Какво са записали камерите около хижа „Петрохан” в периода 31 януари- 2 февруари (ВИДЕО)

19 Февруари, 2026 17:43 3 324 88

  • камери-
  • хижа петрохан-
  • период

На част от записите се виждат различни членове на групата, живяла в хижата, както и моментът на пожара, идването на мъжа, открил безжизнените тела на тримата – Деян Илиев, както и пристигането на полицаите.

Какво са записали камерите около хижа „Петрохан” в периода 31 януари- 2 февруари (ВИДЕО) - 1
Снимка: Нова телевизия
Нова телевизия

Разследващите органи изпратиха до медиите записите от шест видеокамери, разположени около бившата хижа „Петрохан”. Те обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, съобщават от Нова телевизия.

На част от записите се виждат различни членове на групата, живяла в хижата, както и моментът на пожара, идването на мъжа, открил безжизнените тела на тримата – Деян Илиев, както и пристигането на полицаите. Публикуваме целите материали, които ни бяха предоставени, с имената, които са им дадени спрямо местоположението на устройствата.

Път

Паркинг

Кръстопът

Задна порта

Горна верига

Бариера


България
  • 1 конспирация

    39 13 Отговор
    изгледах сигурно 100 самоубийства на руснаци с 5.45 от войната - 9мм не е по-малко смъртоносен - не вярвам ако си го насочиш под брадичката да не си пръснеш мозъка - нито един от тия самоубийци не оцеля след първия куршум - и не знам ама всичките тия самоубийства които изгледах бог да ги прости хората ама нито един не беше в естествена поза а тук са си наредени буквално успоредно

    Коментиран от #3, #9, #17, #23, #28, #29, #37

    17:58 19.02.2026

  • 2 Хм...

    36 4 Отговор
    Защо никъде не показаха движението на кемпера от момента когато тръгва от хижата сутринта към 10 и нещо на 1.02. Движел се е през деняНищо не показват! Показаха как го ескортират след Околчица! Ами преди това? Уж начертаха пътя към Враца и селото след града, ама на карта. Никакви записи не показаха. А де, защо не показват!

    Коментиран от #4, #5, #39

    18:02 19.02.2026

  • 3 ЯКО ВОНИ

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "конспирация":

    не съм чувал някой да се самоубива с 2 патрона като не успее първия път - особенно някой като тия двамата главните, които са имали и опит с оръжия на всичкото отгоре - ама видиш ли с 2 огнестрелни рани в главата - това с пистолет може да стане единствено ако става въпрос за глок 18 автоматичен или чешка сборовка 75 автоматичен пистолет или всеки друг с картечна функция или преправен глок на картечен - но тогава изстрелите ще са не бам секунда две и бам ами бамбам защото самоубиеца задържа спусъка

    Коментиран от #81

    18:02 19.02.2026

  • 4 Мексико

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хм...":

    има видео с кемпера в 10 и половина как си тръгва от пътя - но няма видео от пътните камери на къде е отивал - уж е било за морето (явно да тръгнат от там с плавателен съд към мексико или нещо подобно)

    Коментиран от #10

    18:04 19.02.2026

  • 5 Боруна Лом

    33 8 Отговор

    До коментар #2 от "Хм...":

    ЗАЩОТО СИГУРНО СА БИЛИ УБИТИ ПРЕДИ ТОВА И ПОСЛЕ СА ИЗВОЗЕНИ ДО ОКОЛЧИЦА!

    Коментиран от #22

    18:06 19.02.2026

  • 6 Извода е

    29 0 Отговор
    Че яко са се охранявали и въпроса е от кого ? Оръжия, бариери, камери, горна верига, долна верига, реакция до секунди .....

    18:07 19.02.2026

  • 7 Дедо Мраз

    43 7 Отговор
    Разследващите органи дадоха изрезки, които не доказват нищо от тяхните твърдения за самоубийство.

    18:07 19.02.2026

  • 8 Дориана

    39 11 Отговор
    Треска ги тресе всички патерици като ИТН и защитници на корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски Агресивното поведение на корумпирания модел в България показва безпомощност и страх. Разбират, че диктаторския им модел на управление им се изплъзва, защото на политическата сцена излезе нов играч готов да се бори и унищожи корупцията . Случая Петрохан ще се обърне точно срещу тях като бумеранг колкото и неистово да го насочват с безпомощност към опонентите си.

