Трима са с обвинения след операцията срещу трите най-големи торент сайта у нас

2 Февруари, 2026 14:53 1 297 33

Разследват транзакции към българин с 12-годишна присъда в САЩ

Трима са с обвинения след операцията срещу трите най-големи торент сайта у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Акцията, която обхвана 44 обекта, 30 претърсвания, сред които офиси на търговски дружества, беше проведена в рамките на 4 разследвания. Делата, които се наблюдават от СГП, са с предмет на разследване за изпиране на пари. Това съобщиха на брифинг Десислава Петрова от СГП по повод координираната операция на СГП, СРП, ДАНС, ГДБОП-МВР, Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ, насочена срещу извършители на престъпления против интелектуалната собственост в интернет. Операцията е проведена и със съдействието на Европол.

Адресите, които са проверени на територията на България, са четири – София, Пловдив, Бургас и Перник. Четирима души са били задържани, а на трима от тях са повдигнати обвинения. Тримата обвиняеми имат бизнес – някои от тях са участвали в осъществяването на финансови транзакции.

Проверяват се съмнителни финансови потоци в и извън Европейския съюз. „Вече е назначена комплексна компютърно-техническа експертиза на всички обекти, които по тези дела са иззети при акцията от миналата седмица и съдържат компютърни и информационни данни“, допълни Петрова.

Прокурорът от Софийска районна прокуратура Георги Коджаниколов разясни, че делата, наблюдавани от СРП, са с предмет създаване и поддържане на информационни системи, способстващи разпространението и обмена на предмети на авторското право. „По делата, които наблюдава СРП, има привлечени в качеството на обвиняеми три лица“, съобщи Коджаниколов.

И отбеляза, че целта не е просто преустановяване на дейността на конкретните торент сайтове, а изваждането на България от страните, които не съблюдават правилата за опазване на авторските права.

„България е в списък 301 (в борбата срещу онлайн пиратството) от няколко години единствено от европейски държави и това създава негативен образ на страната. Неколкократно бяхме уведомени, че докато работят такива големи пиратски платформи, страната ни няма как да бъде извадена от списък 301, докато продължава да толерира онлайн пиратството“, каза Светослав Василев от НсЛС.

По думите му поради тази причина ръководството на прокуратурата е взело решение през лятото на миналата година да създаде сектор „Киберпрестъпления“ към следствения отдел на СГП. „Бяха проведени редица срещи и беше решено тази дейност да бъде прекратена. Това е въпрос, който касае и националната сигурност“, разказа той.

И разясни, че вече съществуващи три досъдебни производства са били обединени в едно. „На 29 януари 2026 г. са установени множество данни за престъпления – има данни за извършени транзакции от едно от дружествата, свързано с обвиняемите лица, към български гражданин, който в момента излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари през криптоактиви“, разкри Василев.

Припомняме, че преди седмица правоприлагащи органи от САЩ и България са иззели домейните на някои от най-големите сайтове за споделяне на пиратско съдържание у нас - Zamunda, Arena и Zelka.


България
Оценка 1.6 от 13 гласа.
  • 1 брей

    27 2 Отговор
    че работни тия от групата на Магнитите - ще се скъсат да се подмазват и правян на принципни. А откраднатите милиарди пари от Хемус, надутите разходи за обществени поръчки и други държавни крадливи работи???
    повръща ми се от тия

    14:58 02.02.2026

  • 2 Иван Иванов

    30 1 Отговор
    Като са почнали да разкриват да стигнат и до липсващите саковете с пари от Хемус?

    15:00 02.02.2026

  • 3 Тест

    10 2 Отговор
    Само американска пропаганда трябва да има

    15:06 02.02.2026

  • 4 Ганьове

    3 3 Отговор
    Щом са правила,не ги спазваме.Подозирам че е умишлено липса на контрол.Чувам че на запад пък и в Гърция сме за пример.

    15:07 02.02.2026

  • 5 честен ционист

    6 2 Отговор
    Някога, когато бърз нет имаха само министерствата, Ай-питата на най-бързите сийдъри водеха до Мин на Финансите.

    15:07 02.02.2026

  • 6 Някой

    4 0 Отговор
    ИИ и търсачки изчитат всичко. На Уиндоси дори акаунти се държат на техни сървъри и гледат как да ти съберат всичко. Личното ти пространство не е ли право? ЕС къде и защо не ги наказва?
    Иначе холивудски филми не гледам от поне две десетилетия. Музикален инвалид съм и не ме интересува.
    А скриптове на сайтове се възстановяват обикновено лесно, защото имат много копия. Само за съдържанието може да е проблем. И преди имаше такива сривове и загуба за период на торенти.

