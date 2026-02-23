В Районния съд в Пловдив днес продължава делото „Дебора“, по което подсъдим е бившият приятел на момичето Георги Георгиев, съобщават от БНТ. Срещу него са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин средна телесна повреда, за принуда и за закана за убийство спрямо Дебора Михайлова.
Процесът тече вече повече от 2 години. Междувременно подсъдимият Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав. Решението на Окръжния съд в Стара Загора е Районният съд в Пловдив да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение, плюс лихва.