    18:07 19.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Така де

    30 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мексико":

    Тръгва от хижата предиобед, но не за морето. Те от морето се връщат предишния ден. Тръгват уж към Враца, след това последно е засечен от камера в с. Челопек и край! Повече не го виждат, докато не го е намерил ,,овчаря". Ама не показват видеозаписи....

    18:10 19.02.2026

  • 11 Уффффф, досада

    31 8 Отговор
    Нали уж нямало следи по снега? Чудят се как да ни лъжат.

    Коментиран от #14

    18:11 19.02.2026

  • 12 Механик

    11 1 Отговор
    Имам акъл на половин кокошка.

    Коментиран от #32

    18:11 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 следи по снега не се оставят

    22 8 Отговор

    До коментар #11 от "Уффффф, досада":

    при специални операции. Има едни специални гребла които се закрепят за кръста и се провлачват. Скоро дори учение за това имаха родните паткани

    Коментиран от #24

    18:14 19.02.2026

  • 15 Мнение

    17 11 Отговор
    Кво са записали?!
    Герб дпс и ппдб "контролират" (съучастват в) престъпността в България!
    Въпросните хижари определено има данни да са си били секта (каквато е и цялото им ППДБ), НО съм далеч от мисълта, че през тия много години на съществуване, с най-различни правителства (вкл и герб), никой няма да откликне на подадените сигнали срещу въпросната секта, ако не са замесени всички основни партии (герб, дпс и ппдб)!!!

    Вероятно поради някаква причина са решили да приключат с тия хора?!
    Каквато и да е истината с тоя случай, едно е почти 99.99% сигурно:
    Герб, дпс и ппдб са абсолютно замесени в крупни престъпления срещу народ и родина!
    Въпрос на време и желание е да започнат да се осветляват тия престъпления!

    18:15 19.02.2026

  • 16 А от кого е

    21 6 Отговор
    подаден сигнала за пожар в сградата ? Надявам се да не е било от самоубийците. А от кого?

    Коментиран от #41

    18:17 19.02.2026

  • 17 А пушката за какво е била?

    18 6 Отговор

    До коментар #1 от "конспирация":

    Да се удря с нея по кратуната вероятно след като два пъти се е прострелял

    18:20 19.02.2026

  • 18 Сатана Z

    20 1 Отговор
    Добре де,а къде е сега главният свидетел Деян Илиев

    18:20 19.02.2026

  • 19 Кметът на Гинци

    14 5 Отговор
    Слушайте първото и последно интервю,което е дал

    18:21 19.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Боко праните гащи

    14 10 Отговор
    Поръчкови убийства 100 - МеВеРето 0

    18:23 19.02.2026

  • 22 фризир

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    както и ти

    18:23 19.02.2026

  • 23 Елементарно

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "конспирация":

    Точно си гледал.Украинските терористи са убили руските военнопленници и да ги представили като самоубити.

    Коментиран от #26, #79

    18:24 19.02.2026

  • 24 патка

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "следи по снега не се оставят":

    ли са та хаспуха

    18:25 19.02.2026

  • 25 На "Задна порта"

    8 2 Отговор
    Камерата трябва на главата му да е била закрепена. Движи се заедно с човека дето влачи нещо. Там със светло отразителните жилетки дето са

    Коментиран от #42

    18:26 19.02.2026

  • 26 илементарно

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Елементарно":

    и ти ще се самоубиеш така

    18:27 19.02.2026

  • 27 Аксел

    21 4 Отговор
    Разкази по картинки. Те се кланели на Калушев, ама него го няма там. Когато Деян ги открива мъртви в хижата, тя вече не гори ,а пожара е потушен. Полицията идва на 4-ия час след приемане на сигнала за тежко крим.престъпление. В планината си карат джипове и атв-та, а пък рейнджърите не допускали никой в района. И за капак клип на разхождащо се диво животно, което не стана ясно какво отношение има към разследваното престъпление.

    18:28 19.02.2026

  • 28 И къде си ги

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "конспирация":

    гледал тея самоубийства на руснаци ? А?