    Коментиран от #14

    15:08 02.02.2026

  • 7 Карибски пирати

    8 0 Отговор
    Има хиляди торент сайтове, но тези бяха на кирилица. За щастие, повечето дърти пирати знаят много чужди езици.

    Коментиран от #8

    15:11 02.02.2026

  • 8 честен ционист

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Карибски пирати":

    Дъртите пирати знаем FTP

    Коментиран от #23

    15:12 02.02.2026

  • 9 123

    10 1 Отговор
    Питам за един приятел - с 500евро заплата (нето) и 250евро наем квартира, как да отделя за нетфликс, или 30евро за кино за 3-ма ни (смейство) ?

    Коментиран от #10, #16

    15:12 02.02.2026

  • 10 честен ционист

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "123":

    Кой е казал, че трябва всеки да се ползва от западните благинки? Турси сериали можеш да гледаш почти безплатно и то постоянно, а можеш и да копаш и на село щом си създал потомство.

    Коментиран от #19, #25

    15:14 02.02.2026

  • 11 Бай Данчо

    5 0 Отговор
    Тъкмо се канех да си сваля филма за Мелания и глей кво стана

    15:14 02.02.2026

  • 12 Консъ

    7 2 Отговор
    По инициатива на ПП-ДБ и Денков ги спряха потърсете информация в гугъл 🙂 ето кой ще получи още по-малко гласове април месец

    15:15 02.02.2026

  • 13 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Някой помни ли големият протест преди 20ина години в Южния парк по повод същата акция срещу торент тракерите ,на който се събраха хиляди от всички възраст?

    Коментиран от #20

    15:17 02.02.2026

  • 14 Замунда банана бенд

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    На самите сайтове няма съдържание, както и на физическите сървъри, които ги поддържат. Точно там е хватката на P2P.

    15:17 02.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 папу

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "123":

    кажи му на преателя ти (да сте ми живи зидравички как се обичат мъжете в днешно време ей!!) да вземе да прочете нещо, да научи нещо и в София ще може да почне веднага на 1200 евро заплатка, а да е боклучар и да караш камиона в момента е 1750 евро чисто

    Коментиран от #22

    15:18 02.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Реалност

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Е как кой...ББ, Шиши и Киро ни го казват непрекъснато, а пък и в клуба на фалиралите, пардон на богатите, копането е забранено

    15:20 02.02.2026

  • 20 не не

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    помни, ти преди 20-тина години си бил с бяла коса, вече тотално разливаш цокалото, така че е време за повече почивка и по-малко писане

    15:20 02.02.2026

  • 21 Мунда

    0 2 Отговор
    Не искам пез пари,не съм просяк.Поносима цена и всичко ще е ок.

    15:20 02.02.2026

  • 22 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "папу":

    С тоя правопис ми се струва, че цял живот си на социални помощи от 120 еврака:)))

    15:21 02.02.2026

  • 23 Черната перла

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Тука всички са хакери, разбира се. Докато спецовете по киберсигурност в ГДБОП са на ниво петокласник с очила и геймърски комп.

    15:24 02.02.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    не се гаси туй , що не гасне

    15:25 02.02.2026

  • 25 123

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Много плещиш за някой с нелицензиран уиндоус, изтеглен от Замунда:)))

    Коментиран от #31

    15:27 02.02.2026

  • 26 Франко

    1 0 Отговор
    Що се фалите шматки

    15:27 02.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Терминатор

    2 0 Отговор
    Ганьо сега си в клуба на богатите!
    Задължително трябва да плащаш за филмите на холивуд, хамериканска музика и софтуер.
    Не, може така бе баджанак. Трябва да си платиш!!!
    Кой е виновен? Ти си виновен Ганьо, щото не плащаш!!!

    15:30 02.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Програмист

    0 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна ползва уфликс.то същата работа като нетфликс без реклами ама и без пари 😉

    15:34 02.02.2026

  • 31 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "123":

    Ние ползвахме Azure Cloud storage, ама ни спряха достъпа.

    15:34 02.02.2026

  • 32 Обърканост

    0 0 Отговор
    Добре че запада измисли интернета,да може да висите по цял ден в нета и да плюете запада.

    Коментиран от #33

    15:35 02.02.2026

  • 33 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Обърканост":

    Internet е рожба на ARPANET - разработка на U.S. Department of Defense от 1969г

    15:37 02.02.2026