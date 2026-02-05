Новини
Сайтът, в който са публикувани видеата, заснети в АГ-кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп

Сайтът, в който са публикувани видеата, заснети в АГ-кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп

5 Февруари, 2026 18:41

Говорителят на Софийската районна прокуратура прокурор Николай Николаев допълни още, че IP адресите на потребителя, качил материалите на сайта, са извън България – по-точно в страна извън Европейския съюз

Сайтът, в който са публикувани видеата, заснети в АГ-кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сайтът, на който са се качвали видеата, заснети в гинекологичен кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп, като се е плащало с криптовалута, каза за БТА говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) прокурор Николай Николаев.

Той допълни, че IP адресите на потребителя, качил материалите на сайта, са извън България – по-точно в страна извън Европейския съюз. Подозираме, че може да става въпрос за хакерска атака. Имаме данни за връзка и със случая в Бургас, каза още прокурор Николаев.

Полицията е задържала едно медицинско лице. Нямаме доказателства, че той е разпространявал материалите. Изследваме данните, с които разполагаме, каза още Николаев.

По неговите думи разследващите са претърсили осем адреса и са иззели една стандартна охранителна камера, компютър и мобилен телефон и престои да бъдат изследвани.

СРП се самосезира след информация, оповестена в медиите, относно видеа, разпространявани в сайтове за възрастни, заснети в гинекологичен кабинет в столицата. По случая се води разследване за това, че в неустановена дата в периода от 1 януари тази година до 4 февруари в София е разпространяван порнографски материал чрез информационни или съобщителни технологии.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 абе задържани има ли ??

    18 2 Отговор
    то е било пандемия а палицията спи

    18:43 05.02.2026

  • 2 От село

    16 0 Отговор
    Ма тия с монтираните камери колко години ще лапнат?

    18:43 05.02.2026

  • 3 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Ама тия на магарето с разтворените крачка са Аспарухово българки до една.

    Коментиран от #5

    18:44 05.02.2026

  • 4 хмм

    23 0 Отговор
    Има ли особена причина да криете КОЯ Е ТОЧНО СТРАНАТА?

    18:44 05.02.2026

  • 5 Изчезни бе!

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Яж им онова между краката!

    18:45 05.02.2026

  • 6 Стара чанта

    11 0 Отговор
    Боклукчавата държава !

    18:50 05.02.2026

  • 7 И Киев е Руски

    3 5 Отговор
    Кабинети без камери не посещавам.Ако някой знае има ли някъде оборудвани с камери да даде инфо.

    Коментиран от #9

    18:53 05.02.2026

  • 8 не е български и е бил с платен достъп

    6 0 Отговор
    що тогаз тез каки се разкудкудякаха че са им видели котетата
    и сами са се видяли
    явно не ги толкова зор за някви кочове от чужбина че ги зърнали за секунди
    а че предполагагайки други стринки от салона приятелки рода и мераклии дето са им са се сваляли
    са им видяли най милото

    18:56 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "npokтолог":

    А дано.Ще съм ти първият.Ще ме помниш цял живот.Само на мъжа ти не казвай

    Коментиран от #12, #18, #21

    19:03 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ?????

    8 1 Отговор
    А сега де и ся кво.
    Тия дето са се намерили по порносайтовете па макар и платени са виновни, а тия дето са ги снимали и или са продали записите или не са ги опазили от хакерите са невинни.
    Аз поне така разбрах от тоя спич на прокурор Николай Николаев.
    Може и да съм разбрал грешно.
    Поправете ме ако е така.

    19:12 05.02.2026

  • 15 Пич

    16 0 Отговор
    Как мазно прехвърлят отговорността към едни гладни и лоши чужденци !!!??? Правилният въпрос е - кой е монтирал камерата срещу разкрачените жени ???!!! И това ли е работа на лошите чужденци , а не на добрият и мил доктор ?! Знам и какво ще го подучат адвокатите - Ама аз за сигурност , за да не ме обвини някоя че съм превишил професионалното ! Затова с такава добра видимост съм я сложил.....

    Коментиран от #28

    19:18 05.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дик диверсанта

    0 1 Отговор
    Когато пипа , че прокурори стават най-простите юристи не ми вярвате.
    То е ясно, че сайта няма да е български.
    Те май прокурорите са станали филмови критици.

    19:21 05.02.2026

  • 18 приготви водката и салата

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    ше стоиш на идното после

    19:23 05.02.2026

  • 19 Констатация

    0 2 Отговор
    Повечето фирми от малкия и среден бизнес в Бг, не си правят труда да си инсталират - Секюрити Сюит Пакети и добър ВПН на компютрите и мобилните устройства, за да спестят 100-на евро и след това ревът: "Ама кой ми с... в гащите!?" Не, че това ви гарантира 100% защита, на бизнеса, но е за предпочитане пред "Нищото", което ви предлага Виндоуос.

    19:24 05.02.2026

  • 20 Абе

    6 1 Отговор
    Интересно кои са тия бургазлии, дето са го разкрили плащайки си !

    Коментиран от #22

    19:25 05.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Как

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Абе":

    Бургазлийки са се видяли!

    19:27 05.02.2026

  • 23 Дзак

    0 0 Отговор
    А как са качване на сайта, е въпроса, г-н прокурор!

    19:31 05.02.2026

  • 24 Механик

    1 0 Отговор
    Да де, ама един тука, дето се пише българин или ст. георгиев,по повод на тия записи, сутринта писа, че България била страната на чек,и,джиите.

    19:33 05.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Въпрос

    2 0 Отговор
    Само да попитам. Какво стана с онзи битият прокурор? Оздравя ли вече, намериха ли биячите, защо беше пребит? Не се показва по телевизиите, а често го даваха. Нали беше зам. прокурор. Но в България е така - всяко чудо за три дни и народът, нали има къса памет, забравя дори да пита. А то няма и КОЙ да отговори. Всичко е строго секретно.

    19:51 05.02.2026

  • 27 Историята познава и по-кофти случаи

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    Поръчваш си проститутка по обява и идва жена/гаджето ти.

    19:58 05.02.2026

  • 28 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Така стана и с камерите в тоалетните на училище. Директорът се измъкна със същите оправдания.

    20:09 05.02.2026

  • 29 Тцтцтц

    2 0 Отговор
    Кво ли процентче че е взимал гинеколожчето?

    20:30 05.02.2026

  • 30 анонимко

    4 0 Отговор
    Така е,като си съхраняваш данните и файловете ползвайки облачни услуги през телефон и компютър,без да знаеш кой още има достъп до тези облаци и после се чудиш,от къде аджеба са изтекли записите?И сиренцето в капана е безплатно само за мишката.

    20:36 05.02.2026

  • 31 Трактора

    1 0 Отговор
    В коя,пародия на държава живеете бе ???? Всичко е една шепа грозна и миризлива вълна, кефете се...

    20:57 05.02.2026

  • 32 9689

    1 0 Отговор
    Пълни глупости,освободили гинеколого.Нямал вина.Защо е сложил видеонаблюдение?

    23:01 05.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.