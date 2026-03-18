Новини
България »
Министър Найденов: Необходима е Национална жилищна стратегия за подобряване условията на живот на децата

18 Март, 2026 11:42 651 19

  • николай найденов-
  • мррб-
  • национална жилищна стратегия

Пред участниците във форума регионалният министър очерта основните етапи за намиране на законов начин за решаване на условията, при които живеят роми

Министър Найденов: Необходима е Национална жилищна стратегия за подобряване условията на живот на децата - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Трябва да има политическа воля и всеки министър, политик и кмет да работи всеки ден за подобряване на жилищните условия в България.“

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. Той участва в Национален форум „Достоен дом, сигурно бъдеще: Жилищните условия като ключов фактор за правата на детето.“

Според Найденов, след като се дават милиони за саниране на жилищни сгради, е абсурдно на дискусионни форуми „да се коментира има ли мухъл, прозорец и покрив изобщо там, където живеят някои деца в България.“

„Нещо, което зависи от МРРБ за подобряване на жилищните условия в страната, е приемане на Национална стратегия за жилищна политика“, подчерта министърът. Той обясни, че такава стратегия е подготвяна преди години, но в момента реално няма действаща. Затова министърът пое ангажимент да предприеме необходимите действия за изготвянето на стратегия и ускоряване на процедурите по приемането ѝ.

По думите на Найденов с Националната жилищна стратегия държавата ще даде рамка за подобряване условията на живот, а реалните действия зависят изцяло от волята на местното самоуправление.

Пред участниците във форума регионалният министър очерта основните етапи за намиране на законов начин за решаване на условията, при които живеят роми, а именно: използване на територии с предназначение за нискоетажно жилищно строителство в Общия устройствен план (ОУП) на една община; ако няма такива в съществуващите – да се приеме решение на съответния общински съвет за изменение на ОУП; на база на него – изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) с намалени показатели и норми и след това проектиране на сгради.

„Паралелно с процедурата по изработка на ПУП трябва да се реши и въпросът за вещните права на земята или правото на строеж“, обясни Николай Найденов. И добави, че така всичко ще бъде изпълнено законно, защото нито един строеж – нито сграда, нито съответните електропровод и водопровод могат да са законни, ако не се измине този път.

„Реално това е единственият начин законно да се подобри положението навсякъде“, подчерта министърът и беше категоричен, че няма смисъл да се сменят закони или пък норми за проектиране.

„Нормите за проектиране важат за една жилищна сграда еднакво за всички граждани на Република България. И в момента има възможност за социални жилища да се намалят тези норми и законът го позволява. Просто трябва да се започне да се работи“, заключи Найденов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 6 Отговор
    Гътайте хрущевки и брежневки.

    11:46 18.03.2026

  • 2 първо

    3 0 Отговор
    стратегия за подобряване условията на живот на
    обществените поръчкари и чекмеджари
    и чак тогава нови заеми
    за нови кьор софри

    11:46 18.03.2026

  • 3 Ниеевропата

    2 2 Отговор
    ЕВропа 4 години отглежда една жертава (с пари и технологии) и сега тази жертва отива и предлага морски дронове за нападение с/у Иран. Питат ли се сега Кой е агресора в Иран и защо 4 годишната жертва стана агресор за един ден (или е бил такъва през цялото време) ?

    11:51 18.03.2026

  • 4 си пън

    2 0 Отговор
    за сега сте заети да обгрижвате мигранити навлеци от осрайна най вече и луди индивиди,а за нормалните немате ни време ни пари

    11:56 18.03.2026

  • 5 балабуков и сие

    0 1 Отговор
    Нищо няма да направят, понеже не познават проблема. Жилищната мафия така е завързала закона, че освен нея никой няма право да строи жилище, и затова напук се строят по спешност еднодневки за жилища, че пещерите са далече.

    11:57 18.03.2026

  • 6 Министър малкото име ли е на

    4 0 Отговор
    Никому неизвестен министър от служебно правителство което е на власт за два месеца. Толкова глупави ли са читателите че да могат да бъдат манипулирани така.

    11:58 18.03.2026

  • 7 Заглавието отвращава

    3 0 Отговор
    Този начин на писане на заглавия ужким с цитат след две точки много дразни меко казано. Питам се искате ли читатели или не.