    18:31 19.02.2026

  • 29 укро питек

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "конспирация":

    бунaк гледал си "руснаци" от окраинските

    18:38 19.02.2026

  • 30 Бай Данчо

    16 6 Отговор
    Версия на жена с която се е свързал починалият Ивайло Калушев.
    Да имали са връзка с ДАНС и с много министри от различни политически партии, шафове на МВРта софийски и регионални. Работили са съвместно с гранична полиция и с полицията, с горските. С всеки който е поискал тяхна помощ. Имали са секретна информация за района още от комунизма. Много ловни дружинки и дървосекачи дори законни са им били душмани защото са ги притеснявали. Но кулминацията идва когато отварят нова хижа и на турската граница. Виждат, че са ефективни. Помагат на държавните органи и искат да се разширят до колкото може. Властите им дават кардбланш защото има полза от тях. Да но там се намесват със съвсем друга мафиотско партийна мрежа. Мрежата на турската общност като политици и мафиоти. Там правят много разкрития и събират доказателства за работата на ДПС като главни лица Пеевски и Доган в съвместна незаконна дейност с турски мафиотски групировки. Става дума за трафик на хора и наркотици. Просто са искали да хваната целият канал. Защото до скоро са хващали само през едната врата. Сега са искали да завършат цялата верига от къде се влиза и от къде се излиза сръбската и турската граници. И са успели. Точно затова са се поздравявали за добре свършената работа пред хижата, казва тя. Били са горди със себе си, че са успели да съберат доказателства с които "борбата с кочината" ще бъде завършена именно за това се радват и си казват "за мене беше чест". Обаждат се на техни хора в ДАНС. Като

    18:40 19.02.2026

  • 31 55,37 минута

    12 2 Отговор
    Пожара гори и се виждат прясни следи от или към гората на двама човека. Някой да не е ходил по нужда случайно.А? Там дето пише: Паркинг

    18:42 19.02.2026

  • 32 Механик

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Така е колега. Даже и на половин кокошка нямаш акъл след като не можеш да си измислиш собствен ник.
    В същност ти си знаеш, че колегите от форума те разпознават и вероятно много ти се смеят на глъмарестите ти опити за манипулация.

    18:43 19.02.2026

  • 33 Ехааааааа

    14 5 Отговор
    Абе тия камери не заснеха ли килърите които гръмнаха обитателите на хижа Петрохан ?? Или тия камери затова са били оставени , а другите които са заснели нещо .....са почистени от чистачите ДАНС !!!!

    18:50 19.02.2026

  • 34 УМЕН БЪЛГАРИН

    11 5 Отговор
    Още ни мислят за ПРОСТИ ....и продължават да ни будалкат !!!

    18:52 19.02.2026

  • 35 Анонимен

    6 5 Отговор
    Виждам само някакви извратени педофили и кучета

    Коментиран от #40

    18:54 19.02.2026

  • 36 Голям

    11 4 Отговор
    Записа е манипулиран според мен... точно когато възниква пожара.. кажи-речи половин час липсва, при все, че има достатъчно движение преди възникването на пожара от 20:44:09 скача направо на 21:12:08.

    18:56 19.02.2026

  • 37 Холмс

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "конспирация":

    Те или руснаци или Тръмп прати техния Делта отряд и от въздуха ги опраскаха! Споко не са нашите служби, те щяха много да омачка снега, о той е един такъв жълт опушен, вижда се тоя Деян как първи минава по него!!!!!!!!!!

    18:57 19.02.2026

  • 38 стоян георгиев

    4 9 Отговор
    Виждам една секта педофили от ПП

    19:00 19.02.2026

  • 39 Холмс

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хм...":

    Камерата ма разклона го показва! Гложди ме друго след като показаха първите записи, защо тогава не показаха и другите записи от тази камера, а ги предоставят чак след седмица! Сигурно е гледана още тогава!

    Коментиран от #55

    19:00 19.02.2026

  • 40 И колко

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    кучета-педофили виждаш ?

    19:00 19.02.2026

  • 41 Митко

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "А от кого е":

    Май от никой не е подаван сигнал за такъв пожар , интересно а ? Имаше едни жени видели черни джипове , но не видели пожар ?

    19:02 19.02.2026

  • 42 Може да влачи

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "На "Задна порта"":

    Някакво дърво

    19:02 19.02.2026

  • 43 Питанки

    7 3 Отговор
    Какво са записали толкова камерите, което може логично да обясни разстрела на тримата мъже, двата пожара и патроните от оръжия, които не притежават? Как ще обяснят бездействието в откриването на кемпера, изчезването на ключов свидетел?
    Бащата на момичето казва, че на 01.02. към 10.30 Ники е върнал нещата на девойката, от хижата, бил е сам, с брандиран джип. Трябва да е летял до София и обратно...
    Обясненията на картинките приличат на съчиненията на анимал планет за живота на животните...

