Сенегал тръгва на съдебна битка в Лозана след отнетата титла от Африканската футболна конфедерация

18 Март, 2026 11:41 759 0

"Няма да се откажем!", категорични са от футболната централа на страната

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Футболната общност в Сенегал е разтърсена от безпрецедентен скандал, след като Африканската футболна конфедерация (CAF) неочаквано анулира победата на страната във финала на Купата на африканските нации и присъди служебно златните медали на Мароко. Сенегалската футболна федерация реагира светкавично и обяви, че ще търси справедливост пред Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана, Швейцария.

В официално изявление, разпространено до медиите, ръководството на сенегалския футбол категорично осъди решението на CAF, определяйки го като "несправедливо, безпрецедентно и напълно неприемливо". Според тях, този акт хвърля сянка върху имиджа на африканския футбол и подкопава доверието във футболните институции на континента.

"Това е истинска трагедия за спорта и за всички, които вярват в честната игра. Решението няма никаква правна основа и е взето под съмнителни обстоятелства. Още от началото на изслушването беше ясно, че съдията не е там, за да отсъжда безпристрастно, а за да изпълни предварително зададени инструкции", се казва още в позицията на федерацията.

Президентът на Сенегалската футболна федерация вече е в контакт с водещи адвокати и подготвя необходимите документи за обжалване пред CAS.

"Няма да се откажем! Ще защитим честта на сенегалския футбол до край. Истината и справедливостта са на наша страна", категорични са от федерацията.


