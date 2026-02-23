Новини
Славчо Велков за "Петрохан": Никой, който се самоубива, не пише завещание в полза на тези, които ще се самоубиват с него

Славчо Велков за "Петрохан": Никой, който се самоубива, не пише завещание в полза на тези, които ще се самоубиват с него

23 Февруари, 2026 09:29 4 055 53

Този казус се превърна в инструмент за разделяне на общественото мнение и се ползва в политическата кампания, коментира още експертът по национална сигурност

Славчо Велков за "Петрохан": Никой, който се самоубива, не пише завещание в полза на тези, които ще се самоубиват с него - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На медиите им се доставят материали в подкрепа на удобната версия за самоубийство. Никой, който се самоубива, не се смее часове по-рано и никой не пише завещание в полза на тези, които ще се самоубиват с него. Не вярвам в тиражираната версия. Този казус се превърна в инструмент за разделяне на общественото мнение и се ползва в политическата кампания. Това заяви в ефира на Нова телевизия експертът по национална сигурност Славчо Велков, цитиран от novini.bg.
„Ако имаше човек на предполагаемото място зад камерата, кучето трябваше да го усети, особено ако е чужд човек. За мен това е техническа подробност, която може да се изясни”, коментира Велков по повод неизвестен глас, който се чува да казва „Снимай, снимай” на един от записите от „Петрохан”. Става въпрос за секунди, около 14:00 часа на 1 февруари.

Той обаче подчерта, че никой не е обърнал внимание на двете кучета. „Обръщам особено внимание, защото те, ако са живи, биха могли по следите да отидат до онези, които евентуално са били там”, коментира Велков.

Според него официалната версия на властите е най-лесна. „С версията за самоубийство, спираш да търсиш извършители”, коментира експертът.

Той има съмнения относно „необичайното посещение” в края на януари на Ивайло Калушев в село Българи. „Претекстът е да си ремонтира шахтата с водомера. Кой му каза, че тази шахта има проблем? Защо е тръгнал от „Петрохан” на 400 км да оправя шахтата и защо вози две деца с кемпера? Кое го кара да се върне в района на „Петрохан”? За какво е използвана шахтата? Дали той не е взел нещо оттам?”, пита Славчо Велков.

Експертът обясни, че близостта на Българи до турската граница е приблизително същата, каквато е на „Петрохан” до сръбската граница. „Знаем, че това е част от Балканския маршрут на т.нар. имигранти. Знаем също, че тези незаконни канали са едни и същи – за пренасяне на наркотици, за трафик на хора, за фалшиви пари. Това е канал и за терористични организации. Затова в кемпера би трябвало да се потърси – не дали има нещо, а дали има места, където би могло да се укрие нещо”, каза експертът.

Той зададе и въпроса къде е мъжът, който открива телата на „Петрохан”.
Велков вижда проблем и със снимка, на която са трите тела пред хижа „Петрохан”. Според експерта те са в необичайно положение, освен това върху тях няма сняг, а такъв е валял цяла нощ.

„Положението на телата не говори за ритуално самоубийство”, смята Славчо Велков.

Той попита и къде са 16-е оръжия, за които е имало разрешително.

„Време е за дигиталната криминалистика – отключване на телефони, изследване на разговори”, каза Славчо Велков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Геро

    7 5 Отговор
    Астралния тук ли е?

    09:36 23.02.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    12 33 Отговор
    Написал го е преди, когато не е имал тези планове.

    09:37 23.02.2026

  • 3 Тозибунак

    14 49 Отговор
    да каже всичко щом го знае, не да ми пелтечи с разни дрънканици.
    Точно него ли намериха да ми пълни ушите с небивалици?
    Марш от екранамалоумник такъв!

    09:41 23.02.2026

  • 4 смотаното МВР🤣

    51 5 Отговор
    Аве ей, смотаното МВР,  хм, да направим следствена възстановка на убийствата от Петрохан Gate, значи събираме всичките talking heads от ТВ - Слави Василев, Цветомир Йовчев, Калин Стоянов, Слави Трифонов (и къде му е жената и децата на Дългия са) Дани Митов, Делян Пеевски, Бойко Борисов, Борислав Сарафов и същата Марка Пистолет (полуавтоматичен) с който Иван Иванов от хижа Петрохан се е самоубил с два изстрела:
    1. Изстрел под брадичката as the projectile (bullet) exit wound е в основата на носът, м/у очите.

