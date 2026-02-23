Новини
Междувременно подсъдимият Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав.

В Районния съд в Пловдив днес продължава делото „Дебора“, по което подсъдим е бившият приятел на момичето Георги Георгиев, съобщават от БНТ. Срещу него са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закана за убийство спрямо Дебора Михайлова.
Процесът тече вече повече от 2 години. Междувременно подсъдимият Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав. Решението на Окръжния съд в Стара Загора е Районният съд в Пловдив да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение, плюс лихва.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АГАТ а Кристи

    23 1 Отговор
    Не съда ПЛАЩА !
    Плащаме аз и ти НЕКАДЪРНОСТТА на тези в така наречената "съдебна система" !!!

    08:15 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сводник и работничка

    26 2 Отговор
    Вечната драма

    Коментиран от #5, #15, #24

    08:24 23.02.2026

  • 5 Цанов БДСМ

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сводник и работничка":

    Да отиде при Андре инкед. Момчето е коректен. И ми плаща за рекламата хехехе напред и нагоре!

    08:29 23.02.2026

  • 6 въпрос

    24 1 Отговор
    А какво се случва с шофьора, убил две жени във Варна до Колхозния пазар? По делото Дебора убити няма, но напоително ни се обяснява какво се случва с делото. Проследявайте престъпленията с убити хора, защото оставаме с впечатлението, че убийците се измъкват тихомълком.

    Коментиран от #13, #25

    08:30 23.02.2026

  • 7 СВОБОДА за Георги Георгиев

    10 7 Отговор
    Свобода за Георги Георгиев !
    Да му се вдигне паметник до Самарското знаме и на площада пред община Стара Загора!
    На този човек трябва да му целувате ръцете и краката - направи това, за което повечето от вас не притежават тoпките да го направят!

    Коментиран от #26

    08:33 23.02.2026

  • 8 СВОБОДА за Георги Георгиев

    12 5 Отговор
    Да ли е толкова смела да си покаже сисите на съдията, колкото е смела на онези видеа, дето се въртяха по едно време в телеграм?

    Коментиран от #27

    08:41 23.02.2026

  • 9 Тая девственица

    21 1 Отговор
    Се разпори от услуги за красота в София!
    Каквато майката, такава и дъщерята!
    Фурви!

    Коментиран от #29

    08:43 23.02.2026

  • 10 Тиква

    11 1 Отговор
    Оха,тая още не ли на околовръстното.

    Коментиран от #30

    08:46 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А двете кобри

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "въпрос":

    които удушиха Пейо?

    Коментиран от #16, #31

    09:05 23.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Альооо

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сводник и работничка":

    Никой няма право да вреди на другите, да ги обезобразява! Никой! Дори и да е била работничка!

    Коментиран от #32, #33

    09:30 23.02.2026

  • 16 Питам само?!

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "А двете кобри":

    Какво общо имат "двете кобри, които удушиха Пейо", към случая "Дебора"????

    09:32 23.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пълен абсурд!

    3 5 Отговор
    Абсолютно скандално е! След повече от две години на мъчителен процес, жертвата – Дебора Михайлова – и обществото очакват справедливост, а подсъдимият Георги Георгиев успява да осъди съда за „забавено правосъдие“ и да получи пари! Какво послание получаваме тук? Че хората, извършили тежки престъпления, могат да се възползват от процедурни хватки и да печелят финансово, докато жертвата все още търпи последиците и чака справедливост? Това е пълен абсурд и сериозно подкопава доверието ни в съдебната система.

    Коментиран от #43

    09:36 23.02.2026

  • 20 Мнение

    2 3 Отговор
    Справедливостта не трябва да се измерва в технически формализми, а в защита на жертвите и наказание за виновните. Каквото и да решават съдилищата по процедурни въпроси, обществото очаква ясно да се покаже кой е виновен и кой заслужава наказание. В противен случай системата изглежда, че служи на престъпниците, а не на закона.

    09:36 23.02.2026

  • 21 Абсолютен срам и национален позор!

    2 0 Отговор
    След две години на изключително тежък и травмиращ процес за Дебора Михайлова, подсъдимият Георги Георгиев не само продължава да се бави в съда, но и успява да осъди същата съдебна система, за да му платят 500 евро! Това е гавра със справедливостта и с жертвата – изглежда, че извършителите на жестоки престъпления имат повече права и привилегии от тези, които са пострадали.

    09:37 23.02.2026

  • 22 Лило

    3 2 Отговор
    Никой не може да ме убеди, че 500 евро компенсация за забавено правосъдие са по-важни от болката и страха на една млада жена. Това не е правосъдие – това е фарс, който обижда всяко чувство за морал и справедливост.

