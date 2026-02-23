Задържаха недекларирани британски лири и евро на МП "Капитан Андреево"

Недекларирани 41 400 британски лири и 33 050 евро задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при три отделни проверки на превозни средства, излизащи от страната.

Недекларираните британски лири са открити при митническа проверка на влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя документи, че превозва дизелови помпи от Великобритания през България за Турция. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия, под пасажерската седалка на шофьорската кабина, са открити 8 пакета, съдържащи парични средства в британски лири в различни купюри. Общото количество на установената валута е 41 400 британски лири с равностойност 47 407,14 евро.

Други недекларирани 18 050 евро са открити на 09.02.2026 г., при личен преглед на шофьор на товарен автомобил, превозващ стока от Германия за Йордания. Паричните средства са укрити във външния джоб на якето му.

По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково- Териториално отделение – Свиленград.

Акт за административно нарушение по Валутния закон е съставен на друг нарушител – турски гражданин, за недекларирани 15 000 евро. Случаят е от 14.02.2026 г, когато при митническа проверка се установява, че евробанкноти са укрити в подлакътника, между предните седалки на лекия автомобил, както и в джобовете на панталона на водача.