    2. Изстрел прецизно в лявото слепоочие, от горе надолу.

    И така, може и някой и друг Областен Началник на МВР за цвят да присъстват, да част от следствената възстановка?🤔😑

    Са, всеки от горните се прострелва под брадичката, 🤣😑 и да видим дали някой ще оцелее за да се застреля прецизно в лявото слепоочие отгоре на долу с втория изстрел?❤️

    Коментиран от #52

    09:42 23.02.2026

  • 5 Това са намеци и внушения,

    12 33 Отговор
    а не отговори.
    Дай отговори, пън такъв.

    09:43 23.02.2026

  • 6 Велков с богато въображение...

    15 50 Отговор
    Той пък развива идеи и догатки, за които няма доказателства,
    и така разделя обществото.
    Всички улики са в прокуратурата!
    Гуруто буда е изперкал - от дълго живеене в мрака на пещерите
    и под водата без естествен кислород -
    мозъчната дейност се изменя в посока деструкция,
    ама на "експерта по нац. сигурност" тези научно доказани факти
    не са му известни ли?
    Айде холан, че аман от фантазьори, хъм експерти!

    09:43 23.02.2026

  • 7 Фен

    9 42 Отговор
    Аиде и тоя, защитник. Ами ако е написал завещанието преди да реши да се самоубие? А за педофилството, няма проблем, нали?

    Коментиран от #30

    09:44 23.02.2026

  • 8 една българка

    39 6 Отговор
    Изключително некомпетентно /може би умишлено или това е нивото на разследващите/ водене на разследването. Аз не знам, никой ли не гледа американски филми, в които от прес-службата обявяват на журналистите, че ще се направи официална пресконференция след като има достатъчно данни за извършителите на престъплението. И кьораво и кьопаво се надпреварва да дава мнение, да не говорим за журналистите които трябва да си заработят заплатата. И какъв е крайният резултат до сега! Оплюване на мъртви хора и опит за политически интриги.

    09:47 23.02.2026

  • 9 Хмм

    18 1 Отговор
    завещанието е мотив за убийство, а кой би получил наследството?

    Коментиран от #32

    09:48 23.02.2026

  • 10 Тъпите родители си чакат наследство

    11 33 Отговор
    Тъпите майки и бащи на Ники и Сашко чакат някакви завещание....толкова долни хора. Да си продадеш детето, да чакаш да забогатееш. Къде е стигнал тоя народ просто не е истина.

    09:48 23.02.2026

  • 11 Пич

    22 24 Отговор
    Ще го кажа много просто, за да разберат и паветниците!!! Разните ала бала за секти и педофили не интересува никого, и ви ги подхвърлят за отвличане на вниманието!!! Личният живот и предпочитания на престъпниците не интересуват ни служби, ни политици, ни мафия!!! И тъй като явно сложно за паветници съм обяснявал с какво се занимават, и това ще кажа просто!!! Занимавали са се с услуги!!! За паветните АйТи - предоставете си нещо като хостинг услуги! Овладян е един стратегически маршрут от морето до границата, и - искаш да прекараш наркотици-ние сме хората, искаш да прекараш оръжие - ние сме хората, искаш да прекараш едни хора за да ликвидират други - ние сме хората....... И цялото това нещо покрито от ПП и ДБ !!!

    09:48 23.02.2026

  • 12 Роден в НРБ

    17 9 Отговор
    Може ли някой да ми обясни след като сме в Шенген за какво някой би преминавал сръбската граница с контрабанда за Западна европа като може да си караш свободно през Румъния?

    Коментиран от #22, #50

    09:48 23.02.2026

  • 13 СВОБОДА за Георги Георгиев от СЗ

    18 7 Отговор
    ДАНС ги думнаха по поръчка на Сретан Йосич до Бойко Борисов. Вчера си писах с няколко чат бота - казаха ми да не разпространявам този най-логичен извод, защото е възможно да последвам убитите.