    19:06 19.02.2026

  • 44 Бай Данчо

    8 4 Отговор
    Като са сигурни, че тази информация ще стигне до сигурен човек който ще успее да осъди най-важните личности в държавата. Но в ДАНС ги предават. Докладват директно на Бойко Борисов и той дава заповед да се очистят като замаскират всичко като самоубийство. Да изкарат всички жалби към тях. Да се ползват платените медии за очерняне на всички. Без значение дали имат доказателства народа ще повярва. За това са вързали кучетата в хижата, защото са чакали познати. Техни хора. Само че Ники и Сашко също са били вътре. Екипите за чистене са няколко действат в ръкопашен бой с цел запалване на хижата. Започва се и стрелба пред хижата, след това се пренася вътре. Първи е бил застрелян Калушев. След това останалите влизат в хижата за да търсят момчетата и да вземат доказателствата. Пътят към бягство е затворен. Екипа ги оставя да се задушат. След това ги изваждат навън вече задушени и изгорели. На двама просто им пускат два куршума вече докато са мъртви наредени до входа на хижата третия обаче е жив и се опитват да изкопчат информация, има ли още записи, кой още знае, какво още са видели? Рязали са му пръсти от ръцете след това са го гръмнали два пъти. И шестимата са били силно обгорели телата на по-малко обгорелите са наредили до хижата, по силно обгорелите са натикали в кемпера, кемпера е бил закаран на връх Околчица. От там не дават вече абсолютно никаква информация за телата. Всичко което се каже е под всякакво съмнение. Защото скандала вече се е разраснал. Екипа не

    19:07 19.02.2026

  • 45 Бай Данчо

    11 5 Отговор
    Екипа не са очаквали, че още на следващата сутрин ще ги намерят и ще има свидетели. Не са очаквали и че кмета на Гинци ще разкаже какво е видял. За хората от кемпера никога няма да кажат истината. Експертици се правят от определени лица и трябва да се напишат определени думи на които хората ще се вържат. Дали този случай ще се разплете и дали душите ще намерят покой зависи единствено от народа. Дали народа ще остави това да се потули или не.

    Коментиран от #48

    19:09 19.02.2026

  • 46 1111

    10 4 Отговор
    Тия "записи" и от Космоса си личи, че са зверски манипулирани... То това са целите предоставени метериали, но са само малка, редактирана правилно част, от непредоставените материали.

    19:33 19.02.2026

  • 47 Ех ...ех....ех

    10 4 Отговор
    Лошото е , че във самото начало на трагедията излязоха по телевизии , радиа , вестници със версия за самоубийство и изкараха всякакви да обясняват как са се гръмнали , поне да бяха казали ще разследваме и УБИЙСТВО на всички тия от Петрохан ......АМА НЕ !!!!!! Явно се прекроява голямо престъпление на най високо ниво !!!!!

    19:34 19.02.2026

  • 48 Хи хи

    9 0 Отговор

    До коментар #45 от "Бай Данчо":

    Какво е видял кмета на Гинци , а Деян Илиев не го е видял . Изтекоха показанията на Деян .

    19:34 19.02.2026

  • 49 Митов , Сарафов

    8 4 Отговор
    Са за затвора , за фалшифициране на улики и покритие на убийците на тия момчета !!

    Коментиран от #51

    19:36 19.02.2026

  • 50 Зрител

    12 2 Отговор
    Вижте на втория клип "Паркинг" на 01.02.2026 в времето върви до 20.42.02 и след това връща на 20.41.58. Явно са го къщили в МВР пикчърс ама много неграмотно. Разликата е само 3-4 секунди ама камерата няма как да го направи сама.

    Коментиран от #53

    19:41 19.02.2026

  • 51 Ми то.....

    9 3 Отговор

    До коментар #49 от "Митов , Сарафов":

    Мишока митов затова се покри и не отиде във парламента , че ше го уличат във лъжа.....сарафов се покри и не се показва ....явно е много зает ...мвр пали архиви и също мълчи ...пуска видео запис от който не се разбира нищо....на това му се казва ....ЛЪЖА !!!!

