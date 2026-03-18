Министър Найденов: Необходима е Национална жилищна стратегия за подобряване условията на живот на децата

„Трябва да има политическа воля и всеки министър, политик и кмет да работи всеки ден за подобряване на жилищните условия в България.“

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Той участва в Национален форум „Достоен дом, сигурно бъдеще: Жилищните условия като ключов фактор за правата на детето.“

Според Найденов, след като се дават милиони за саниране на жилищни сгради, е абсурдно на дискусионни форуми „да се коментира има ли мухъл, прозорец и покрив изобщо там, където живеят някои деца в България.“

„Нещо, което зависи от МРРБ за подобряване на жилищните условия в страната, е приемане на Национална стратегия за жилищна политика“, подчерта министърът. Той обясни, че такава стратегия е подготвяна преди години, но в момента реално няма действаща. Затова министърът пое ангажимент да предприеме необходимите действия за изготвянето на стратегия и ускоряване на процедурите по приемането ѝ.

По думите на Найденов с Националната жилищна стратегия държавата ще даде рамка за подобряване условията на живот, а реалните действия зависят изцяло от волята на местното самоуправление.

Пред участниците във форума регионалният министър очерта основните етапи за намиране на законов начин за решаване на условията, при които живеят роми, а именно: използване на територии с предназначение за нискоетажно жилищно строителство в Общия устройствен план (ОУП) на една община; ако няма такива в съществуващите – да се приеме решение на съответния общински съвет за изменение на ОУП; на база на него – изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) с намалени показатели и норми и след това проектиране на сгради.

„Паралелно с процедурата по изработка на ПУП трябва да се реши и въпросът за вещните права на земята или правото на строеж“, обясни Николай Найденов. И добави, че така всичко ще бъде изпълнено законно, защото нито един строеж – нито сграда, нито съответните електропровод и водопровод могат да са законни, ако не се измине този път.

„Реално това е единственият начин законно да се подобри положението навсякъде“, подчерта министърът и беше категоричен, че няма смисъл да се сменят закони или пък норми за проектиране.

„Нормите за проектиране важат за една жилищна сграда еднакво за всички граждани на Република България. И в момента има възможност за социални жилища да се намалят тези норми и законът го позволява. Просто трябва да се започне да се работи“, заключи Найденов.