Какво са записали камерите около хижа „Петрохан” в периода 31 януари- 2 февруари (ВИДЕО)

Разследващите органи изпратиха до медиите записите от шест видеокамери, разположени около бившата хижа „Петрохан”. Те обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, съобщават от Нова телевизия.
На част от записите се виждат различни членове на групата, живяла в хижата, както и моментът на пожара, идването на мъжа, открил безжизнените тела на тримата – Деян Илиев, както и пристигането на полицаите. Публикуваме целите материали, които ни бяха предоставени, с имената, които са им дадени спрямо местоположението на устройствата.
Път
Паркинг
Кръстопът
Задна порта
Горна верига
Бариера
1 конспирация
17:58 19.02.2026
2 Хм...
18:02 19.02.2026
3 ЯКО ВОНИ
До коментар #1 от "конспирация":не съм чувал някой да се самоубива с 2 патрона като не успее първия път - особенно някой като тия двамата главните, които са имали и опит с оръжия на всичкото отгоре - ама видиш ли с 2 огнестрелни рани в главата - това с пистолет може да стане единствено ако става въпрос за глок 18 автоматичен или чешка сборовка 75 автоматичен пистолет или всеки друг с картечна функция или преправен глок на картечен - но тогава изстрелите ще са не бам секунда две и бам ами бамбам защото самоубиеца задържа спусъка
18:02 19.02.2026
4 Мексико
До коментар #2 от "Хм...":има видео с кемпера в 10 и половина как си тръгва от пътя - но няма видео от пътните камери на къде е отивал - уж е било за морето (явно да тръгнат от там с плавателен съд към мексико или нещо подобно)
18:04 19.02.2026
5 Боруна Лом
До коментар #2 от "Хм...":ЗАЩОТО СИГУРНО СА БИЛИ УБИТИ ПРЕДИ ТОВА И ПОСЛЕ СА ИЗВОЗЕНИ ДО ОКОЛЧИЦА!
18:06 19.02.2026
6 Извода е
18:07 19.02.2026
7 Дедо Мраз
18:07 19.02.2026
8 Дориана
18:07 19.02.2026
10 Така де
До коментар #4 от "Мексико":Тръгва от хижата предиобед, но не за морето. Те от морето се връщат предишния ден. Тръгват уж към Враца, след това последно е засечен от камера в с. Челопек и край! Повече не го виждат, докато не го е намерил ,,овчаря". Ама не показват видеозаписи....
18:10 19.02.2026
11 Уффффф, досада
18:11 19.02.2026
12 Механик
18:11 19.02.2026
14 следи по снега не се оставят
До коментар #11 от "Уффффф, досада":при специални операции. Има едни специални гребла които се закрепят за кръста и се провлачват. Скоро дори учение за това имаха родните паткани
18:14 19.02.2026
15 Мнение
Герб дпс и ппдб "контролират" (съучастват в) престъпността в България!
Въпросните хижари определено има данни да са си били секта (каквато е и цялото им ППДБ), НО съм далеч от мисълта, че през тия много години на съществуване, с най-различни правителства (вкл и герб), никой няма да откликне на подадените сигнали срещу въпросната секта, ако не са замесени всички основни партии (герб, дпс и ппдб)!!!
Вероятно поради някаква причина са решили да приключат с тия хора?!
Каквато и да е истината с тоя случай, едно е почти 99.99% сигурно:
Герб, дпс и ппдб са абсолютно замесени в крупни престъпления срещу народ и родина!
Въпрос на време и желание е да започнат да се осветляват тия престъпления!
18:15 19.02.2026
16 А от кого е
18:17 19.02.2026
17 А пушката за какво е била?
До коментар #1 от "конспирация":Да се удря с нея по кратуната вероятно след като два пъти се е прострелял
18:20 19.02.2026
18 Сатана Z
18:20 19.02.2026
19 Кметът на Гинци
18:21 19.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Боко праните гащи
18:23 19.02.2026
22 фризир
До коментар #5 от "Боруна Лом":както и ти
18:23 19.02.2026
23 Елементарно
До коментар #1 от "конспирация":Точно си гледал.Украинските терористи са убили руските военнопленници и да ги представили като самоубити.