    Коментиран от #56

    19:42 19.02.2026

  • 52 дядото

    7 3 Отговор
    публикувани 16 дни по-късно.трябва ли да повярваме или може и въпроси да задаваме

    Коментиран от #54

    19:42 19.02.2026

  • 53 Зрител

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Зрител":

    Да се чете:
    "Явно са го същили в МВР пикчърс ама много неграмотно"

    Даже и да е прекъснал записа следващия не може да почва по-рано от края на предишния.

    19:48 19.02.2026

  • 54 Зрител

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "дядото":

    Ами да могат да ги обработят "записите" - виж пост 50 какво открих.

    19:50 19.02.2026

  • 55 Хм...

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Холмс":

    Камерата на разклона показва, че кемпера тръгва на някъде. МВР в първия път казаха, че чрез частни камери са определили пътя . На карта показаха селата през, които се минава до Враца, после казаха, че последно са засекли кемпера в с. Челопеч. Това е около час и 40- 50 мин. след като тръгват от хижата на 1.02. Записи? После край до момента, в който кемпера е намерен от ,,овчаря". Нали не вярвате, че не са взели записите от частните камери!

    Коментиран от #61

    19:52 19.02.2026

  • 56 Зрител

    6 2 Отговор

    До коментар #51 от "Ми то.....":

    "пуска видео запис от който не се разбира нищо"

    Единственото което се разбира че са манипулирани - гледай часа на втория клип как вървят секундите в от 20. 41. 30 нататък.

    19:54 19.02.2026

  • 57 И ся" Ко "

    5 2 Отговор
    И СЯ" КО" РАЗБРАХТЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ УБИЙСТВА НА ПЕТРОХАН , ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е ЗАМЕСЕНА И ВАДЯТ КУП ПРОСТОТИИ ЗА ДА ОТЪРВАТ КОЖАТА , ДА ИЗЛЪЖАТ БЪЛГАРИНА И ДА СЕ ИЗКАРАТ НЕВИННИ И , ЧЕ МНОГО РАБОТЯТ !!!!!!!!!!

    19:55 19.02.2026

  • 58 Отново Прах в очите ни!

    11 2 Отговор
    Изгледах всички Обработени записи от външните камери.
    Нищо Съществено!
    Отново опит Институциите да ни внушат Манипулацията за самоубийство!
    Записите от вътрешните камери Липсват!
    DVR-a избирателно е изтрил съществените записи,
    а за заблуда ни е оставил записите на външните камери.
    NB Парапсихолог: От разговорите и поведението на обитателите на хижата,
    не се създава убеждението, че това са хора, които се подготвят за отвъдното!

    Коментиран от #68

    19:58 19.02.2026

  • 59 Сарафа го оставиха на власт

    6 1 Отговор
    За да пази и прикрива Тиквата пеевски и всички които танцуват със тях ....но скоро ще съжалява за това ! А митов е плужек за зоо градината !

    20:02 19.02.2026

  • 60 Цвете

    10 3 Отговор
    КАТО ГЛЕДАТ ТЕЗИ ПОСЛЕДНИ ЧАСОВЕ ВСИЧКИ ВЪВ ФОРУМА, МОГАТ ЛИ КАТЕГОРИЧНО ДА ЗАЯВЯТ, ЧЕ ТЕЗИ УСМИХНАТИ СЪЩЕСТВА ИМАТ НАМЕРЕНИЕ ДА СЛОЖАТ КРАЙ НА ЖИВОТА СИ?! ЛЪЖИТЕ ПРОПЪЛЗЯХА НЕНАВРЕМЕННО И СЕГА СЕ ЧУДЯТ, КАК ДА СЕ ОПРАВДАЯТ. ЖАЛКИ СТЕ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ.🐕🇧🇬🤡

    Коментиран от #64

    20:02 19.02.2026

  • 61 Учуден

    9 2 Отговор

    До коментар #55 от "Хм...":

    "Самоубилите" се трябва да са го направили след като се запалва хижата защото са опърлени но на камерите не се чуват изстрели въпреки че записват постоянно заради огъня. Трябва преди пожара да са записани изстрели с които са убили кучетата - пак няма. Навсякъде има камери ама на мястото където са се "самоубили" няма - сигурно не са искали да ги видят ама са оставили всички други камери да работят.

    И като гледам че има камери навсякъде даже и на кръстопътя ама на предната страна на хижата няма камера - много съмнително ми се види. В гората са сложили ама цяла страна на хижата е без камери.

