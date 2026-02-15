Мъж намушка жена в Дупница

Намушкаха с нож жена в Дупница. Инцидентът е станал около 04:00 часа, съобщи за БТА Катя Табачка, говорител на Областна дирекция на МВР в Кюстендил.
Пострадалата заедно с приятелка си говорели в беседка в парка на Дупница, когато до тях се приближил мъж, който им поискал пари и ги заплашил с нож. Жените били склонни да му дадат, но той посегнал и намушкал едната в областта на корема, посочи Табачка. Жената е настанена в болнично заведение в София с порезна рана в областта на корема.
Работи се по изясняване на факти по случая, образувано е досъдебно производство, допълни Табачка.
1 теа
16:48 15.02.2026
2 Мара пак
16:49 15.02.2026
3 Последния Софиянец
16:49 15.02.2026
4 МВР
16:50 15.02.2026
5 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:51 15.02.2026
6 Бендида
16:52 15.02.2026
9 марче
Коментиран от #10
16:53 15.02.2026
10 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #9 от "марче":много сте точен приятел
тя марчето за друго не става освен да издухаЧЕПА на милен
16:54 15.02.2026
11 Дупничанин
16:54 15.02.2026
12 зевзек
16:59 15.02.2026
13 ЧЕ ТО ЖЕНИТЕ ЗА ДРУГО НЕ СТАВАТ
Коментиран от #16
17:02 15.02.2026
14 ДрайвингПлежър
Може би щеше пак да я наръга, но ако всеки ходи с патлак на кръста щеше да лежи до нея с пълнител в празната кратуна...
Коментиран от #15
17:05 15.02.2026
15 Да те питам
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":Щяха да му забият пълнителя в главата ли?
17:27 15.02.2026
16 Да знаеш
До коментар #13 от "ЧЕ ТО ЖЕНИТЕ ЗА ДРУГО НЕ СТАВАТ":Съмнявам се, че си виждал гола жена, освен в някой филм.
17:29 15.02.2026