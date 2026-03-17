Азис и Веселин Маринов се хванаха за гушите заради Иво Димчев в "Като две капки вода"

Напрежение в снощния епизод на "Капките", пише marica.bg. След като Иво Димчев приключи изпълнението си, водещият Димитър Рачков се пошегува: "Иво, така хубаво переш на ръка, че на човек да му се прииска да ти даде гащите си. Аз съм без гащи... еми няма ги в това студио".

Малко по-късно Димчев използва момента, за да отправи покана към журито: "Бих искал да поканя Веселин Маринов на моя юбилеен концерт на 12 декември в зала 1 на НДК".

Маринов заяви, че ще приеме поканата, но направи и забележка към артиста: "Със сигурност ще приема поканата ти, но не съм съгласен на това, което казваш във всичките ти интервюта. Не трябва всеки път да показваш твоите наклонности като човек".

Думите му предизвикаха реакция от Азис, който защити Димчев: "Аз съм съгласен да показваш това, което си, защото нищо на света не може да те накара да се скриеш".

Маринов отговори, че не е съгласен темата да се повдига постоянно: "Не може във всяко интервю да акцентирате върху това нещо. Васко, вие имате голяма прилика".