    20:04 19.02.2026

  • 62 Цвете

    5 2 Отговор
    КАТО ГЛЕДАТ ТЕЗИ ПОСЛЕДНИ ЧАСОВЕ ВСИЧКИ ВЪВ ФОРУМА, МОГАТ ЛИ КАТЕГОРИЧНО ДА ЗАЯВЯТ, ЧЕ ТЕЗИ УСМИХНАТИ СЪЩЕСТВА ИМАТ НАМЕРЕНИЕ ДА СЛОЖАТ КРАЙ НА ЖИВОТА СИ?! ЛЪЖИТЕ ПРОПЪЛЗЯХА НЕНАВРЕМЕННО И СЕГА СЕ ЧУДЯТ, КАК ДА СЕ ОПРАВДАЯТ. ЖАЛКИ СТЕ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ.🐕🇧🇬🤡

    20:05 19.02.2026

  • 63 4567

    6 2 Отговор
    Помним Неско (Nexo) с каква цел нашумя - съдят БГ за 3 млрд.
    Помним Банкова с каква цел нашумя - резултат НИЩО;
    Сега Петрохан - знаем с каква цел се експонира. Всички поставени на вниманието в един и същ момент - преди избори. И си спомням песента: "Денет милиона мишлета.." Резултат - мишлетата вече са шест милиона.

    20:06 19.02.2026

  • 64 Читател

    8 1 Отговор

    До коментар #60 от "Цвете":

    От разговори и от всичко ми изглежда приготовление някъде да бягат а не да се самоубиват.

    20:06 19.02.2026

  • 65 БеГемот

    4 1 Отговор
    Hвье да ми писва ...някакви откачалки направиха цялата гербераски кочина за смях...

    20:07 19.02.2026

  • 66 Рейнджъри, мейнджъри,

    3 10 Отговор
    ала, бала.
    Всичко е било прикритие за истинския му живот на педофил и извратеняк.
    Няма нищо случайно в избора на вилата.
    Далеч от очите на обществото, за да няма свидетели и под прикритие на охрана, се охранява личното пространство.
    Накрая ги убива и запалва за да няма свидетели.
    Палежите винаги са средство за заличаване на следи.
    Завършен психопат.
    Ако не беше така защо ше прави всичко това?

    Коментиран от #70, #71

    20:11 19.02.2026

  • 67 Факти

    12 2 Отговор
    Всички записи са запазени, без най-важните. Пуснаха ни 3 часа плява.

    20:12 19.02.2026

  • 68 Специалист

    11 2 Отговор

    До коментар #58 от "Отново Прах в очите ни!":

    При толкова камери навсякъде не може да няма камера гледаща към централния вход където са намерени телата на тримата. Те са сложили камери и из околните гори обаче няма камера гледаща към централния вход - що ми се струва и че тя е изчезнала.

    Наистина и аз се загледах във втория клип от паркинга и наистина времето върви до 20:42:02 и връща на 20:41:58. Сигурно там са снаждали записа.

    Най важното е че това са обработени клипове а не оригиналните - защо ли са ги обработвали.

    20:14 19.02.2026

  • 69 Буха ха

    8 0 Отговор
    Вижда ли се кога пристигат ДАНС?

    20:16 19.02.2026

  • 70 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "Рейнджъри, мейнджъри,":

    "Накрая ги убива и запалва за да няма свидетели"

    Обаче оставя всички камери да работят - от къде ви намират такива....

    20:16 19.02.2026

  • 71 Факти

    8 2 Отговор

    До коментар #66 от "Рейнджъри, мейнджъри,":

    Ти не видя ли колко хора минават оттам? Не само превозни средства, ами и хора на крак. Щом в снега е такава навалица, смятай какво става през пролетта, лятото и есента. Хижата изобщо не е в затънтено място. То точно затова има бариери и електропастир - на камерите се видя няколко групи се бъркат и тръгват към нея, а после се връщат. То ако не беше заградено постоянно щяха да ходят непознати в двора, а това все пак е частен имот. Защо е частен вече е друг въпрос, на който трябва да отговаря този, който го е продал на бащата на Искра Фидосова.

    Коментиран от #73

    20:17 19.02.2026

  • 72 Ясно се вижда

    5 2 Отговор
    Че по време на пожара има прясни следи в посока камерата и гората. Не е логично

    Коментиран от #76

    20:18 19.02.2026

  • 73 Възметен

    8 3 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    "на който трябва да отговаря този, който го е продал на бащата на Искра Фидосова"

    Абе всичко е навързано - а за училището, а разрешенията за купища оръжие, а "спонсорите" - тези ако бяха някаква "секта" както се мъчат да ни убедят нямаше цялата власт да ги толерира. Много мирише там и за това ни пускат обработени клипчета за заблуда на овцете.

