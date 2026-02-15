Новини
15 Февруари, 2026 16:47

Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана в областта на корема

Мъж намушка жена в Дупница - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намушкаха с нож жена в Дупница. Инцидентът е станал около 04:00 часа, съобщи за БТА Катя Табачка, говорител на Областна дирекция на МВР в Кюстендил.

Пострадалата заедно с приятелка си говорели в беседка в парка на Дупница, когато до тях се приближил мъж, който им поискал пари и ги заплашил с нож. Жените били склонни да му дадат, но той посегнал и намушкал едната в областта на корема, посочи Табачка. Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана в областта на корема.

Работи се по изясняване на факти по случая, образувано е досъдебно производство, допълни Табачка.


Благоевград / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 теа

    3 4 Отговор
    будисти!

    16:48 15.02.2026

  • 2 Мара пак

    2 2 Отговор
    Е цокнала кръвчица!

    16:49 15.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Още един будист.Епидемия.

    16:49 15.02.2026

  • 4 МВР

    3 4 Отговор
    На снимката - будистки нож за жертвоприношения.

    16:50 15.02.2026

  • 5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 1 Отговор
    Мара напредва. Този път няма кървава снимка!

    16:51 15.02.2026

  • 6 Бендида

    10 1 Отговор
    Пълно е с откачалки. Друг е въпросът, защо две жени в 4 ч. през нощта кибичат в беседка в парка.

    16:52 15.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 марче

    1 0 Отговор
    тъпаМАРОсваляй очилата и бягай даДУХАШна милен ма, че ще останеш без заплата!!!!!

    Коментиран от #10

    16:53 15.02.2026

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "марче":

    много сте точен приятел

    тя марчето за друго не става освен да издухаЧЕПА на милен

    16:54 15.02.2026

  • 11 Дупничанин

    0 0 Отговор
    При Чимев тия работи ставаха само по нощите. Ама он избега у Кюстендил да ги учи там как се прави. При Дангата посред бел ден.

    16:54 15.02.2026

  • 12 зевзек

    2 0 Отговор
    "Жените били склонни да му дадат..." - Ах, колко са дащни.

    16:59 15.02.2026

  • 13 ЧЕ ТО ЖЕНИТЕ ЗА ДРУГО НЕ СТАВАТ

    2 3 Отговор
    докато га е мушкал е трябввало и да яНАЕБЕ ДВА ПЪТИ

    Коментиран от #16

    17:02 15.02.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Започвам да одобрявам американския подход към оръжията!

    Може би щеше пак да я наръга, но ако всеки ходи с патлак на кръста щеше да лежи до нея с пълнител в празната кратуна...

    Коментиран от #15

    17:05 15.02.2026

  • 15 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Щяха да му забият пълнителя в главата ли?

    17:27 15.02.2026

  • 16 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЧЕ ТО ЖЕНИТЕ ЗА ДРУГО НЕ СТАВАТ":

    Съмнявам се, че си виждал гола жена, освен в някой филм.

    17:29 15.02.2026