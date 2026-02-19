Новини
Учени откриха смъртоносна бактерия на 5000 години в заледена пещера в Румъния

19 Февруари, 2026

Опасните бактерии имат висока резистентност към ниски температури

Учени откриха смъртоносна бактерия на 5000 години в заледена пещера в Румъния - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рискът от възникване на нови инфекциозни заболявания, произтичащи от древни микроорганизми, освобождавани при топенето на ледовете, все по-често попада във фокуса на научната общност. Изследване на учени от Румънската академия насочва вниманието към бактериален щам, изолиран от ледената пещера Скаришоара в Карпатите, който е останал в ледена среда приблизително 5000 години.

Става дума за щама Psychrobacter SC65A.3 – психрофилна бактерия, адаптирана към живот при ниски температури. След внимателно извличане на проби от древния лед, изследователите са подложили микроорганизма на тестове за чувствителност към 10 широко използвани антибиотици, включително медикаменти, прилагани при лечение на туберкулоза, колит и инфекции на пикочните пътища. Резултатите показват изразена резистентност към всички те.

Според ръководителя на изследването д-р Кристина Пуркареа, геномният анализ е установил наличието на над 100 гена, свързани с антибиотична резистентност. Данните поставят въпроса за еволюционния произход на подобни механизми. Специалистите напомнят, че антибиотичната резистентност не е феномен, възникнал единствено вследствие на съвременната медицинска употреба на антибиотици. Гените за устойчивост съществуват естествено в микробния свят от милиони години като част от междувидовата конкуренция между бактерии и гъбички, произвеждащи антимикробни вещества.

Опасенията на учените са свързани не толкова с директната патогенност на конкретния щам, колкото с потенциалния хоризонтален трансфер на гени. Ако при топене на ледовете древни микроорганизми бъдат освободени в околната среда, техните гени за резистентност могат да бъдат предадени на съвременни патогенни бактерии. Това би могло допълнително да усложни глобалната криза с антибиотичната резистентност, която според Световната здравна организация вече представлява една от водещите заплахи за общественото здраве. По оценки, резистентните инфекции причиняват над един милион директни смъртни случаи годишно в световен мащаб.

Подобни научни сигнали идват и от други региони. Изследвания на замръзналата почва (пермафрост) в Сибир и Арктика вече са документирали жизнеспособни вируси и бактерии на десетки хиляди години. През 2016 г. в северна Русия беше регистрирано огнище на антракс, свързано с размразяване на заразени животински останки, съхранявани в ледена почва. Този случай показа, че освобождаването на древни патогени не е само теоретичен сценарий.

Научната общност подчертава, че не всяка древна бактерия представлява непосредствена пандемична заплаха. Повечето психрофилни микроорганизми са слабо приспособени към температурата на човешкото тяло и не могат да причиняват инфекции. Въпреки това генетичният им „резервоар“ може да има значение за бъдещата динамика на микробната еволюция.

Контекстът на климатичните промени засилва значимостта на тези открития. С повишаването на глобалните температури скоростта на топене на ледници и пермафрост се увеличава, което разширява зоната на потенциално освобождаване на древни микроорганизми. В този смисъл изследването от Румъния се вписва в по-широката научна рамка, която разглежда климатичните промени не само като екологичен, но и като бъдещ епидемиологичен фактор.

Учените призовават за систематичен мониторинг на микробното разнообразие в ледени среди и за интегриране на микробиологичните данни в стратегиите за глобална здравна сигурност. Според тях разбирането на механизмите на древната антибиотична резистентност може да помогне и за разработването на нови терапевтични подходи в епоха, в която ефективността на съществуващите антибиотици намалява.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 00014

    2 0 Отговор
    От личната карта на бактерията!

    19:04 19.02.2026

  • 2 Мнение

    13 2 Отговор
    Да чакаме ли сега отново Бил Гейтс да излезе и да прогнозира новата пЛандемия?!

