ЦСКА на прага на сензационен трансфер: Аржентински шампион пристига в София

19 Февруари, 2026 19:05

Факундо Родригес в момента е футболист на Естудиантес

ЦСКА е на път да осъществи истински трансферен пробив, като се готви да привлече централния защитник Факундо Родригес от аржентинския гранд Естудиантес, разкрива известният журналист Сесар Луис Мерло. Според информацията, "червените" вече са в напреднали преговори с клуба от Ла Плата за 25-годишния бранител, който се слави с отлична физика и стабилна игра в защита.

Предложението на българския тим включва 18-месечен наем с възможност за откупуване на правата на Родригес, чиято пазарна стойност според transfermarkt достига 800 000 евро.

Договорът му с Естудиантес е валиден до края на 2027 година.

Факундо Родригес не е случаен футболист – той вече е доказал класата си на южноамериканската сцена. С екипа на Естудиантес триумфира в аржентинския турнир Клаусура през 2025 година, а преди това два пъти вдига шампионската купа на Еквадор с Кито. През 2023 година Родригес е част от състава, който печели престижната Копа Судамерикана. През изминалия сезон централният защитник се утвърди като основна фигура в отбраната на Естудиантес, записвайки впечатляващите 41 участия във всички турнири, сред които и 9 мача в елитната Копа Либертадорес.

Ако сделката се финализира, ЦСКА ще подсили сериозно защитната си линия с опитен и титулуван футболист, който може да се окаже ключов за амбициите на "армейците".


  • 1 Сензацията

    7 3 Отговор
    ....е на миси рката у чуто рата ... такава жа лка мед ия

    19:36 19.02.2026

  • 2 пешо

    8 5 Отговор
    аз си помислих че пристига меси

    19:40 19.02.2026

  • 3 Гошо

    3 5 Отговор
    Какви амбиции? Да се върнат в Ловеч!

    21:06 19.02.2026

  • 4 Гошо

    3 4 Отговор
    Голям си трансферен удар няма що хахаха. Аржентинското първенство е пълна трагедия, все едно да вземем от шампиона на първенството на Египет или Мароко.

    21:19 19.02.2026

  • 5 Няма вече ЦСКА...

    2 4 Отговор
    ... има ЛИТЕКС-СОФИЯ!

    21:24 19.02.2026