18:24 19.02.2026
24 патка
До коментар #14 от "следи по снега не се оставят":ли са та хаспуха
18:25 19.02.2026
25 На "Задна порта"
18:26 19.02.2026
26 илементарно
До коментар #23 от "Елементарно":и ти ще се самоубиеш така
18:27 19.02.2026
27 Аксел
18:28 19.02.2026
28 И къде си ги
До коментар #1 от "конспирация":гледал тея самоубийства на руснаци ? А?
18:31 19.02.2026
29 укро питек
До коментар #1 от "конспирация":бунaк гледал си "руснаци" от окраинските
18:38 19.02.2026
30 Бай Данчо
Да имали са връзка с ДАНС и с много министри от различни политически партии, шафове на МВРта софийски и регионални. Работили са съвместно с гранична полиция и с полицията, с горските. С всеки който е поискал тяхна помощ. Имали са секретна информация за района още от комунизма. Много ловни дружинки и дървосекачи дори законни са им били душмани защото са ги притеснявали. Но кулминацията идва когато отварят нова хижа и на турската граница. Виждат, че са ефективни. Помагат на държавните органи и искат да се разширят до колкото може. Властите им дават кардбланш защото има полза от тях. Да но там се намесват със съвсем друга мафиотско партийна мрежа. Мрежата на турската общност като политици и мафиоти. Там правят много разкрития и събират доказателства за работата на ДПС като главни лица Пеевски и Доган в съвместна незаконна дейност с турски мафиотски групировки. Става дума за трафик на хора и наркотици. Просто са искали да хваната целият канал. Защото до скоро са хващали само през едната врата. Сега са искали да завършат цялата верига от къде се влиза и от къде се излиза сръбската и турската граници. И са успели. Точно затова са се поздравявали за добре свършената работа пред хижата, казва тя. Били са горди със себе си, че са успели да съберат доказателства с които "борбата с кочината" ще бъде завършена именно за това се радват и си казват "за мене беше чест". Обаждат се на техни хора в ДАНС. Като
18:40 19.02.2026
31 55,37 минута
18:42 19.02.2026
32 Механик
До коментар #12 от "Механик":Така е колега. Даже и на половин кокошка нямаш акъл след като не можеш да си измислиш собствен ник.
В същност ти си знаеш, че колегите от форума те разпознават и вероятно много ти се смеят на глъмарестите ти опити за манипулация.
18:43 19.02.2026
33 Ехааааааа
18:50 19.02.2026
34 УМЕН БЪЛГАРИН
18:52 19.02.2026
35 Анонимен
18:54 19.02.2026
36 Голям
18:56 19.02.2026
37 Холмс
До коментар #1 от "конспирация":Те или руснаци или Тръмп прати техния Делта отряд и от въздуха ги опраскаха! Споко не са нашите служби, те щяха много да омачка снега, о той е един такъв жълт опушен, вижда се тоя Деян как първи минава по него!!!!!!!!!!
18:57 19.02.2026
38 стоян георгиев
19:00 19.02.2026
39 Холмс
До коментар #2 от "Хм...":Камерата ма разклона го показва! Гложди ме друго след като показаха първите записи, защо тогава не показаха и другите записи от тази камера, а ги предоставят чак след седмица! Сигурно е гледана още тогава!
19:00 19.02.2026
40 И колко
До коментар #35 от "Анонимен":кучета-педофили виждаш ?
19:00 19.02.2026
41 Митко
До коментар #16 от "А от кого е":Май от никой не е подаван сигнал за такъв пожар , интересно а ? Имаше едни жени видели черни джипове , но не видели пожар ?
19:02 19.02.2026
42 Може да влачи
До коментар #25 от "На "Задна порта"":Някакво дърво
19:02 19.02.2026
43 Питанки
Бащата на момичето казва, че на 01.02. към 10.30 Ники е върнал нещата на девойката, от хижата, бил е сам, с брандиран джип. Трябва да е летял до София и обратно...
Обясненията на картинките приличат на съчиненията на анимал планет за живота на животните...
