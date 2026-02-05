АФП: В България текат разследвания, свързани с порно сайтове

В сряда българските прокурори заявиха, че са започнали разследване и са извършили претърсвания, след като клиенти на салони за красота се оплакаха, че техни снимки са се появили в порнографски уебсайтове, съобщава АФП в кореспонденция от София, цитирана от БНР.

Разследването за притежание и разпространение на порнографски материали включва два от най-популярните салони в източния град Бургас, на брега на Черно море. Градският прокурор Щелян Димитров заяви, че са извършени претърсвания и изземвания на няколко адреса, където са "идентифицирани технически устройства, свързани с престъпната дейност“, пише агенцията.

Росен Диев, адвокат, представляващ около 20 жертви, включително непълнолетни и младо момиче, заявява, цитиран от АФП, че броят на потенциалните жертви може да достигне стотици.

Изображения на голи жени са били споделяни в платформата за съобщения Telegram, както и в повече от 10 порнографски уебсайта, базирани на абонамент, добавя адвокатът.

Щелян Димитров казва, че към днешна дата "разпространението и достъпът до повече от 100 видеофайла, съдържащи изображения на салоните, са спрени“.

Той не уточнява къде се намират въпросните сървъри и домейни, но посочва, че българските власти са поискали съдействие от чуждестранни партньори.

Комисията за защита на личните данни на България от своя страна е обявила, че са "започнати административни процедури, включително проверки“ в салоните за красота в страната, посочва АФП

Агенцията съобщава, че прокурорите в Казанлък също са започнали разследване след медийни показания от жени, жертви на същата практика.

Междувременно Нова телевизия съобщи в сряда, че са се появили и изображения от гинекологичен кабинет в столицата София, добавя АФП.

Министерството на здравеопазването на страната заяви в изявление, че министърът на здравеопазването Силви Кирилов е разпоредил на регионалната здравна инспекция в София да извърши разследване и че в кабинета на лекаря е била открита камера, пише още агенцията.