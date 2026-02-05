Сайтът, в който са публикувани видеата, заснети в АГ-кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп

Сайтът, на който са се качвали видеата, заснети в гинекологичен кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп, като се е плащало с криптовалута, каза за БТА говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) прокурор Николай Николаев.
Той допълни, че IP адресите на потребителя, качил материалите на сайта, са извън България – по-точно в страна извън Европейския съюз. Подозираме, че може да става въпрос за хакерска атака. Имаме данни за връзка и със случая в Бургас, каза още прокурор Николаев.
Полицията е задържала едно медицинско лице. Нямаме доказателства, че той е разпространявал материалите. Изследваме данните, с които разполагаме, каза още Николаев.
По неговите думи разследващите са претърсили осем адреса и са иззели една стандартна охранителна камера, компютър и мобилен телефон и престои да бъдат изследвани.
СРП се самосезира след информация, оповестена в медиите, относно видеа, разпространявани в сайтове за възрастни, заснети в гинекологичен кабинет в столицата. По случая се води разследване за това, че в неустановена дата в периода от 1 януари тази година до 4 февруари в София е разпространяван порнографски материал чрез информационни или съобщителни технологии.
1 абе задържани има ли ??
18:43 05.02.2026
2 От село
18:43 05.02.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #5
18:44 05.02.2026
4 хмм
18:44 05.02.2026
5 Изчезни бе!
До коментар #3 от "Сатана Z":Яж им онова между краката!
18:45 05.02.2026
6 Стара чанта
18:50 05.02.2026
7 И Киев е Руски
Коментиран от #9
18:53 05.02.2026
8 не е български и е бил с платен достъп
и сами са се видяли
явно не ги толкова зор за някви кочове от чужбина че ги зърнали за секунди
а че предполагагайки други стринки от салона приятелки рода и мераклии дето са им са се сваляли
са им видяли най милото
18:56 05.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Киев е Руски
До коментар #9 от "npokтолог":А дано.Ще съм ти първият.Ще ме помниш цял живот.Само на мъжа ти не казвай
Коментиран от #12, #18, #21
19:03 05.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ?????
Тия дето са се намерили по порносайтовете па макар и платени са виновни, а тия дето са ги снимали и или са продали записите или не са ги опазили от хакерите са невинни.
Аз поне така разбрах от тоя спич на прокурор Николай Николаев.
Може и да съм разбрал грешно.
Поправете ме ако е така.
19:12 05.02.2026
15 Пич
Коментиран от #28
19:18 05.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дик диверсанта
То е ясно, че сайта няма да е български.
Те май прокурорите са станали филмови критици.
19:21 05.02.2026
18 приготви водката и салата
До коментар #10 от "И Киев е Руски":ше стоиш на идното после
19:23 05.02.2026
19 Констатация
19:24 05.02.2026
20 Абе
Коментиран от #22
19:25 05.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Как
До коментар #20 от "Абе":Бургазлийки са се видяли!
19:27 05.02.2026
23 Дзак
19:31 05.02.2026
24 Механик
19:33 05.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Въпрос
19:51 05.02.2026
27 Историята познава и по-кофти случаи
До коментар #25 от "Механик":Поръчваш си проститутка по обява и идва жена/гаджето ти.
19:58 05.02.2026
28 гост
До коментар #15 от "Пич":Така стана и с камерите в тоалетните на училище. Директорът се измъкна със същите оправдания.
20:09 05.02.2026
29 Тцтцтц
20:30 05.02.2026
30 анонимко
20:36 05.02.2026
31 Трактора
20:57 05.02.2026
32 9689
23:01 05.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.