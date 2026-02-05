Сайтът, в който са публикувани видеата, заснети в АГ-кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп

Сайтът, на който са се качвали видеата, заснети в гинекологичен кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп, като се е плащало с криптовалута, каза за БТА говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) прокурор Николай Николаев.

Той допълни, че IP адресите на потребителя, качил материалите на сайта, са извън България – по-точно в страна извън Европейския съюз. Подозираме, че може да става въпрос за хакерска атака. Имаме данни за връзка и със случая в Бургас, каза още прокурор Николаев.

Полицията е задържала едно медицинско лице. Нямаме доказателства, че той е разпространявал материалите. Изследваме данните, с които разполагаме, каза още Николаев.

По неговите думи разследващите са претърсили осем адреса и са иззели една стандартна охранителна камера, компютър и мобилен телефон и престои да бъдат изследвани.

СРП се самосезира след информация, оповестена в медиите, относно видеа, разпространявани в сайтове за възрастни, заснети в гинекологичен кабинет в столицата. По случая се води разследване за това, че в неустановена дата в периода от 1 януари тази година до 4 февруари в София е разпространяван порнографски материал чрез информационни или съобщителни технологии.