    Коментиран от #21

    19:05 19.02.2026

  • 3 Kaлпазанин

    10 3 Отговор
    Дано първо вас хване ,училите недоучили мисирки

    19:12 19.02.2026

  • 4 из Търсачи

    11 2 Отговор
    Всичко се лекува, само човешката глупост е безсмъртна.

    19:18 19.02.2026

  • 5 Ужас

    11 4 Отговор
    Сорос и нпо та предупреждават че скоро пак ще ни затворят ако не слушаме. Целта е да попаднат повече мъж с мъж и жена с жена за да има разпространение на заразата ,, Петрохан ,,

    19:24 19.02.2026

  • 6 дядото

    6 4 Отговор
    а дали там не са открили и биолаборатория на сащ или нато.

    Коментиран от #8, #13

    19:34 19.02.2026

  • 7 Тази Бактерия

    2 7 Отговор
    Я пуснете в Мускалието.

    Прекалено много УРУНГЕЛИ
    Има за Чистене .

    Коментиран от #10

    19:50 19.02.2026

  • 8 Откриха Откриха

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "дядото":

    Рублоидиоти
    Чакащи
    Да си получат Дажбите от
    Пасоля .

    19:51 19.02.2026

  • 9 Ами сега?

    3 6 Отговор
    Най жалкото е, че копейките продължават да имат успех в зобирането на наши сънародници и да им втълпяват азиатски произход и, че от североизток идва само добро. Нищо добро не е ристигнало през северната гарница поне в последните 1000 години. Дори и днес разтопяването на северните ледове в Русия ни носи само вредни патогени.

    20:11 19.02.2026

  • 10 Лопата Орешник

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тази Бактерия":

    И ти си един от тях!

    Коментиран от #12

    20:25 19.02.2026

  • 11 Госあ

    8 0 Отговор
    “ междувидовата конкуренция” продължават с дарвиновите тъпотии ! Кимура ги изхвърли в кофата преди десетилетие ! Преди 5000 години станали резистентни към съвременните антибиотици, заради междувидова конкуренция, А ?

    20:43 19.02.2026

  • 12 курешник

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    я твои трубьi шатал

    20:55 19.02.2026

  • 13 даааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "дядото":

    в задниятидвор

    Коментиран от #14

    20:56 19.02.2026

  • 14 Даааа

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "даааааа":

    целият, целият това го мога. Писането на статии не ми е силата.

    20:59 19.02.2026

  • 15 Американски евреин

    1 0 Отговор
    Парите са цяла наука. Който разбира тази наука и който я разбира докато е жив ще има дебела банкова сметка. На върха на науката стоят няколко закона за парите за инфлацията и за инвестирането. Разбираш ли ги тези закони то ти си разбрал защо и в коя посока се движи целия живот! 🥳😉

    21:02 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Евреин

    0 0 Отговор
    Никога не заменяйте инвестирането за евтини пачи 🤭

    21:20 19.02.2026

  • 18 Елизабет Цветанова цървула

    0 0 Отговор
    Заминавам с нигериеца за почивка да ми сплющи задника някаде на Занзибар 🤣🤭🤣

    21:50 19.02.2026

  • 19 Анита гювендията

    0 0 Отговор
    Най сладката сперма е на камерунеца 🤣🤭

    22:13 19.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Биофобия.

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Изгледай филма Атланска Чума. Всичко е възможно да се случи и Не всичко е възможно да се лекува. А за онези хора са важни парите човешките страдания нямат значение. Не че тия хора не ни готвят нещо което ще ни зароби или задължи да купуваме техните продукти. Това е било винаги откакто свят светува.

    01:52 20.02.2026

  • 22 бушприт

    0 0 Отговор
    Резултатите показват изразена резистентност към всичките антибиотици.

    06:40 20.02.2026

  • 23 Ахааа

    0 0 Отговор
    Ако го гепат американците, пак ше го подарят на китайците, като невинен подарък за годината на коня....После един прилеп кацнал на един банан и така...

    14:26 20.02.2026