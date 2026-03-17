Новини
България »
София »
В социалната комисия обсъждат регламентирането на великденските и коледните добавки

17 Март, 2026 08:03 482 2

  • социална комисия-
  • великденски добавки-
  • коледни добавки

Проектът беше внесен в парламента от председателя на комисията Деница Сачева и група депутати от ГЕРБ-СДС на 12 март

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентарната социална комисия ще обсъди проекта за промени в Закона за социално подпомагане, с който се регламентира нова социална помощ за посрещане на Великденските и Коледните празници, съобщи БНТ.

Проектът беше внесен в парламента от председателя на комисията Деница Сачева и група депутати от ГЕРБ-СДС на 12 март.

Предвижда се помощта да се изплаща ежегодно през март и декември, а размерът ѝ ще се определя с държавния бюджет за съответната година.

В законопроекта е записано още, че помощта трябва да достига до пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, самотно живеещи, хора с увреждания, самотни родители, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали и други нуждаещи се при съобразяване на определени критерии за достъп.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква новата социална помощ да достигне до над 507 000 души от различни уязвими групи.

Председателят на социалната комисия Деница Сачева вече обясни от името на вносителите, че към момента, при провеждането на държавната политика в областта на социалното подпомагане не е въведен модел, чрез който да се предоставя подпомагане на всички хора с ниски доходи по време на празниците с изключение на пенсионери с пенсия под линията на бедност.

По време на празниците значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други.

За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството за неравенство.

Вносителите посочват още, че подобни практики за подпомагане съществуват в редица други държави-членки на Европейския съюз.

Промените ще бъдат ще бъде разисквани и от комисията по демографската политика, децата и семейството.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Великденска добавка по 10 литра нафта в шише от минерална вода и по един козунак

    08:27 17.03.2026

  • 2 Някой

    1 0 Отговор
    Добре е да се реглавевтират социалните помощи, кой има право да ги получава и какъв да е размера им. Да се дефинира със закон кой е социална слаб.
    И да се преставе с това купуване на гласовите на богати пенсионери с по 5-10 имота. с 100 лева/€50/ за Великден и 100 лева/€50/ за Коледа.

    От държавата трябво да се подпомагат само наистина бедните, всички бедни, а не само пенсионерите. Скандално е пенсионер с 10 имота, като социално слаб да получава социална помощ от държавата.

    08:36 17.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове