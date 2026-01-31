Новини
Жени откраднаха от мъж близо 19 000 лева в столичен мол

31 Януари, 2026 21:56, обновена 31 Януари, 2026 20:58 1 871 19

  • кражба-
  • пари-
  • джебчии-
  • русе-
  • софия-
  • мол

Заловиха ги в Русе

Жени откраднаха от мъж близо 19 000 лева в столичен мол - 1
Снимка: ФОКУС
Фокус Фокус

27 януари - 15 часа и 45 минути. В един от големите столични молове поотделно влизат 43-годишна жена и 23-годишната ѝ снаха. И двете с предишни регистрации за джебчийство у нас и в Европа. Набелязват жертва - мъж, носещ в себе си почти 19 000 лева в брой с намерение да ги обмени в банката.

"Господинът, който е жертвата, се е придвижвал на територията на големия търговски център, отправил се е в района на едните от ескалаторите. Същият е бил ограден от лицата и в момента, в който е проявил максимална несъсредоточеност върху своите вещи, са успели да ги отнемат“, коментира пред bTV старши инспектор Витали Цветков, началник на група в сектор "Улична престъпност“ в СДВР.

След като извършват кражбата, двете жени излизат от търговския център, а след това напускат града.

Пострадалият мъж усеща, че е обран и подава сигнал още докато е в мола. Полицаите от сектор "Улична престъпност" и оперативния дежурен център на СДВР локализират автомобила, с който напускат двете жени. Задържани са в Русе - 5 часа след кражбата.

"При извършените процесуални действия близо 90% от сумата, която беше открадната, беше намерена в автомобила, в който се предвиждаха лицата“, посочва Витали Цветков.

През декември и януари в София са извършени около 40 джебчийски кражби, като през изминалия месец полицията е разкрила около 70% от тях.

"Голяма част от извършителите на този тип престъпления не живеят на територията на България и се връщат в България за тези празници“, посочва още инспекторът.

Парите са върнати на собственика им. А той написа благодарствено писмо на полицаите, разкрили престъплението.


  • 1 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    В Мола на Дондуков е пълно с ромки крадли.

    Коментиран от #10, #11, #19

    21:06 31.01.2026

  • 2 Аха...

    25 0 Отговор
    сигани сър...

    21:07 31.01.2026

  • 3 Данчо ментето

    18 2 Отговор
    Сигурно е парадирал с тях от къде ще знаят какво има че да го следят! Български манталитет, да се развява в мола с двайсет бона!

    Коментиран от #16

    21:10 31.01.2026

  • 4 Големи

    14 2 Отговор
    джебчийки , бе . Да крадат в Мол , където всичките им колежки знаят , че има камери ?

    21:12 31.01.2026

  • 5 Смърфиета

    7 2 Отговор
    Престъплението засечено от камерите е дийп фейк на МВР пикчърс, за да повишът инспектор Виталис Цветков, защото е човек на лице от сенчестия контингент, само че не може да се докаже, защото институциите са проядени, а освен това, самата сума е спечелена от въпросното лице, и като бъде освободена в качеството й на веществено доказателствено средство, приносителят й ще я обмени в БНБ и ще си я внесе вече изпрана.

    21:15 31.01.2026

  • 6 мале мале да ви имам и джурналята

    10 2 Отговор
    ама вие сериозно ли???… автомобила, в който се предвиждаха лицата…?!?!? вие сте грамотни колко черните крадли!!!

    21:15 31.01.2026

  • 7 Смърфиета

    3 1 Отговор
    Парите са от принуда със заплахи, и измами с МПС.

    21:16 31.01.2026

  • 8 тука има голяма измама

    10 2 Отговор
    и как циганките са знаели че тоя носи толкова пари???

    21:17 31.01.2026

  • 9 Инспектор Дю-Дююю

    10 1 Отговор
    100% са от Игнатиево Варненско или Катуница Пловдивско...

    Коментиран от #14

    21:18 31.01.2026

  • 10 Смърфиета

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Фъндъкова казва и пише Дон Дуков. Аз на тебе ли да вярвам, или на нея?

    21:19 31.01.2026

  • 11 Защо не си

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...на работното си място пред WC-то на Централна ж.п.гара бе?
    Що дириш пред МОЛ-а на Дондуков?
    Егати

    21:22 31.01.2026

  • 12 Тома

    4 1 Отговор
    Това са жените герб

    21:29 31.01.2026

  • 13 Шукарийки,

    6 0 Отговор
    какви жени…

    21:33 31.01.2026

  • 14 Лдкдк

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Инспектор Дю-Дююю":

    Тогава защо са забили към Русе?
    Румънки ще да са .

    Коментиран от #15

    21:50 31.01.2026

  • 15 Инспектор Дю-Дююю

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Лдкдк":

    Възможно е,да ти кажа ,че и в Русенско има едно нас. място,само ,че то е прочуто с ,,телефонистите" си...

    21:56 31.01.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данчо ментето":

    Прав си. Как ще го набележат точно него. Бях свидетел, как на моята маса я заведение един чичак затрупа масата с пари и искаше да знае сервитьорката колко ще му вземе за една нощ.

    21:58 31.01.2026

  • 17 Перо

    2 0 Отговор
    Трябвало е парите да отидат в полза на държавата, да не се стимулират непълноценната измет и да се харчи държавен ресурс за унтерменши!

    22:00 31.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Където има балъци и боклуци, има и крадли! Където има овце се навъртат и вълци!

    22:01 31.01.2026