радев по места работят основно хора с прякори - Варна, Плевен, Хасково, Видин, Перник.... Местните хора им вадят имената и снимките.
    Това не е обикновена подмяна!
    Това е преливана на мафиотско-мутренски модел... Примерни прякори като: Пилето, Белята, Жлябинката, Орлето... колят и бесят в "Прогресивна България" В листите му кацнаха и видни кадри от кабинета на "Желязков".
    И то в София! Поне е ясно откъде са скъпите офиси из цялата страна. Кои са тези 20%, които подкрепят това нещо е загадка!

    12:16 18.03.2026

  • 22 Анджо

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    За съжаление всички са един дол дренки и ние си мислим ,че гласуваме за нещо ново. Даже на ония може да имаме по голямо доверие, защо ли, защо ни вкараха в НАТО и Европейския съюз. Грешката беше ,че набутахме Лукойл да влезне в България и така да ни дърпат конците макар косвено.

    12:18 18.03.2026

  • 23 ПЪРВО ТАЗИ ИСТИНА Я КАЖИ

    1 1 Отговор
    НА МАРКЕТ-ЛИЗАЧИТЕ. И РАДЕВ ЩЕ ГИ ПОБЕДИ. НО Е ПОСЛЕ КАКВО ЩЕ СТАНЕ. ДА НЕ СЕ СЪС ТЯХ СДРУЖИ ИЛИ ИМ ОПРОСТИ НА ТИЯ ДВАМКАТА И МНОГО ДРУГИ. РАЗСЛЕДВАНЕ ДА ИМА ПОНЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ. И АКО ТРЯБВА ЗАТВОР.

    12:21 18.03.2026

  • 24 Анджо

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    Лошото е ,че БОТАШОВ ако тръгне да ни вкарва пак руското БЛАТО, е тогава не знам и не мога да предвидят какво ще е.

    12:23 18.03.2026

  • 25 Да ! В Джунглата Трябва Да Има !

    2 1 Отговор
    Да ! В Джунглата Трябва Да Има !

    Смут !

    Не може Да Я Карат !

    Все През Просото !

    В Тая Страна Има И !

    Закон !

    И Конституция !

    Но Дали ?

    Жевотното !

    Ще Се Заеме !

    С Този Проблем !

    Не Се Знае !

    12:38 18.03.2026

  • 26 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    АЛОО А МУТРТА БОРИСОВ С КНИЖКА ОТ БКП НЕ Е ЧЕРВЕН НАЛИ .ЗАЩОТО Е ВСЕ ОЩЕ ЧЛЕН НА МУТРИНСКАТА БАНДА СИК РАЗГРАБИЛИ ДЪРЖАВАТА

    12:38 18.03.2026

  • 27 Не се напрягай толкова.

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Бъркаш го с червен кольо, райчев, харизанчо, биков, математика, и многото други, на които им забравих имената, обслужващи от години тежкотоварните двама другари! А Чолаков е един от малкото компетентни и умни коментатори.

    12:39 18.03.2026

  • 28 Нещо бъркаш.

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Анджо":

    Къде виждаш нещо написано от коментатора, което защитава пРезидента?! Другото, което си написал е вярно.

    Коментиран от #30

    12:48 18.03.2026

  • 29 прокопи

    3 1 Отговор
    Писал съм го няколко пъти. По времето на соца - 26 окръжни града. Във всеки град по едно спортно училище. Задължитерно класове по бокс, борба, вдигане на щанги. А - и гребане. Сметнете за една година колко такива се дипломират. От тях един, двама световни или европейски шампиони. Остатъка беше резервната армия на комундетата. Ето от къде плъзнаха мутрите. Ако един от тях може да чете и пише - той е шефа. От там ВИС, СИК, ТИМ и тем подобни. Изтрепаха се по между им и остана Борисов. Е те това е и до днес. Това ни е управлението - мутренско. Е, намеси се и "културата" - Трифонов, да им пее на ушенце...

    12:52 18.03.2026

  • 30 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Нещо бъркаш.":

    Косвено го защитава така. Тия нали са политолози и те говорят ей така по лекичко когато трябва. Знаеш.👍

    13:08 18.03.2026