    09:50 23.02.2026

  • 14 Мислещ

    10 17 Отговор
    Завещанието може да предхожда решението за самоубийство, може да е блъф от страна на Каушев, в замяна на преданост и благодарност. Някой виждал ли е въпросното завещание черно на бяло или всичко,казано от будистите се приема безусловно за истина от разни бивши ченгета, за разлика от версията на разследващите.

    09:50 23.02.2026

  • 15 Са от Дългия по голем пе е рас, няма❤️

    22 2 Отговор
    с някой изключение на Бойко, Дани и Делян Пеевски. Къде му е семейството на Делян Пеевски?

    Българската Политика е овъртолена от политици педофили, мутро мафия пе е раси и нарко мулета, еничари пе е раси.


    Защо поантата е на убитите,   (Борислав Сарафов и Прокуратурата) ги обявиха за Туейн Пийкс когато труповете от Петрохан бяха още "топли", в смисъл веднага след пристигането на ДАНС и тежко въоръжено МВР, Специални Сили?

    Въпрос, защо никой не разследва ДАНС и Началника му Д. Денев за убийствата в хижа Петрохан, защо след като ДАНС са разследвали въоръжената група от хижа Петрохан в продължение на една година?

    За тази една година ДАНС и Деньо Денев знаят със сигурност, всяко едно движение на въоръжената група м/у хижа Петрохан и село Българи?

    Местоположението на Хижа Петрохан е в така наречен невралгичен район, до Сръбската Граница, село Българи е в невралгичен район до Турската Граница.

    09:51 23.02.2026

  • 16 той велков има инфо

    5 4 Отговор
    такива хибридни информации и е против партиите да се мешат . то има 200 партии . те искат яснота . да не се лъже . останалите живи от кръга петрохан говорят нелогични неща . Деан обясни като били на 1 в къщата храбро се защитили от мафиоти и имало много чужди гилзи . майките отриат еко рейнджърите да са обратни . бяха 20 а сега едвам 2 женици и 3 от обкръжението на калушев . и от тях нищо . противоречиви жалостни разкази . имало тунели . снежма буря, а 12 с атв и 4 с джипове си обикаляли . мексиканеца не искал заради снежната буря . щом няма сняг значи измрелите са легнали след снежния смерч .

    09:53 23.02.2026

  • 17 Ясно е, че никой не вярва

    34 2 Отговор
    На лошо скалъпената версия на Милиционерите!

    09:54 23.02.2026

  • 18 Българин

    2 20 Отговор
    Кирчо тъпото е разп0оредил убийствата, за да замете следите от подвизирте си на вила Петрохан!

    Коментиран от #36

    09:55 23.02.2026

  • 19 Няма мистерия

    9 5 Отговор
    Никой не убива без причина.
    Причината за убийството и самоубийствата са тъмното минало на бандата калуши-галоши.
    Убийство и пожар, класическа схема за прикриване на всичко.

    09:57 23.02.2026

  • 20 БРАВО МНОГО ДРУГИ

    7 1 Отговор
    Майката на малкия убит го казват пишем от седмици. Вие в повечето случаи повтаряте това което пише народа български.

    09:58 23.02.2026

  • 21 Абе

    3 0 Отговор
    Казаното не е като даденото, в случая дори завещаното, ако упоменатите в него са се преселили в царството на мъртвите.Еклисиаст 9:5-Мъртвите нищо не знаят, нито вече придобиват.

    09:59 23.02.2026

  • 22 Живял в НРБ

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "Роден в НРБ":

    С очите си съм виждал как прекарват талибани на Стрезимировци и си плащат на граничните,без да се притесняват от преминаващите.

