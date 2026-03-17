Азис и Веселин Маринов се хванаха за гушите заради Иво Димчев в "Като две капки вода"

17 Март, 2026 08:14 1 019 9

"Не трябва всеки път да показваш твоите наклонности като човек", заяви Маринов към Димчев

Азис и Веселин Маринов се хванаха за гушите заради Иво Димчев в "Като две капки вода"
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Напрежение в снощния епизод на "Капките", пише marica.bg. След като Иво Димчев приключи изпълнението си, водещият Димитър Рачков се пошегува: "Иво, така хубаво переш на ръка, че на човек да му се прииска да ти даде гащите си. Аз съм без гащи... еми няма ги в това студио".

Малко по-късно Димчев използва момента, за да отправи покана към журито: "Бих искал да поканя Веселин Маринов на моя юбилеен концерт на 12 декември в зала 1 на НДК".

Маринов заяви, че ще приеме поканата, но направи и забележка към артиста: "Със сигурност ще приема поканата ти, но не съм съгласен на това, което казваш във всичките ти интервюта. Не трябва всеки път да показваш твоите наклонности като човек".

Думите му предизвикаха реакция от Азис, който защити Димчев: "Аз съм съгласен да показваш това, което си, защото нищо на света не може да те накара да се скриеш".

Маринов отговори, че не е съгласен темата да се повдига постоянно: "Не може във всяко интервю да акцентирате върху това нещо. Васко, вие имате голяма прилика".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    8 0 Отговор
    Хахаха....... Азис и Иво Димчев колко гуши на колко глави са хващАли...

    08:16 17.03.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    19 0 Отговор
    Тия капки се превърнаха в поредната хомо помия 🤮

    Коментиран от #4

    08:19 17.03.2026

  • 3 Медуня

    14 0 Отговор
    цигани сър

    08:20 17.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нпо пи-пи ди-би

    8 0 Отговор
    обратните неща са ни приоритет

    08:22 17.03.2026

  • 6 Простокурин

    7 0 Отговор
    Простотията ходи по хората, но на тези им идва малко в повече.

    08:22 17.03.2026

  • 7 Трифонов

    2 1 Отговор
    Когато задържиш махалото в крайно дясно положение, а после го пуснеш, къде отива? В крайно ляво. Това е нормално. Но ако не го пипаш повече, то в крайна сметка се люшка известно време в дясно и в ляво, всеки път все по-далеч от крайно дясно и крайно ляво, и накрая се успокоява в неутрално средно положение. Когато спрем да се фокусираме върху секса и сексуалните предпочитания на хората, тогава и никой няма да има потребност да размахва сексуалността си, като знаме. Просто е!

    08:26 17.03.2026

  • 8 мучо

    2 0 Отговор
    отврат...

    08:38 17.03.2026

  • 9 Ники Пънчев

    0 0 Отговор
    Вече едвам изтрайвам Азиска и Ива Димчева. Абсолютно прав е Веско Маринов. Двете недоразумения каквито искат да са, но не може да парадират и да се гордеят с нещо, с което трябва да се срамуват. Дано другия сезон да махнат Азиска и да се върне Любо Киров! Абсолютно съгласен съм с Веско Маринов и Фънки за баницата, което не е никаква песен. Как може въобще това нещо да фигурира в бутона на късмета?! Дънди снощи се справи и заслужено победи.

    08:44 17.03.2026