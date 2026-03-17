Футболист призна за убийството на 48-годишна бизнесдама

Защитникът на дублиращия тим на Урал (Екатеринбург) Даниил Секач е арестуван за убийство в Москва, съобщава РИА Новости.

Жертвата е 48-годишна бизнесдама, до която е открит разбит сейф: убиецът си тръгнал с бижута и няколко хиляди долара.

Разследващите смятат, че извършител е 20-годишният Секач и срещу него вече е образувано дело.

По-късно той признал вината си, твърдейки че е действал под влиянието на измамници и е вярвал, че участва в операция на специалните служби. Сега го чака най-малко 30 години затвор, освен ако не бъде признат за психично болен.

Даниил Секач успял да влезе в дома на жената с телефонна измама. 16-годишната дъщеря на жертвата била подлъгана да отвори вратата и да даде ключовете на „полицейския служител“ Секач. След това момичето слиза долу и се опитва да задържи майка си, когато тя се връща. Когато ѝ разказала за случилото се обаче, двете изтичали до апартамента, където нападателят вече бил разбил сейфа. Секач скочил на майката и я наръгал с нож, след което избягал с парите и ценностите. Дъщерята останала невредима и се обадила в полицията.

След бягството си Секач предал парите на съучастник. Успял да го направи, преди да бъде арестуван – Даниил бил хванат на Звенигородское шосе без откраднатите пари.

Секач бил студент и заминал за Москва, за да „уреди нещата с университета“ – така обяснил отсъствието си от клуба. Семейството на Даниил не вярва, че синът им е направил това доброволно – те са изложили теорията, че и той е бил жертва на измама.

Даниил Секач е един от най-обещаващите играчи на Урал и вече има 14 мача във Втора лига. Той е възпитаник на школата в Строгино, а по-късно е играл за академията на Локомотив и младежкия отбор на Ростов.

През 2019 г. претърпява тежка автомобилна катастрофа с родителите и сестра си. 13-годишният младеж получава фрактури и на двата крака, както и на черепа. Родителите му изпадат в кома, а по-малката му сестра е с тежка черепно-мозъчна травма. Семейството обаче успява да се възстанови.