19:06 19.02.2026
44 Бай Данчо
19:07 19.02.2026
45 Бай Данчо
19:09 19.02.2026
46 1111
19:33 19.02.2026
47 Ех ...ех....ех
19:34 19.02.2026
48 Хи хи
До коментар #45 от "Бай Данчо":Какво е видял кмета на Гинци , а Деян Илиев не го е видял . Изтекоха показанията на Деян .
19:34 19.02.2026
49 Митов , Сарафов
19:36 19.02.2026
50 Зрител
19:41 19.02.2026
51 Ми то.....
До коментар #49 от "Митов , Сарафов":Мишока митов затова се покри и не отиде във парламента , че ше го уличат във лъжа.....сарафов се покри и не се показва ....явно е много зает ...мвр пали архиви и също мълчи ...пуска видео запис от който не се разбира нищо....на това му се казва ....ЛЪЖА !!!!
19:42 19.02.2026
52 дядото
19:42 19.02.2026
53 Зрител
До коментар #50 от "Зрител":Да се чете:
"Явно са го същили в МВР пикчърс ама много неграмотно"
Даже и да е прекъснал записа следващия не може да почва по-рано от края на предишния.
19:48 19.02.2026
54 Зрител
До коментар #52 от "дядото":Ами да могат да ги обработят "записите" - виж пост 50 какво открих.
19:50 19.02.2026
55 Хм...
До коментар #39 от "Холмс":Камерата на разклона показва, че кемпера тръгва на някъде. МВР в първия път казаха, че чрез частни камери са определили пътя . На карта показаха селата през, които се минава до Враца, после казаха, че последно са засекли кемпера в с. Челопеч. Това е около час и 40- 50 мин. след като тръгват от хижата на 1.02. Записи? После край до момента, в който кемпера е намерен от ,,овчаря". Нали не вярвате, че не са взели записите от частните камери!
19:52 19.02.2026
56 Зрител
До коментар #51 от "Ми то.....":"пуска видео запис от който не се разбира нищо"
Единственото което се разбира че са манипулирани - гледай часа на втория клип как вървят секундите в от 20. 41. 30 нататък.
19:54 19.02.2026
57 И ся" Ко "
19:55 19.02.2026
58 Отново Прах в очите ни!
Нищо Съществено!
Отново опит Институциите да ни внушат Манипулацията за самоубийство!
Записите от вътрешните камери Липсват!
DVR-a избирателно е изтрил съществените записи,
а за заблуда ни е оставил записите на външните камери.
NB Парапсихолог: От разговорите и поведението на обитателите на хижата,
не се създава убеждението, че това са хора, които се подготвят за отвъдното!
19:58 19.02.2026
59 Сарафа го оставиха на власт
20:02 19.02.2026
60 Цвете
20:02 19.02.2026
61 Учуден
До коментар #55 от "Хм...":"Самоубилите" се трябва да са го направили след като се запалва хижата защото са опърлени но на камерите не се чуват изстрели въпреки че записват постоянно заради огъня. Трябва преди пожара да са записани изстрели с които са убили кучетата - пак няма. Навсякъде има камери ама на мястото където са се "самоубили" няма - сигурно не са искали да ги видят ама са оставили всички други камери да работят.
И като гледам че има камери навсякъде даже и на кръстопътя ама на предната страна на хижата няма камера - много съмнително ми се види. В гората са сложили ама цяла страна на хижата е без камери.
20:04 19.02.2026
62 Цвете
20:05 19.02.2026
63 4567
Помним Банкова с каква цел нашумя - резултат НИЩО;
Сега Петрохан - знаем с каква цел се експонира. Всички поставени на вниманието в един и същ момент - преди избори. И си спомням песента: "Денет милиона мишлета.." Резултат - мишлетата вече са шест милиона.
20:06 19.02.2026
64 Читател
До коментар #60 от "Цвете":От разговори и от всичко ми изглежда приготовление някъде да бягат а не да се самоубиват.
20:06 19.02.2026
65 БеГемот
20:07 19.02.2026
66 Рейнджъри, мейнджъри,
Всичко е било прикритие за истинския му живот на педофил и извратеняк.
Няма нищо случайно в избора на вилата.