    10:00 23.02.2026

  • 23 Това което пречи да се разкрият

    11 4 Отговор
    убийствата от хижа Петрохан са пари, ,разузнавателна информация, педофили, пе е раси, еничари, служби за сигурност, дрога, овъртолени като свински черва в Българската Политика.🇧🇬

    10:01 23.02.2026

  • 24 трябва да се спре с тази версия за секта

    20 4 Отговор
    няма да им издържи дълго версията за самоубийство!!! прекалено много фактори сочат за убийство! и много неща казани от нашите служби се разминават с реалността ! много неща се крият така че вярващите в самоубийствата са едни много заблудени хорица които сигурно вярват че бойко не е сикаджия например и че украйна в управлява зеленски например все такива хора си мислят че са се самоубили щото били секта разбираш ли …! хората поддържали канал за трафик създадени са от службите и са премахнати от същите дали са от българските служби или от по-високо ниво вече няма да разберем

    10:01 23.02.2026

  • 25 до обобщим

    9 7 Отговор
    Никой не познавал порядъчните лами от "Националната агенция", с дроновете, автоматичните пушки, техниката и прекратените сигнали за педофилия. Обаче им дарявали пари, поверявали им момченцата си, министри сключвали договори с тях, давали им разрешителни и извършвали съвместна дейност. Обаче някой ги утрепал по неясни причини. Сигурно само за да има скандал и да плюят по други добри хора от ПП-ДБ, които пък разтягат конспирации за работата на МРВ, ДАНС и прокуратурата. А може би ПП-ДБ са ги убили за да могат да плюят по държавата на боко и шишо, в чието управление и те участваха и не направиха нищо за да я реформират?!

    10:02 23.02.2026

  • 26 С версията за самоубийство, спираш да тъ

    16 0 Отговор
    С версията за самоубийство, спираш да търсиш извършители”, коментира експертът.Да, но не.......Петрохан е затворен и около вилата на огромно разстояние само диви животни могат да преминат.......Защо ,ли.........

    10:03 23.02.2026

  • 27 не се напъвайте

    10 4 Отговор
    спокойно когато ДЕА приключат с разследването някои управляващи някои разследващи и тук коментиращи ще ги облее студена пот когато разберът за канала с китайския фентанил за мексиканския картел…

    10:06 23.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хдйфгнд

    6 2 Отговор
    И какво като е написал , от съмване до залязване на слънцето има много време.

    10:11 23.02.2026

  • 30 име

    5 15 Отговор

    До коментар #7 от "Фен":

    Фенчета на ПeПeдoфилите всячески искат да се прикрие пeдoфилската част от дейността на ламите. Затова искат да я представят като опит за отвличане на вниманието.

    10:11 23.02.2026

  • 31 Факт

    7 10 Отговор
    Единственото,което завеща ламата на двамата наследници е по един куршум в главите.

    Коментиран от #49

    10:11 23.02.2026

  • 32 ДС дава много ,но....

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    Никога даденото не се ОНаследява........Това го знаят и просиянските и бг ,олигарси........

    10:11 23.02.2026

  • 33 самоубили се

    1 5 Отговор
    може в къщата . 2 са били поопърлени а 3 не . имало и един насилван 40-50 пъти от каушев . но не е участвал в ритуалното самоубийство на сектата . видяли са записите . знаят и времето и всичко . да се самоубиеш не е невъзможно . има и с по 4-5 опита . накрая успяват . не е и меланхолно . висели сами 1 година . писали на майките си . поснимали се . това е . имало 3-4 неща дето не се връзвали . ами има . то не може всичко да е по мед и масло . както знаем без аналог случка . гледали от американците . седели гладни с дългове . обикаляли . да ги погребат . може да имат хитлериски татуси .

    10:12 23.02.2026

  • 34 хегбгф

    8 4 Отговор
    Завещал им нещо там в дадено време , завещания се променят , не е нормално 60 годишни пергиши с деца скрити в планините

    10:13 23.02.2026

  • 35 Гледах го

    5 6 Отговор
    Славчо беше леко неподготвен. Завещанието не е писано непосредствено преди убийствата/ самоубийствата.

    Коментиран от #43

    10:13 23.02.2026

  • 36 Хмм

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    четох, точно Кирил Петков не ги издържал, отишъл с жена си и едно от децата си, но се скарал с Калушев на тема будизъм и се изнесъл още на следващата сутрин, а имал намерение да постои няколко дни

    10:15 23.02.2026

  • 37 За един приятел питам

    5 5 Отговор
    А дали ламата е завещал на младежите и 475 хиляди лева дългове ?

    10:16 23.02.2026

  • 38 123

    5 1 Отговор
    Относно времето на самоубийствата, то е предварително съгласувано.В един и същи час са го направили.Значи коняря е видял мъртвия Николай седмица след смъртта му.