    20:23 19.02.2026

  • 74 Миг

    7 2 Отговор
    Оставете камерите
    Има интересни тв репортажи от ден 1
    Два джипа черен и бял на Петрохан и после същите на околчица
    На Петрохан - лица на мутри, на околчица лица с качулки в същите два джипа заедно с разследващите екипи
    Още по-интересно - единият джип с пернишки номер
    Ден преди това в Батановци Пернишко лично главният прокурор с други служби открива нелегална фабрика за цигари
    Но главният не е на местопрестъпление с 3 жертви, а на разкритата нелегална фабрика - доста подредена в Батановци
    За сметка на това обаче имаме джип с Пернишка регистрация на Петрохан и после на околчица
    Чий ли го дири там този пернишки джип
    Има и други подробности около тези два джипа, но нали телевизията ги показа и има разследващи да ги разследват и да кажат, защото има публично достъпни детайли за тях, които задават още въпроси.

    20:27 19.02.2026

  • 75 калуш ламя

    4 4 Отговор
    е живучкал като царче.
    Дарения, пътувания, имоти тук и там, кеф му тука, кеф му утре там, Мексико, Европа, насам-натам с патлака из гората да се прави на Рамбо и млади яренца около него.
    Да ги учи.
    Всичко е разбирал той и много добре е разбирал, но кранчето му го врътват, надушват го какви ги е мацал и той ги очиства.
    Мъртвите не говорят.

    Коментиран от #77, #78

    20:32 19.02.2026

  • 76 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #72 от "Ясно се вижда":

    Еми щом минава номера че единия се е гръмнал два пъти в главата, що да не мине и това че се разкарал до гората след като се е гръмнал. За пред стадото всичко минава - какви ли не по-глупави оправдания и лъжи съм чувал от нашите управляващи и пак има да гласуват за тях.

    20:36 19.02.2026

  • 77 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "калуш ламя":

    "но кранчето му го врътват"

    Същите които са му давали дарения и са го толерирали изведнъж решили да му врътнат кранчето - защо ли? И видиш ли той толкова се афектирал че взел че се гръмнал а не просто да избяга някъде и да си харчи парите.

    От къде ви намират толкова "умни".....

    20:40 19.02.2026

  • 78 Възмутен

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "калуш ламя":

    "надушват го какви ги е мацал и той ги очиства"

    Обаче оставя всички камери да работят като може просто да мине и да ги спре.

    20:48 19.02.2026

  • 79 Съвет

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Елементарно":

    Смени канала, че само глупости ръсиш.

    Коментиран от #80

    20:48 19.02.2026

  • 80 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #79 от "Съвет":

    Те всичките които са пуснали тук да защитават тезата за "самоубийство" са такива.

    20:52 19.02.2026

  • 81 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЯКО ВОНИ":

    " Не съм чувал" е страхотен аргумент, с него можеш да направиш на пух и прах всичко, което пожелаеш, поздравления!

    21:55 19.02.2026

  • 82 Отново и отново

    2 1 Отговор
    Последните записи, които благоволиха да ни спуснат милиционерите, вече ясно показват, че тези хора не са имали никакво намерение да приключат със земното си битие в следващите поне 20-30 години, камо ли до ден-два. Те ако искаха да се гръмнат, така ли щяха да се държат и да си говорят? Така ли щяха да се подредят, като кегли пред къщата? Що не се "кремираха" (заедно с кучетата) по подобие на източните погребални практики, а са избрали да ги размятат по моргите и да ги ровят в пръстта по семитския обичай. Ежедневие, смях, работа, която чака ръцете на хора сработили се с времето... Момче, което се забавлява... Разтоварване на багаж... Никой не се прави на каубой в бар... Това виждам. Милиционерите, (особено с добавянето на кадъра с кланянето и орязването на моменти от посрещането на кемпера) съвсем си ос-ра-ха шортите. Може тези хора да са всякакви (добри или лоши, просветлени или извратени), но милиционерите категорично са 99-процентови манипулатори. Какви ли глупости ще натворят в сезон 20-и на тази сапунка? Време е да се опомнят, защото скоро ще им бъде търсена сметка за манипулациите, кражбите, убийствата, извращенията и сатанизмите... на тях, и на пп-тата, на всите тикви, на прасокочината, на проскубаните соколи, копейки, гелове, чалгари, сциентолози, масони, тамплиери, бивши и настоящи резиденти... Ако пропускам някой, моля, добавете го в списъка. Скоро идва Божия Съд и родата на дявола я чака геената огнена. Амин!