Далеч от очите на обществото, за да няма свидетели и под прикритие на охрана, се охранява личното пространство.
Накрая ги убива и запалва за да няма свидетели.
Палежите винаги са средство за заличаване на следи.
Завършен психопат.
Ако не беше така защо ше прави всичко това?
20:11 19.02.2026
67 Факти
20:12 19.02.2026
68 Специалист
До коментар #58 от "Отново Прах в очите ни!":При толкова камери навсякъде не може да няма камера гледаща към централния вход където са намерени телата на тримата. Те са сложили камери и из околните гори обаче няма камера гледаща към централния вход - що ми се струва и че тя е изчезнала.
Наистина и аз се загледах във втория клип от паркинга и наистина времето върви до 20:42:02 и връща на 20:41:58. Сигурно там са снаждали записа.
Най важното е че това са обработени клипове а не оригиналните - защо ли са ги обработвали.
20:14 19.02.2026
69 Буха ха
20:16 19.02.2026
70 Учуден
До коментар #66 от "Рейнджъри, мейнджъри,":"Накрая ги убива и запалва за да няма свидетели"
Обаче оставя всички камери да работят - от къде ви намират такива....
20:16 19.02.2026
71 Факти
До коментар #66 от "Рейнджъри, мейнджъри,":Ти не видя ли колко хора минават оттам? Не само превозни средства, ами и хора на крак. Щом в снега е такава навалица, смятай какво става през пролетта, лятото и есента. Хижата изобщо не е в затънтено място. То точно затова има бариери и електропастир - на камерите се видя няколко групи се бъркат и тръгват към нея, а после се връщат. То ако не беше заградено постоянно щяха да ходят непознати в двора, а това все пак е частен имот. Защо е частен вече е друг въпрос, на който трябва да отговаря този, който го е продал на бащата на Искра Фидосова.
20:17 19.02.2026
72 Ясно се вижда
20:18 19.02.2026
73 Възметен
До коментар #71 от "Факти":"на който трябва да отговаря този, който го е продал на бащата на Искра Фидосова"
Абе всичко е навързано - а за училището, а разрешенията за купища оръжие, а "спонсорите" - тези ако бяха някаква "секта" както се мъчат да ни убедят нямаше цялата власт да ги толерира. Много мирише там и за това ни пускат обработени клипчета за заблуда на овцете.
20:23 19.02.2026
74 Миг
Има интересни тв репортажи от ден 1
Два джипа черен и бял на Петрохан и после същите на околчица
На Петрохан - лица на мутри, на околчица лица с качулки в същите два джипа заедно с разследващите екипи
Още по-интересно - единият джип с пернишки номер
Ден преди това в Батановци Пернишко лично главният прокурор с други служби открива нелегална фабрика за цигари
Но главният не е на местопрестъпление с 3 жертви, а на разкритата нелегална фабрика - доста подредена в Батановци
За сметка на това обаче имаме джип с Пернишка регистрация на Петрохан и после на околчица
Чий ли го дири там този пернишки джип
Има и други подробности около тези два джипа, но нали телевизията ги показа и има разследващи да ги разследват и да кажат, защото има публично достъпни детайли за тях, които задават още въпроси.
20:27 19.02.2026
75 калуш ламя
Дарения, пътувания, имоти тук и там, кеф му тука, кеф му утре там, Мексико, Европа, насам-натам с патлака из гората да се прави на Рамбо и млади яренца около него.
Да ги учи.
Всичко е разбирал той и много добре е разбирал, но кранчето му го врътват, надушват го какви ги е мацал и той ги очиства.
Мъртвите не говорят.
20:32 19.02.2026
76 Българин
До коментар #72 от "Ясно се вижда":Еми щом минава номера че единия се е гръмнал два пъти в главата, що да не мине и това че се разкарал до гората след като се е гръмнал. За пред стадото всичко минава - какви ли не по-глупави оправдания и лъжи съм чувал от нашите управляващи и пак има да гласуват за тях.