    09:38 23.02.2026

  • 23 Объркал си понятията!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Този":

    Това е категорично престъпление и няма никакво оправдание. Жертвата има право да избира живота си, мечтите си и кариерата си, без да бъде подлагана на насилие. Нито желанието ѝ да стане фолк-певица, нито каквото и да било друго решение от нейна страна, дава право на някого да я наранява – физически или психически.
    Тук говорим за жестоко криминално деяние, при което извършителят носи пълна отговорност за постъпките си. Фактът, че това е мотивирано от лични чувства или недоразумения, не променя сериозността на престъплението.
    Накратко: никоя мечта, кариера или избор не може да оправдае насилие. Жертвата е напълно невинна, извършителят е престъпник.

    Коментиран от #35

    09:40 23.02.2026

  • 24 Юрист

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сводник и работничка":

    Това е класическа проява на обвиняване на жертвата – опит да се прехвърли вината от извършителя върху пострадалата. В този случай е още по-абсурдно и отвратително: човекът, който е сводник, позволява или насърчава трафик и експлоатация, а после си позволява да съди или обижда момичето, като я нарича „работничка“ или „проститутка“.
    Това е морална и юридическа наглост: жертвата никога не носи вина за насилието или злоупотребата, която е претърпяла. Обвинението му е опит да оправдае собствените си престъпни действия и да манипулира общественото мнение.

    09:42 23.02.2026

  • 25 Отвличане на вниманието

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "въпрос":

    Това е класически пример за отвличане на вниманието. Авторът прехвърля фокуса от тежкия случай „Дебора“ – насилие и жестока атака над жертвата – към друго престъпление с убийства, сякаш да омаловажи или „разреди“ вниманието върху реалната жестокост на първия случай.
    Това е стратегия, която често се използва, за да се намали обществената критика към конкретния извършител или институциите, които следят случая. Накратко: вместо да се говори за виновника и за системата, се създава фалшиво сравнение, което внушава, че „има по-тежки престъпления“ и първият случай става по-малко важен.
    Иначе казано – това не е аргумент, това е манипулация: опит да се обърне вниманието от несправедливостта и да се прехвърли вината върху обществената реакция.

    09:44 23.02.2026

  • 26 Позор!!!

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "СВОБОДА за Георги Георгиев":

    Това е ярък пример за пропаганда и възхвала на престъпник, комбинирана с абсурдно преувеличение и сатира, която цели да шокира или да провокира. В случая се прославя Георги Георгиев – подсъдим за тежки престъпления – сякаш е герой, а неговите действия се представят като смели и достойни за поклонение.
    Това е манипулативно и опасно поведение:
    Опитва се да обърне общественото мнение срещу здравия разум и справедливостта.
    Използва хиперболи („паметник“, „целувате ръцете и краката“) за да превърне престъпника в легенда.
    Подкопава авторитета на съдебната система, като внушава, че обществото трябва да го почита, а не да се осъжда.
    В едно изречение: това е героизация на престъпление, класическа форма на обществено объркване и пропагандна манипулация.

    09:45 23.02.2026

  • 27 Отвратително!

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "СВОБОДА за Георги Георгиев":

    това е абсолютно отвратително, цинично и насилствено сексуализиране на жертвата. Коментарът е класическо обвиняване на жертвата и сексуално насилие чрез думи, опит да се омаловажи нейният страх и травма, като се насочва вниманието към тялото ѝ и предполагаеми „смели“ действия.
    Няма никакво оправдание – това е морално и социално неприемливо, защото:
    Прехвърля вината върху жертвата вместо върху извършителя.
    Сексуализира и омаловажава травмата ѝ.
    Опитва се да унищожи общественото ѝ достойнство и да я дискредитира.
    Тук говорим за абсолютна граница на етиката и човещината – няма място за шега или оправдание.

    09:46 23.02.2026

  • 28 Срам и Позор!!

    3 1 Отговор
    Това е крайно отвратително и ужасяващо проявление на онлайн тормоз и обвиняване на жертвата. Коментарът съдържа:
    Сексуално и публично обиждане – „разпори се от услуги за красота“ и „фурви“ са унизителни, сексуализирани квалификации.
    Обвиняване на жертвата – „Каквато майката, такава и дъщерята!“ прехвърля вината върху семейството ѝ и я демонизира.
    Психологическо насилие – целта е да се унизи, заплаши и дискредитира момичето пред обществото.
    Това е класическо тормозене и кибернасилие, абсолютно неприемливо, и показва пълно отсъствие на съпричастност и морал у автора.