    Коментиран от #84

    21:58 19.02.2026

  • 83 ЦИРК

    1 1 Отговор
    Интересно, какво правят тримата около 20:40 и защо няма ток (дори вътре се разхождат с фенери). Изглежда все едно се опитват да пуснат тока (ако ще се самоубиваш едва ли в последните ти мигове точно това ще правиш). Любопитно е има ли някаква официално обявена причина за пожара ?

    Как пък разследващите решиха че правели били някакви "ритуали" при посрещането, ми може просто да са се забавлявали, то от 50 метра нищо не се разбира на записа. И това дето излизат да си говорят "за мен беше чест ..." и т.н. прекалено позьорско е точно ще излязът навън да си кажат само това и то точно пред камерата и то в такава посока че микрофонът да ги запише...

    Като цяло не е невъзможно да са се самоубили, понеже са ги надушили за сексуални действия с децата. А и вероятно самите родители не са вярвали на децата си, понеже явно са ги пращали там понеже самите деца имат проблеми. А че цялата работа е преплетена със схеми за точене на пари е ясно. Сложен случай наистина.

    Коментиран от #85

    22:28 19.02.2026

  • 84 ЦИРК

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Отново и отново":

    Не са орязали момента с посрещането. Когато идва кемпера на камера "паркинг" се вижда как двама от тримата падат (или лягат или не е ясно какво) докато вървят към кемпера в далечината.

    Като цяло е странно и не логично, но не се знае доста неща в детайли. На камерите може да видите следите в снега, а цялата драма явно се разиграва между 20:45 и 21:20 все пак ако бяха живи щяха да се опитат да изгасят пожара, след като малко преди това се разхождат с фенери (според мен са се опитвали да пуснат тока в сградата). А може да са получили и някакво съобщение или информация преждевременно която наистина да ги е накарала да се самоубият (примерно че ще ги арестуват всички за сексуални престъпления срещу деца ?).

    22:36 19.02.2026

  • 85 1111

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "ЦИРК":

    Не само това - на завоите кемперът се огъва, джиповете се огъват, което при реална картина от камери няма как да стане.
    Да си го кажем направо - клиповете са надупчени кат швейцарско сирене, пропуснати са моменти и са обработени с тъп ИИ.

    23:14 19.02.2026

  • 86 Някой все лъже троловете,

    0 2 Отговор
    монтира клипове, реже ги, крие доказателства, подменя ги и всичко така, че да отговаря на техните съмнения.
    Горките тролове, все тях лъжат службите, каква черна несправедливост…
    Изобщо не се учудвам че сме на такъв хал с такива коментиращи.

    23:55 19.02.2026

  • 87 Датата е символична

    0 2 Отговор
    за деянието в хижата.
    Втори февруари.
    А покупката на хижата е била идеалното прикритие за истинските цели на “ламата”.
    Дори някога да е имал истински намерения за защита на природата явно са мутирали в мания, прикривана с години.
    Няма никаква загадка, ламята е търсил лековерни целенасочено и е приемал само лоялни, за да поддържа култа към себе си.
    Манипулирал е всички, кой с принуда за дарение, кой с фалшив героизъм, кой с религиозни приказки за следващ живот.
    Той е контролирал напълно животът и желанията им и го е моделирал по свой вкус.
    Когато обаче са го погнали и той е надушил, ги е очистил, а тези в хижата е убедил да се самоубият и прикрият следите с пожар. Пожарът е най-честият метод за прикриване на следи.
    И не е вярно, че няма мотив.
    Истината е, че мотив има, но официалните власти не го знаят и се оправдават.
    А мотивът е бил култът към него и покриването на следите.

    01:56 20.02.2026

  • 88 дайте кадрите от старта на пожара бе

    0 0 Отговор
    неШТастници такива..от 20-44 изведнъж камерата се премества на 21 и еди колко си когато вече пожара е факт...жалка работа, смешни джендъри !!

    12:40 20.02.2026