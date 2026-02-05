Новини
АФП: В България текат разследвания, свързани с порно сайтове

5 Февруари, 2026

Изображения на голи жени са били споделяни в платформата за съобщения Telegram, както и в повече от 10 порнографски уебсайта, базирани на абонамент

АФП: В България текат разследвания, свързани с порно сайтове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В сряда българските прокурори заявиха, че са започнали разследване и са извършили претърсвания, след като клиенти на салони за красота се оплакаха, че техни снимки са се появили в порнографски уебсайтове, съобщава АФП в кореспонденция от София, цитирана от БНР.

Разследването за притежание и разпространение на порнографски материали включва два от най-популярните салони в източния град Бургас, на брега на Черно море. Градският прокурор Щелян Димитров заяви, че са извършени претърсвания и изземвания на няколко адреса, където са "идентифицирани технически устройства, свързани с престъпната дейност“, пише агенцията.

Росен Диев, адвокат, представляващ около 20 жертви, включително непълнолетни и младо момиче, заявява, цитиран от АФП, че броят на потенциалните жертви може да достигне стотици.

Изображения на голи жени са били споделяни в платформата за съобщения Telegram, както и в повече от 10 порнографски уебсайта, базирани на абонамент, добавя адвокатът.

Щелян Димитров казва, че към днешна дата "разпространението и достъпът до повече от 100 видеофайла, съдържащи изображения на салоните, са спрени“.

Той не уточнява къде се намират въпросните сървъри и домейни, но посочва, че българските власти са поискали съдействие от чуждестранни партньори.

Комисията за защита на личните данни на България от своя страна е обявила, че са "започнати административни процедури, включително проверки“ в салоните за красота в страната, посочва АФП

Агенцията съобщава, че прокурорите в Казанлък също са започнали разследване след медийни показания от жени, жертви на същата практика.

Междувременно Нова телевизия съобщи в сряда, че са се появили и изображения от гинекологичен кабинет в столицата София, добавя АФП.

Министерството на здравеопазването на страната заяви в изявление, че министърът на здравеопазването Силви Кирилов е разпоредил на регионалната здравна инспекция в София да извърши разследване и че в кабинета на лекаря е била открита камера, пише още агенцията.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гейлорд кукорчу

    11 1 Отговор
    какво им гледат на тея жени ?

    07:55 05.02.2026

  • 2 агенция висажъ и влажен масажъ

    7 0 Отговор
    директно на епстина пращахме агънца

    08:00 05.02.2026

  • 3 Мисирки ООД

    16 8 Отговор
    Чудо голямо - качили няколко космати утки в някакви сайтове. Егати драмата, егати сеира го изкарахте.. То света се тресе от всякъде..

    08:00 05.02.2026

  • 4 Никой

    6 0 Отговор
    Това е гнусотия - дано се един вид - да се санкционират нещата. Има определено - проблем с тези неща. Жените не са да ги гледаш. Това е работата.

    Да гледш как някаква се епилира.

    08:06 05.02.2026

  • 5 Ако знаете

    10 0 Отговор
    Какви файлове има в тъмната мрежа с наши политици с животни и непълнолетни моралния упадък е повсеместен

    Коментиран от #7, #13

    08:07 05.02.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    11 5 Отговор
    Не знам, кво плачат. Салоните за красота и масаж са прикритие на бардаци. Така е в цял свят. Нормални хора не ги посещават, щото знаят за какво става въпрос. Оженил съм се за красива жена, която няма нужда да ходи по такива вертепи.

    08:08 05.02.2026

  • 7 разкажи де

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако знаете":

    ще е интересно

    08:09 05.02.2026

  • 8 Смях и вой

    11 0 Отговор
    И кои разследват? Разследващите полицаи на гя Митов; следователите с кукуригу на главите и розови прашки и прокурорите с обратна ориентация на Сарафа!
    За съдиите- там е друга бира. Там са елитните!
    И всички се отчитат на Борисов и Пеевски.
    Другите са риба за стръв!

    08:12 05.02.2026

  • 9 Пенчо доктора

    5 0 Отговор
    Като ви западат демократични бомби по главите ще забравите и сайтове и порнография и Петрохан.

    08:16 05.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И какаитразмледвания текат

    6 0 Отговор
    Като съдия в Лом пусна под гаранция един педофил!
    Тоя съдия още ли не е уволнен дисциплинарно и подведен под отговорност?
    А?

    08:30 05.02.2026

  • 12 Тези салони,

    6 0 Отговор
    разследвани за порнография, продължават ли да работят?!

    Ако продължава, за какво е целият фарс?

    08:32 05.02.2026

  • 13 Сподели!

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако знаете":

    Те от свинарника се държат един друг с такива компромати!
    Нищо не се разследва!
    Всичко ще се замаже, помните ми думата!

    08:43 05.02.2026

  • 14 Факт

    0 0 Отговор
    Обикновено престъпниците чужд домашен рутер.

    08:44 05.02.2026

  • 15 тези сайтове не могат ли да ги

    0 0 Отговор
    заглушат . по цял свят когато има нещо без цензура го спират , заглушават . пълно е с хакери . спамове . то не е трудно . морал ако има .

    09:36 05.02.2026

  • 16 Механик

    2 0 Отговор
    Разбрахме, че видео-материалите са качвани на телеграм канал, който за да го посетиш ти трябва препоръка от 5 стари потребители на канала. Както и че материалите са качвани на платени порно сайтове.
    А сега ми кажете, какво са търсили на тия места тия жени от видеата??? Щото за да се видят, значи трябва да имат интерес към подобни места в нета, както и да си платят абонамент или да познават 5 регистрирани в канала поръчителя.

    09:50 05.02.2026

  • 17 Най-Голямата !

    1 0 Отговор
    Най-Голямата !

    Порньовка Е !

    В Парламента !

    Но !

    Никой !

    Не Говори !

    За това !

    21:14 05.02.2026