Задържаха и привлякоха като обвиняем 26-годишен мъж за убийство в къща в пловдивското село Радиново. Това съобщиха от държавното обвинение, предават от БТА. Сигнал за открито тяло на 57-годишен мъж е подаден на 17 февруари в 17:30 ч.
На място пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че починалият е бил удрян по главата с твърд предмет. Органите на реда открили в постройка в двора на къщата по-младия мъж, който обитавал дома заедно с пострадалия. Установява се датата на настъпване на смъртта.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.
Убийство на мъж в Пловдивско, задържан е 26-годишен
19 Февруари, 2026 18:10 2 053 11
1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:20 19.02.2026
2 Тити
18:25 19.02.2026
5 Горд Българин 🇧🇬
До коментар #4 от "Атина Палада":Господ си знае работата, за да не скверниш свещената българска земя.
18:48 19.02.2026
6 1111
Коментиран от #7
18:51 19.02.2026
7 Бойко Българоубиец
До коментар #6 от "1111":Герб става що 😏
19:54 19.02.2026
8 Отново
Коментиран от #10
20:47 19.02.2026
10 Залечителя
До коментар #8 от "Отново":А аз си мисля че единия е психо, а другия му е бил настойник. Поне така изглежда от написаното. Не е получил нещо и кукото го е бастисал. Ако сме нормална държава куковците ще са в съответните места. Но сега трябва едни 60 - 70 % от населението да въдворим в специализирани клиники за лечение на проблемни хора. Ако продължаваме да живеем така и цялата страна ще изкука.
02:00 20.02.2026
11 ИВАН
10:41 20.02.2026