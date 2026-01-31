Жени откраднаха от мъж близо 19 000 лева в столичен мол

27 януари - 15 часа и 45 минути. В един от големите столични молове поотделно влизат 43-годишна жена и 23-годишната ѝ снаха. И двете с предишни регистрации за джебчийство у нас и в Европа. Набелязват жертва - мъж, носещ в себе си почти 19 000 лева в брой с намерение да ги обмени в банката.
"Господинът, който е жертвата, се е придвижвал на територията на големия търговски център, отправил се е в района на едните от ескалаторите. Същият е бил ограден от лицата и в момента, в който е проявил максимална несъсредоточеност върху своите вещи, са успели да ги отнемат“, коментира пред bTV старши инспектор Витали Цветков, началник на група в сектор "Улична престъпност“ в СДВР.
След като извършват кражбата, двете жени излизат от търговския център, а след това напускат града.
Пострадалият мъж усеща, че е обран и подава сигнал още докато е в мола. Полицаите от сектор "Улична престъпност" и оперативния дежурен център на СДВР локализират автомобила, с който напускат двете жени. Задържани са в Русе - 5 часа след кражбата.
"При извършените процесуални действия близо 90% от сумата, която беше открадната, беше намерена в автомобила, в който се предвиждаха лицата“, посочва Витали Цветков.
През декември и януари в София са извършени около 40 джебчийски кражби, като през изминалия месец полицията е разкрила около 70% от тях.
"Голяма част от извършителите на този тип престъпления не живеят на територията на България и се връщат в България за тези празници“, посочва още инспекторът.
Парите са върнати на собственика им. А той написа благодарствено писмо на полицаите, разкрили престъплението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #11, #19
21:06 31.01.2026
2 Аха...
21:07 31.01.2026
3 Данчо ментето
Коментиран от #16
21:10 31.01.2026
4 Големи
21:12 31.01.2026
5 Смърфиета
21:15 31.01.2026
6 мале мале да ви имам и джурналята
21:15 31.01.2026
7 Смърфиета
21:16 31.01.2026
8 тука има голяма измама
21:17 31.01.2026
9 Инспектор Дю-Дююю
Коментиран от #14
21:18 31.01.2026
10 Смърфиета
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Фъндъкова казва и пише Дон Дуков. Аз на тебе ли да вярвам, или на нея?
21:19 31.01.2026
11 Защо не си
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...на работното си място пред WC-то на Централна ж.п.гара бе?
Що дириш пред МОЛ-а на Дондуков?
Егати
21:22 31.01.2026
12 Тома
21:29 31.01.2026
13 Шукарийки,
21:33 31.01.2026
14 Лдкдк
До коментар #9 от "Инспектор Дю-Дююю":Тогава защо са забили към Русе?
Румънки ще да са .
Коментиран от #15
21:50 31.01.2026
15 Инспектор Дю-Дююю
До коментар #14 от "Лдкдк":Възможно е,да ти кажа ,че и в Русенско има едно нас. място,само ,че то е прочуто с ,,телефонистите" си...
21:56 31.01.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Данчо ментето":Прав си. Как ще го набележат точно него. Бях свидетел, как на моята маса я заведение един чичак затрупа масата с пари и искаше да знае сервитьорката колко ще му вземе за една нощ.
21:58 31.01.2026
17 Перо
22:00 31.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Перо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Където има балъци и боклуци, има и крадли! Където има овце се навъртат и вълци!
22:01 31.01.2026