Какво са записали камерите около хижа „Петрохан” в периода 31 януари- 2 февруари (ВИДЕО)

Разследващите органи изпратиха до медиите записите от шест видеокамери, разположени около бившата хижа „Петрохан”. Те обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, съобщават от Нова телевизия.

На част от записите се виждат различни членове на групата, живяла в хижата, както и моментът на пожара, идването на мъжа, открил безжизнените тела на тримата – Деян Илиев, както и пристигането на полицаите. Публикуваме целите материали, които ни бяха предоставени, с имената, които са им дадени спрямо местоположението на устройствата.

Път

Паркинг

Кръстопът

Задна порта

Горна верига

Бариера