    10:18 23.02.2026

  • 39 как хитро променя акцента

    3 1 Отговор
    все едно дансетата ходили да ги вадят отвътре или мексиканеца . ама не били там . имали сняг . ами нямали много . може каушев да ги е подредил . или иво . едва ли са им правели уста в уста я . то и за алексей се оплитат още . с един патрон го убили . сега 2 били патроните дето го убили . на свобода убийци има . ниско интелигентни . обикновено се крият . може ли някой да е бил там след като умрели . не . прегледали са записите .

    10:19 23.02.2026

  • 40 По интересното

    11 2 Отговор
    По-интересното е как един Шаман купува цяла хижа с над 70 легла.

    10:24 23.02.2026

  • 41 Фридрих

    5 7 Отговор
    Стига сте изкривявали нещата ...първо за какво му е завещание на 50 годишен въртял милиони и куувал техника з амилиони по вашата логика ? този е бил тотално побъркан и това завещание е само брънка в цялата му лудост и мания за величие и лъжи....а дълговете завещал ли им е ?

    груба грешка и нарочно лъжене е всяко рационално и нормално разсъждение прилагано към този изкукригал луд манияк..за него не важат приложимите нормални и рационални норми на поведение и логическо разсъждаване ..

    не може да пришиваш нормални доводи към действията на луд човек

    10:25 23.02.2026

  • 42 Ти да видиш

    9 0 Отговор
    Аз само се чудя, след като са решили да правят каквото ще правят, защо са оставили всички тези камери да работят и записват...това не ми се връзва някак си, едва ли са го изтървали като момент...едва ли не ни казват: даваме ви пъзел. който е наполовина нареден, останалото си го донаредете вие.. И пак за камерите, защо не ги премахват...

    10:25 23.02.2026

  • 43 Карай

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Гледах го":

    Те всички са леко неподготвени.Важно е да са контра, за да са атрактивни и провокативни, защото това е вървено.

    10:26 23.02.2026

  • 44 една седмица каушев го търсеха

    6 0 Отговор
    тогава очакваше един още 2 трупа . откриха 3 та . те са се самоубили . къщата запалена . пожарната я угасила . много разминавания . бил в мексико . в българе избягал .

    10:51 23.02.2026

  • 45 Троловете тук

    6 1 Отговор
    сте банда мерзавци.
    Но видовден ще дойде и за вас.

    10:58 23.02.2026

  • 46 Голям смях

    2 1 Отговор
    Едното дете е на 23 години

    11:08 23.02.2026

  • 47 Електра

    3 1 Отговор
    Преди го подиграваха, че бил отговарял само за склад, сега Партията на Педофилите, с педофилската Нова, му търсят експертизата. Той Викторчо май е един от тях...

    11:13 23.02.2026

  • 48 Гуруто

    1 3 Отговор
    Завещал семенна течност.

    11:16 23.02.2026

  • 49 Иии

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    семенна течност у г ъзите.

    11:21 23.02.2026

  • 50 Ром с кола

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Роден в НРБ":

    Не е точно така. На влизане в Румъния, макар и не официално, румънците проверяват уж на случаен принцип документи на автомобил, документи за товара и т.н. общо взето всичко може да ти проверят, а последните няколко месеца не пропускат товарен автомобил. Независимо пикап, бус или камион, Румъния в посока западна Европа нямаме зелена граница, всичко минава през ГКПП-то, а на Сръбската граница особено във високопланинските части няма даже и ограда. Вераятноста да срешнеш граничар е минимална, но дори и да има точно в това е работата на каналджийте.

    11:49 23.02.2026

  • 51 Къса памет

    3 1 Отговор
    Същия Славчо Велков за "Петрохан" на12.02.2026 във факти.
    Прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил.

    11:51 23.02.2026

  • 52 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "смотаното МВР🤣":

    Имаше и дофтор,който твърдеше,че е нормално два пъти да се гръмнеш.Може да го включиш към групичката с възстановката.

    14:00 23.02.2026

  • 53 Старата школа

    2 0 Отговор
    зададе смислени въпроси. Може би най-смислените до сега.

    15:02 23.02.2026