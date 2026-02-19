Новини
България »
Всички градове »
Марин Райков и Ради Найденов са назначени за зам.-министри на външните работи

Марин Райков и Ради Найденов са назначени за зам.-министри на външните работи

19 Февруари, 2026 18:55 1 864 25

  • марин райков-
  • ради найденов-
  • назначения-
  • зам.-министри-
  • външните работи

Това става със заповед на служебния премиер Андрей Гюров 

Марин Райков и Ради Найденов са назначени за зам.-министри на външните работи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров за заместник-министри на външните работи са назначени Марин Райков и Ради Найденов, предават от БТА.

Марин Райков е министър-председател и министър на външните работи в служебния кабинет през 2013 година. Заемал е поста заместник-министър на външните работи в периода 1998-2001 г. и 2009-2010 г. Бил е и извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската и Италианската републики, както и в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Ради Найденов има дългогодишен опит в дипломатическата служба. Заемал е поста министър на външните работи в служебното правителство през 2017 г., както и най-високата дипломатическа длъжност в МВнР – постоянен секретар. В периода 2001-2002 г. е заместник-министър на отбраната. Представлявал е Република България като извънреден и пълномощен посланик в Република Австрия, Федерална република Германия, както и в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 5 Отговор
    Още герберасти.Ужас!

    Коментиран от #2

    18:57 19.02.2026

  • 2 оня с питон.я

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кога Бойко е бил в опозиция? Не свикнахте ли вече?

    19:02 19.02.2026

  • 3 Външно министерство

    7 14 Отговор
    Руските шпиони си хвалят в мрежите, че от цяла Европа само тук ги пускали!

    Коментиран от #4

    19:05 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 питам си

    23 6 Отговор
    Излизат скелетите от гардероба!!!!!
    Защо се сменяват и зам. министрите - нали тези служебните са само параван за два месеца.....

    Коментиран от #12

    19:08 19.02.2026

  • 6 Надка и Трайчо

    1 11 Отговор
    Са типични ,, рашан"агенти

    Коментиран от #9

    19:08 19.02.2026

  • 7 Марин

    21 4 Отговор
    Райков , от шумкарски котило и самоназначил се за посланик......

    19:08 19.02.2026

  • 8 Просто човек

    5 17 Отговор
    Наистина започвам да мечтая този кабинет да стане редовен…

    19:11 19.02.2026

  • 9 Спас

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Надка и Трайчо":

    За Надка сме сигурни.Помним как се правеше на антикомунистка и бе сред тези които подведоха хората.За Марин Райков-потомък на ДС.За Тр.Тр. нищо не се знае но май го подкрепят австрийци.Ще ни наблъскат новите руски агенти потомци на старите и ще ни забият Евразия.Май вече сая ни спазарили.Онези най-обичат у.дефицитните народи.Е сега новият главен артист става льотчика-отдавна го готвят.Старите отиват при парите си и мотите по света.

    19:16 19.02.2026

  • 10 Орел

    17 2 Отговор
    Все файда!
    Министърката да се грижи главно за вагиналната сухота, за друго не става.

    19:41 19.02.2026

  • 11 пешо

    27 2 Отговор
    за два месеца 50 министри стига сте раздавали народна пара и махнете мумиите нейнска и бъчварова на джелелязков възлюбената

    19:42 19.02.2026

  • 12 Иван

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "питам си":

    Защото служебните министри преди това верни на Пеивски мсменяха тотално всички и правеха чистки. Затова е правилно и дори задължително чистката да стигне до трети ещелон началник отдели и разследване на дейността им включително сигнали до прокературата.

    19:55 19.02.2026

  • 13 ЧИЧО

    10 2 Отговор
    Дакато начело на управленито са синове и внуци на комунистическите велможи,оправия няма. Недейте чака скоро да изплуваме от блатото.

    Коментиран от #19, #20

    19:58 19.02.2026

  • 14 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Всички помним как Марин Райков в качеството си на министър -председател назначи,лицето Марин Райков за посланик в УК

    Коментиран от #23

    20:14 19.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Артилерист

    12 1 Отговор
    Старите такова се връщат в новия обществен дом. Чудно е, че още не са повикани Тагарев и Шаламанов...

    20:16 19.02.2026

  • 17 безпартиен

    4 1 Отговор
    Дядото на този Ради е бил министър на правосъдието в правителството след 9.9.1944 г.!Тогава имаше т.нар."народен съд" и много управлявали,офицери,полицаи видяха от близо река Дунав при Белене!Дали пък не иде нов " народен съд"?

    20:20 19.02.2026

  • 18 Наистина

    6 1 Отговор
    Кабинета е антиТРЪМП и е Соросоиден !

    20:21 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Докога

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЧИЧО":

    ще се оправдавате с комунистите? Защо 36 години не създадохте условия да се отгледат стойностни демократи-управленци?

    Коментиран от #22

    20:44 19.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 безпартиен

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Докога":

    Защото власт се взима с оръжие и се задържа с писалката! Сега писалката е в ръцете на внуците на тези взели властта с оръжие!

    21:41 19.02.2026

  • 23 Котка

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    В Рим.

    22:08 19.02.2026

  • 24 Питанка

    0 1 Отговор
    Колко министри, заместник-министри, заместници на заместниците има в този кабинет който трябва просто да организира поредните избори???

    23:32 19.02.2026

  • 25 Точно

    1 0 Отговор
    Такива хора професионалисти от кариерата трябват за тези служби,не селяни мутри.Много добър избор.

    00:32 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол