ЦСКА на прага на сензационен трансфер: Аржентински шампион пристига в София

ЦСКА е на път да осъществи истински трансферен пробив, като се готви да привлече централния защитник Факундо Родригес от аржентинския гранд Естудиантес, разкрива известният журналист Сесар Луис Мерло. Според информацията, "червените" вече са в напреднали преговори с клуба от Ла Плата за 25-годишния бранител, който се слави с отлична физика и стабилна игра в защита.

Предложението на българския тим включва 18-месечен наем с възможност за откупуване на правата на Родригес, чиято пазарна стойност според transfermarkt достига 800 000 евро.

Договорът му с Естудиантес е валиден до края на 2027 година.

Факундо Родригес не е случаен футболист – той вече е доказал класата си на южноамериканската сцена. С екипа на Естудиантес триумфира в аржентинския турнир Клаусура през 2025 година, а преди това два пъти вдига шампионската купа на Еквадор с Кито. През 2023 година Родригес е част от състава, който печели престижната Копа Судамерикана. През изминалия сезон централният защитник се утвърди като основна фигура в отбраната на Естудиантес, записвайки впечатляващите 41 участия във всички турнири, сред които и 9 мача в елитната Копа Либертадорес.

Ако сделката се финализира, ЦСКА ще подсили сериозно защитната си линия с опитен и титулуван футболист, който може да се окаже ключов за амбициите на "армейците".

🚨[EXCLUSIVO] Estudiantes está en negociaciones para que Facundo Rodríguez se marcha al CSKA Sofía.

*️⃣La propuesta es por un préstamo de 18 meses con una opción de compra. pic.twitter.com/V4h5bPPUKm — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 19, 2026