20:36 19.02.2026
77 Учуден
До коментар #75 от "калуш ламя":"но кранчето му го врътват"
Същите които са му давали дарения и са го толерирали изведнъж решили да му врътнат кранчето - защо ли? И видиш ли той толкова се афектирал че взел че се гръмнал а не просто да избяга някъде и да си харчи парите.
От къде ви намират толкова "умни".....
20:40 19.02.2026
78 Възмутен
До коментар #75 от "калуш ламя":"надушват го какви ги е мацал и той ги очиства"
Обаче оставя всички камери да работят като може просто да мине и да ги спре.
20:48 19.02.2026
79 Съвет
До коментар #23 от "Елементарно":Смени канала, че само глупости ръсиш.
20:48 19.02.2026
80 Българин
До коментар #79 от "Съвет":Те всичките които са пуснали тук да защитават тезата за "самоубийство" са такива.
20:52 19.02.2026
81 Тити на Кака
До коментар #3 от "ЯКО ВОНИ":" Не съм чувал" е страхотен аргумент, с него можеш да направиш на пух и прах всичко, което пожелаеш, поздравления!
21:55 19.02.2026
82 Отново и отново
21:58 19.02.2026
83 ЦИРК
Как пък разследващите решиха че правели били някакви "ритуали" при посрещането, ми може просто да са се забавлявали, то от 50 метра нищо не се разбира на записа. И това дето излизат да си говорят "за мен беше чест ..." и т.н. прекалено позьорско е точно ще излязът навън да си кажат само това и то точно пред камерата и то в такава посока че микрофонът да ги запише...
Като цяло не е невъзможно да са се самоубили, понеже са ги надушили за сексуални действия с децата. А и вероятно самите родители не са вярвали на децата си, понеже явно са ги пращали там понеже самите деца имат проблеми. А че цялата работа е преплетена със схеми за точене на пари е ясно. Сложен случай наистина.
22:28 19.02.2026
84 ЦИРК
До коментар #82 от "Отново и отново":Не са орязали момента с посрещането. Когато идва кемпера на камера "паркинг" се вижда как двама от тримата падат (или лягат или не е ясно какво) докато вървят към кемпера в далечината.
Като цяло е странно и не логично, но не се знае доста неща в детайли. На камерите може да видите следите в снега, а цялата драма явно се разиграва между 20:45 и 21:20 все пак ако бяха живи щяха да се опитат да изгасят пожара, след като малко преди това се разхождат с фенери (според мен са се опитвали да пуснат тока в сградата). А може да са получили и някакво съобщение или информация преждевременно която наистина да ги е накарала да се самоубият (примерно че ще ги арестуват всички за сексуални престъпления срещу деца ?).
22:36 19.02.2026
85 1111
До коментар #83 от "ЦИРК":Не само това - на завоите кемперът се огъва, джиповете се огъват, което при реална картина от камери няма как да стане.
Да си го кажем направо - клиповете са надупчени кат швейцарско сирене, пропуснати са моменти и са обработени с тъп ИИ.
23:14 19.02.2026
86 Някой все лъже троловете,
Горките тролове, все тях лъжат службите, каква черна несправедливост…
Изобщо не се учудвам че сме на такъв хал с такива коментиращи.
23:55 19.02.2026
87 Датата е символична
Втори февруари.
А покупката на хижата е била идеалното прикритие за истинските цели на “ламата”.
Дори някога да е имал истински намерения за защита на природата явно са мутирали в мания, прикривана с години.
Няма никаква загадка, ламята е търсил лековерни целенасочено и е приемал само лоялни, за да поддържа култа към себе си.
Манипулирал е всички, кой с принуда за дарение, кой с фалшив героизъм, кой с религиозни приказки за следващ живот.
Той е контролирал напълно животът и желанията им и го е моделирал по свой вкус.
Когато обаче са го погнали и той е надушил, ги е очистил, а тези в хижата е убедил да се самоубият и прикрият следите с пожар. Пожарът е най-честият метод за прикриване на следи.
И не е вярно, че няма мотив.
Истината е, че мотив има, но официалните власти не го знаят и се оправдават.
А мотивът е бил култът към него и покриването на следите.
01:56 20.02.2026
88 дайте кадрите от старта на пожара бе
12:40 20.02.2026