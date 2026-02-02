Трима са с обвинения след операцията срещу трите най-големи торент сайта у нас

Акцията, която обхвана 44 обекта, 30 претърсвания, сред които офиси на търговски дружества, беше проведена в рамките на 4 разследвания. Делата, които се наблюдават от СГП, са с предмет на разследване за изпиране на пари. Това съобщиха на брифинг Десислава Петрова от СГП по повод координираната операция на СГП, СРП, ДАНС, ГДБОП-МВР, Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Министерството на правосъдието на САЩ, насочена срещу извършители на престъпления против интелектуалната собственост в интернет. Операцията е проведена и със съдействието на Европол.
Адресите, които са проверени на територията на България, са четири – София, Пловдив, Бургас и Перник. Четирима души са били задържани, а на трима от тях са повдигнати обвинения. Тримата обвиняеми имат бизнес – някои от тях са участвали в осъществяването на финансови транзакции.
Проверяват се съмнителни финансови потоци в и извън Европейския съюз. „Вече е назначена комплексна компютърно-техническа експертиза на всички обекти, които по тези дела са иззети при акцията от миналата седмица и съдържат компютърни и информационни данни“, допълни Петрова.
Прокурорът от Софийска районна прокуратура Георги Коджаниколов разясни, че делата, наблюдавани от СРП, са с предмет създаване и поддържане на информационни системи, способстващи разпространението и обмена на предмети на авторското право. „По делата, които наблюдава СРП, има привлечени в качеството на обвиняеми три лица“, съобщи Коджаниколов.
И отбеляза, че целта не е просто преустановяване на дейността на конкретните торент сайтове, а изваждането на България от страните, които не съблюдават правилата за опазване на авторските права.
„България е в списък 301 (в борбата срещу онлайн пиратството) от няколко години единствено от европейски държави и това създава негативен образ на страната. Неколкократно бяхме уведомени, че докато работят такива големи пиратски платформи, страната ни няма как да бъде извадена от списък 301, докато продължава да толерира онлайн пиратството“, каза Светослав Василев от НсЛС.
По думите му поради тази причина ръководството на прокуратурата е взело решение през лятото на миналата година да създаде сектор „Киберпрестъпления“ към следствения отдел на СГП. „Бяха проведени редица срещи и беше решено тази дейност да бъде прекратена. Това е въпрос, който касае и националната сигурност“, разказа той.
И разясни, че вече съществуващи три досъдебни производства са били обединени в едно. „На 29 януари 2026 г. са установени множество данни за престъпления – има данни за извършени транзакции от едно от дружествата, свързано с обвиняемите лица, към български гражданин, който в момента излежава 12-годишна присъда в САЩ за изпиране на пари през криптоактиви“, разкри Василев.
Припомняме, че преди седмица правоприлагащи органи от САЩ и България са иззели домейните на някои от най-големите сайтове за споделяне на пиратско съдържание у нас - Zamunda, Arena и Zelka.
1 брей
повръща ми се от тия
14:58 02.02.2026
2 Иван Иванов
15:00 02.02.2026
3 Тест
15:06 02.02.2026
4 Ганьове
15:07 02.02.2026
5 честен ционист
15:07 02.02.2026
6 Някой
Иначе холивудски филми не гледам от поне две десетилетия. Музикален инвалид съм и не ме интересува.
А скриптове на сайтове се възстановяват обикновено лесно, защото имат много копия. Само за съдържанието може да е проблем. И преди имаше такива сривове и загуба за период на торенти.
Коментиран от #14
15:08 02.02.2026
7 Карибски пирати
Коментиран от #8
15:11 02.02.2026
8 честен ционист
До коментар #7 от "Карибски пирати":Дъртите пирати знаем FTP
Коментиран от #23
15:12 02.02.2026
9 123
Коментиран от #10, #16
15:12 02.02.2026
10 честен ционист
До коментар #9 от "123":Кой е казал, че трябва всеки да се ползва от западните благинки? Турси сериали можеш да гледаш почти безплатно и то постоянно, а можеш и да копаш и на село щом си създал потомство.
Коментиран от #19, #25
15:14 02.02.2026
11 Бай Данчо
15:14 02.02.2026
12 Консъ
15:15 02.02.2026
13 Сатана Z
Коментиран от #20
15:17 02.02.2026
14 Замунда банана бенд
До коментар #6 от "Някой":На самите сайтове няма съдържание, както и на физическите сървъри, които ги поддържат. Точно там е хватката на P2P.
15:17 02.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 папу
До коментар #9 от "123":кажи му на преателя ти (да сте ми живи зидравички как се обичат мъжете в днешно време ей!!) да вземе да прочете нещо, да научи нещо и в София ще може да почне веднага на 1200 евро заплатка, а да е боклучар и да караш камиона в момента е 1750 евро чисто
Коментиран от #22
15:18 02.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Реалност
До коментар #10 от "честен ционист":Е как кой...ББ, Шиши и Киро ни го казват непрекъснато, а пък и в клуба на фалиралите, пардон на богатите, копането е забранено
15:20 02.02.2026
20 не не
До коментар #13 от "Сатана Z":помни, ти преди 20-тина години си бил с бяла коса, вече тотално разливаш цокалото, така че е време за повече почивка и по-малко писане
15:20 02.02.2026
21 Мунда
15:20 02.02.2026
22 хахаха
До коментар #16 от "папу":С тоя правопис ми се струва, че цял живот си на социални помощи от 120 еврака:)))
15:21 02.02.2026
23 Черната перла
До коментар #8 от "честен ционист":Тука всички са хакери, разбира се. Докато спецовете по киберсигурност в ГДБОП са на ниво петокласник с очила и геймърски комп.
15:24 02.02.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:25 02.02.2026
25 123
До коментар #10 от "честен ционист":Много плещиш за някой с нелицензиран уиндоус, изтеглен от Замунда:)))
Коментиран от #31
15:27 02.02.2026
26 Франко
15:27 02.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Терминатор
Задължително трябва да плащаш за филмите на холивуд, хамериканска музика и софтуер.
Не, може така бе баджанак. Трябва да си платиш!!!
Кой е виновен? Ти си виновен Ганьо, щото не плащаш!!!
15:30 02.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Програмист
15:34 02.02.2026
31 честен ционист
До коментар #25 от "123":Ние ползвахме Azure Cloud storage, ама ни спряха достъпа.
15:34 02.02.2026
32 Обърканост
Коментиран от #33
15:35 02.02.2026
33 честен ционист
До коментар #32 от "Обърканост":Internet е рожба на ARPANET - разработка на U.S. Department of Defense от 1969г
15:37 02.02.2026