    12:06 18.03.2026

  • 8 Ми ромите не работят и не учат

    3 1 Отговор
    Според управляващите вече трийсет години няма значение че нито учат нито работят. Държавата тоест данъкоплатците трябва да ги хранят обличат обуват и дори да им строят нови жилища безплатно това е факт.

    Коментиран от #12

    12:10 18.03.2026

  • 9 Екологична страдргия ви е нужна тъ-п-аци

    1 0 Отговор
    Че всичко на територията е потънало в опасни боклуци и е изтровена и земята и реките и въздуха...как се размножавате като хлебарки в тия токсични градове с изтроврна от вас, безм--озъ--чни и--ди--оти, среда с канцерогенни гета-"градове" , обезобразени от разпадащ се бетон, мръсни коли и залети с боклуци зелени площи нямам си и идея, като хлебарките още се размножавате в мърсотията , боклука ви и канцерогенните ви градове, но доста мрете

    12:18 18.03.2026

  • 10 Олееее... Венсеремус другари!

    1 0 Отговор
    "Знаме на мира" и Национална жилищна стратегия за подобряване условията на живот на децата ! Петилетката за 2 години ! Даже и за една ! .... ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС веднага да започват камъни да ломят у кариерите в България и да строят Хаимбоаз и Дунав Мост 2,3,4 и 5 ....

    12:22 18.03.2026

  • 11 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Вече имаме пилотен проект на ППДС, в който е тестван нов модел на стратегия за подобряване на условията за живот на децата.
    Достатъчно е да се изкупят всички хижи от благородни лами, да се мултиплицира водещият опит на училище Космос и проблемите / поне на момченцата/ ще бъдат решени на 100% !
    А ако се намерят и женски лами, падащи си по немомченца, проблемите и на комиченцата ще се решат!

    12:23 18.03.2026

  • 12 Напротив !

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ми ромите не работят и не учат":

    ромите работят много повече от псевдокултурниците които минаха 380 000 души преди 3 години и сега гонят 400 000 псевдокултурника на бюджетна хранилка и целеви програмни финансирания и тъпотии ....

    12:25 18.03.2026

  • 13 Интернати ? А?

    1 0 Отговор
    Национална жилищна стратегия за подобряване условията на живот на децата. Малки робчета атлантически в малки концлагерчета ? ....

    12:28 18.03.2026

  • 14 Олееее... Венсеремус другари!

    1 0 Отговор
    саниране на жилищни сгради за да подобрим условията на живот на децата......аууууу .....как го измислиха тва бре?

    12:30 18.03.2026

  • 15 родител 1

    0 0 Отговор
    Добре , но жилището вече е 2000 евро на квадрат , на шпакловка и замаска .Хората живеят къде могат , а не където искат .Мисля ,че е редно да има по висок данък за много имоти .Например за основно жилище данъка си остава , но за всяко следващо жилище данъка да е висок .Така на пазара ще излязат апартаментите с тъмните прозорци , предлагането ще се повиши и цените ще паднат

    12:38 18.03.2026

  • 16 инвеститор

    1 0 Отговор
    За кой ли път създават условия за узаконяване на къщите на ромите . Те самите не искат да сим законни защото , сега нямат данък , вода може и да не плащат , тока си го вземат от близкия стълб и нямат партиди нито за ток , нито за вода .Живеят си безплатно хората и ако обърнете внимание , махалите са винаги на най-хубавите места в града .Правилата не трябва ли да са еднакви за всички етноси ?

    12:42 18.03.2026

  • 17 Напред

    1 0 Отговор
    Министър Найденов: Необходима е Национална жилищна стратегия за подобряване условията на живот на децата в кошарата от циментови блокове, построена от по времето на развития социализъм.

    12:49 18.03.2026

  • 18 Дискриминация

    0 0 Отговор
    Освен ромите има и други малцинства в тази държава като турци , помаци , арменци и др.

    12:54 18.03.2026

  • 19 Всички от провинцията на палатки в София

    0 0 Отговор
    После държавата да ни осигури по един софийски апартамент. Без това цяла България работи за софиянци за да са добре.

    12:57 18.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове