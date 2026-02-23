Славчо Велков за "Петрохан": Никой, който се самоубива, не пише завещание в полза на тези, които ще се самоубиват с него

На медиите им се доставят материали в подкрепа на удобната версия за самоубийство. Никой, който се самоубива, не се смее часове по-рано и никой не пише завещание в полза на тези, които ще се самоубиват с него. Не вярвам в тиражираната версия. Този казус се превърна в инструмент за разделяне на общественото мнение и се ползва в политическата кампания. Това заяви в ефира на Нова телевизия експертът по национална сигурност Славчо Велков, цитиран от novini.bg.
„Ако имаше човек на предполагаемото място зад камерата, кучето трябваше да го усети, особено ако е чужд човек. За мен това е техническа подробност, която може да се изясни”, коментира Велков по повод неизвестен глас, който се чува да казва „Снимай, снимай” на един от записите от „Петрохан”. Става въпрос за секунди, около 14:00 часа на 1 февруари.
Той обаче подчерта, че никой не е обърнал внимание на двете кучета. „Обръщам особено внимание, защото те, ако са живи, биха могли по следите да отидат до онези, които евентуално са били там”, коментира Велков.
Според него официалната версия на властите е най-лесна. „С версията за самоубийство, спираш да търсиш извършители”, коментира експертът.
Той има съмнения относно „необичайното посещение” в края на януари на Ивайло Калушев в село Българи. „Претекстът е да си ремонтира шахтата с водомера. Кой му каза, че тази шахта има проблем? Защо е тръгнал от „Петрохан” на 400 км да оправя шахтата и защо вози две деца с кемпера? Кое го кара да се върне в района на „Петрохан”? За какво е използвана шахтата? Дали той не е взел нещо оттам?”, пита Славчо Велков.
Експертът обясни, че близостта на Българи до турската граница е приблизително същата, каквато е на „Петрохан” до сръбската граница. „Знаем, че това е част от Балканския маршрут на т.нар. имигранти. Знаем също, че тези незаконни канали са едни и същи – за пренасяне на наркотици, за трафик на хора, за фалшиви пари. Това е канал и за терористични организации. Затова в кемпера би трябвало да се потърси – не дали има нещо, а дали има места, където би могло да се укрие нещо”, каза експертът.
Той зададе и въпроса къде е мъжът, който открива телата на „Петрохан”.
Велков вижда проблем и със снимка, на която са трите тела пред хижа „Петрохан”. Според експерта те са в необичайно положение, освен това върху тях няма сняг, а такъв е валял цяла нощ.
„Положението на телата не говори за ритуално самоубийство”, смята Славчо Велков.
Той попита и къде са 16-е оръжия, за които е имало разрешително.
„Време е за дигиталната криминалистика – отключване на телефони, изследване на разговори”, каза Славчо Велков.
1 Геро
09:36 23.02.2026
2 007 лиценз ту кил
09:37 23.02.2026
3 Тозибунак
Точно него ли намериха да ми пълни ушите с небивалици?
Марш от екранамалоумник такъв!
09:41 23.02.2026
4 смотаното МВР🤣
1. Изстрел под брадичката as the projectile (bullet) exit wound е в основата на носът, м/у очите.
2. Изстрел прецизно в лявото слепоочие, от горе надолу.
И така, може и някой и друг Областен Началник на МВР за цвят да присъстват, да част от следствената възстановка?🤔😑
Са, всеки от горните се прострелва под брадичката, 🤣😑 и да видим дали някой ще оцелее за да се застреля прецизно в лявото слепоочие отгоре на долу с втория изстрел?❤️
Коментиран от #52
09:42 23.02.2026
5 Това са намеци и внушения,
Дай отговори, пън такъв.
09:43 23.02.2026
6 Велков с богато въображение...
и така разделя обществото.
Всички улики са в прокуратурата!
Гуруто буда е изперкал - от дълго живеене в мрака на пещерите
и под водата без естествен кислород -
мозъчната дейност се изменя в посока деструкция,
ама на "експерта по нац. сигурност" тези научно доказани факти
не са му известни ли?
Айде холан, че аман от фантазьори, хъм експерти!
09:43 23.02.2026
7 Фен
Коментиран от #30
09:44 23.02.2026
8 една българка
09:47 23.02.2026
9 Хмм
Коментиран от #32
09:48 23.02.2026
10 Тъпите родители си чакат наследство
09:48 23.02.2026
11 Пич
09:48 23.02.2026
12 Роден в НРБ
Коментиран от #22, #50
09:48 23.02.2026
13 СВОБОДА за Георги Георгиев от СЗ
09:50 23.02.2026
14 Мислещ
09:50 23.02.2026
15 Са от Дългия по голем пе е рас, няма❤️
Българската Политика е овъртолена от политици педофили, мутро мафия пе е раси и нарко мулета, еничари пе е раси.
Защо поантата е на убитите, (Борислав Сарафов и Прокуратурата) ги обявиха за Туейн Пийкс когато труповете от Петрохан бяха още "топли", в смисъл веднага след пристигането на ДАНС и тежко въоръжено МВР, Специални Сили?
Въпрос, защо никой не разследва ДАНС и Началника му Д. Денев за убийствата в хижа Петрохан, защо след като ДАНС са разследвали въоръжената група от хижа Петрохан в продължение на една година?
За тази една година ДАНС и Деньо Денев знаят със сигурност, всяко едно движение на въоръжената група м/у хижа Петрохан и село Българи?
Местоположението на Хижа Петрохан е в така наречен невралгичен район, до Сръбската Граница, село Българи е в невралгичен район до Турската Граница.
09:51 23.02.2026
16 той велков има инфо
09:53 23.02.2026
17 Ясно е, че никой не вярва
09:54 23.02.2026
18 Българин
Коментиран от #36
09:55 23.02.2026
19 Няма мистерия
Причината за убийството и самоубийствата са тъмното минало на бандата калуши-галоши.
Убийство и пожар, класическа схема за прикриване на всичко.
09:57 23.02.2026
20 БРАВО МНОГО ДРУГИ
09:58 23.02.2026
21 Абе
09:59 23.02.2026
22 Живял в НРБ
До коментар #12 от "Роден в НРБ":С очите си съм виждал как прекарват талибани на Стрезимировци и си плащат на граничните,без да се притесняват от преминаващите.
10:00 23.02.2026
23 Това което пречи да се разкрият
10:01 23.02.2026
24 трябва да се спре с тази версия за секта
10:01 23.02.2026
25 до обобщим
10:02 23.02.2026
26 С версията за самоубийство, спираш да тъ
10:03 23.02.2026
27 не се напъвайте
10:06 23.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хдйфгнд
10:11 23.02.2026
30 име
До коментар #7 от "Фен":Фенчета на ПeПeдoфилите всячески искат да се прикрие пeдoфилската част от дейността на ламите. Затова искат да я представят като опит за отвличане на вниманието.
10:11 23.02.2026
31 Факт
Коментиран от #49
10:11 23.02.2026
32 ДС дава много ,но....
До коментар #9 от "Хмм":Никога даденото не се ОНаследява........Това го знаят и просиянските и бг ,олигарси........
10:11 23.02.2026
33 самоубили се
10:12 23.02.2026
34 хегбгф
10:13 23.02.2026
35 Гледах го
Коментиран от #43
10:13 23.02.2026
36 Хмм
До коментар #18 от "Българин":четох, точно Кирил Петков не ги издържал, отишъл с жена си и едно от децата си, но се скарал с Калушев на тема будизъм и се изнесъл още на следващата сутрин, а имал намерение да постои няколко дни
10:15 23.02.2026
37 За един приятел питам
10:16 23.02.2026
38 123
10:18 23.02.2026
39 как хитро променя акцента
10:19 23.02.2026
40 По интересното
10:24 23.02.2026
41 Фридрих
груба грешка и нарочно лъжене е всяко рационално и нормално разсъждение прилагано към този изкукригал луд манияк..за него не важат приложимите нормални и рационални норми на поведение и логическо разсъждаване ..
не може да пришиваш нормални доводи към действията на луд човек
10:25 23.02.2026
42 Ти да видиш
10:25 23.02.2026
43 Карай
До коментар #35 от "Гледах го":Те всички са леко неподготвени.Важно е да са контра, за да са атрактивни и провокативни, защото това е вървено.
10:26 23.02.2026
44 една седмица каушев го търсеха
10:51 23.02.2026
45 Троловете тук
Но видовден ще дойде и за вас.
10:58 23.02.2026
46 Голям смях
11:08 23.02.2026
47 Електра
11:13 23.02.2026
48 Гуруто
11:16 23.02.2026
49 Иии
До коментар #31 от "Факт":семенна течност у г ъзите.
11:21 23.02.2026
50 Ром с кола
До коментар #12 от "Роден в НРБ":Не е точно така. На влизане в Румъния, макар и не официално, румънците проверяват уж на случаен принцип документи на автомобил, документи за товара и т.н. общо взето всичко може да ти проверят, а последните няколко месеца не пропускат товарен автомобил. Независимо пикап, бус или камион, Румъния в посока западна Европа нямаме зелена граница, всичко минава през ГКПП-то, а на Сръбската граница особено във високопланинските части няма даже и ограда. Вераятноста да срешнеш граничар е минимална, но дори и да има точно в това е работата на каналджийте.
11:49 23.02.2026
51 Къса памет
Прикритие на сексуален маниак, ориентиран към малки деца - педофил.
11:51 23.02.2026
52 Ха ха
До коментар #4 от "смотаното МВР🤣":Имаше и дофтор,който твърдеше,че е нормално два пъти да се гръмнеш.Може да го включиш към групичката с възстановката.
14:00 23.02.2026
53 Старата школа
15:02 23.02.2026