    09:48 23.02.2026

  • 29 Срам и Позор!!

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тая девственица":

    Това е крайно отвратително и ужасяващо проявление на онлайн тормоз и обвиняване на жертвата. Коментарът съдържа:
    Сексуално и публично обиждане – „разпори се от услуги за красота“ и „фурви“ са унизителни, сексуализирани квалификации.
    Обвиняване на жертвата – „Каквато майката, такава и дъщерята!“ прехвърля вината върху семейството ѝ и я демонизира.
    Психологическо насилие – целта е да се унизи, заплаши и дискредитира момичето пред обществото.
    Това е класическо тормозене и кибернасилие, абсолютно неприемливо, и показва пълно отсъствие на съпричастност и морал у автора.

    09:49 23.02.2026

  • 30 Стига вече!

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тиква":

    Това е отвратително, грубо и заплашително послание. Коментарът е едновременно:
    Обвиняващ и унизителен – насочен срещу жертвата, сякаш нейното поведение или местонахождение е „престъпление“;
    С намек за насилие или преследване – „на околовръстното“ звучи като заплаха, сякаш авторът я очаква да ѝ се случи нещо;
    Целенасочено тормозещ – изгражда страх и несигурност у жертвата.
    Това е класически пример за кибертероризъм и онлайн тормоз!

    09:50 23.02.2026

  • 31 Ужас!

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "А двете кобри":

    Веднага се вижда, че подобни изказвания са морално отвратителни и опасни, защото нормализират насилие и психически тормоз.

    09:51 23.02.2026

  • 32 Точно така!

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Альооо":

    Това е перфектен и категоричен коментар, който поставя моралната и юридическата истина ясно на масата:
    Никой не може да оправдае насилие – независимо от социален статус, професия, избор или поведение на жертвата.
    Жертвата не носи вина – никоя „работничка“, „студентка“ или „певица“ не дава право на някого да я наранява.
    Ясен морален принцип – физическо или психическо насилие е винаги престъпление.

    09:52 23.02.2026

  • 33 Правилно

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Альооо":

    Никой няма право да наранява друг човек! Никой! Дори и да е работничка, певица или каквото и да било – насилието е престъпление, а виновният трябва да носи отговорност!

    09:53 23.02.2026

  • 34 Истината

    1 1 Отговор
    Никой няма право да наранява друг човек! Жертвата не носи вина – насилието е винаги престъпление!

    09:54 23.02.2026

  • 35 Гузна

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Объркал си понятията!":

    Си, защо ли? Припознаваш се в морално пропадналата изневеряваща, презряна от мъжете?

    Коментиран от #37, #38, #39

    09:55 23.02.2026

  • 36 Да е ясно на ВСИЧКИ престъпници!!

    3 2 Отговор
    Насилието не се оправдава с професия, с дрехи, с мечти или с клюки. Който посяга и обезобразява, е престъпник – точка. Всеки, който търси вина в жертвата, става съучастник в моралното насилие. Срамът не е за нея. Срамът е за извършителя и за онези, които го оправдават!!!!!!

    09:56 23.02.2026

  • 37 Престъпниците в Затвора!

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Гузна":

    Срамът не е за жертвата, а за този, който я обижда и обвинява без основания. Никой няма право да съди, да презира или да унижава друг човек заради личния му живот. Вината е изцяло на извършителя, а не на жертвата!

    09:57 23.02.2026

  • 38 Точка

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гузна":

    Престъпниците в затвора, жертвите – защитени и уважавани. Точка!

    09:58 23.02.2026

  • 39 Напротив!

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Гузна":

    Срамът не е мой, а ТВОЙ, ти който защитаваш брутални жестоки ПРЕСТЪПНИЦИ!!
    ТИ СЕ ЗАСРАМИ!!
    ТИ И ТАКИВА КАТО ПРЕСТЪПНИКА НАРЯЗАЛ МОМИЧЕТО С МАКЕТНО НОЖЧЕ СТЕ ПРЕЗРЯНИТЕ И ТРЯБВА ДА СЕ СРАМУВАТЕ! Срамът е за вас!!!

    Коментиран от #40

    10:02 23.02.2026

  • 40 Уцелих

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Напротив!":

    Значи! Секс, лъжи, и видео!

    Коментиран от #41

    10:24 23.02.2026

  • 41 Да е ясно на ВСИЧКИ престъпници!!

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Уцелих":

    Който посяга и обезобразява, е престъпник – точка.

    Коментиран от #42

    10:36 23.02.2026

  • 42 А който

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да е ясно на ВСИЧКИ престъпници!!":

    Не спира да лъже? Какъв е?

    10:56 23.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.