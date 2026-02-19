Новини
Убийство на мъж в Пловдивско, задържан е 26-годишен

Убийство на мъж в Пловдивско, задържан е 26-годишен

19 Февруари, 2026 18:10

Сигнал за открито тяло на 57-годишен мъж е подаден на 17 февруари в 17:30 ч.

Убийство на мъж в Пловдивско, задържан е 26-годишен - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха и привлякоха като обвиняем 26-годишен мъж за убийство в къща в пловдивското село Радиново. Това съобщиха от държавното обвинение, предават от БТА. Сигнал за открито тяло на 57-годишен мъж е подаден на 17 февруари в 17:30 ч.
На място пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че починалият е бил удрян по главата с твърд предмет. Органите на реда открили в постройка в двора на къщата по-младия мъж, който обитавал дома заедно с пострадалия. Установява се датата на настъпване на смъртта.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.


  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    15 2 Отговор
    Всеки ден вече по 3 убийства се съобщават, резултат от успехите срещу престъпността на вече бивш министър Даниел Митов.

    18:20 19.02.2026

  • 2 Тити

    13 0 Отговор
    Нормално е да. има толкова убийства когато за такова престъпление дават условна присъда.

    18:25 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горд Българин 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Господ си знае работата, за да не скверниш свещената българска земя.

    18:48 19.02.2026

  • 6 1111

    7 0 Отговор
    Хора,какво става с тази държава ?????

    Коментиран от #7

    18:51 19.02.2026

  • 7 Бойко Българоубиец

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "1111":

    Герб става що 😏

    19:54 19.02.2026

  • 8 Отново

    4 0 Отговор
    Гей драма?

    Коментиран от #10

    20:47 19.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Залечителя

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Отново":

    А аз си мисля че единия е психо, а другия му е бил настойник. Поне така изглежда от написаното. Не е получил нещо и кукото го е бастисал. Ако сме нормална държава куковците ще са в съответните места. Но сега трябва едни 60 - 70 % от населението да въдворим в специализирани клиники за лечение на проблемни хора. Ако продължаваме да живеем така и цялата страна ще изкука.

    02:00 20.02.2026

  • 11 ИВАН

    0 0 Отговор
    И сега ще го храним и пазим в затвора тоя червей, щото е много ценен .... то, поне да ги възпитаваха там, ами те по големи изроди излизат, като гледат корупцията и само се учат на лошотии.

    10:41 20.02.2026