Задържаха 24-годишен, правил секс с 12-годишно момиче без родители

Задържаха 24-годишен, правил секс с 12-годишно момиче без родители

19 Февруари, 2026 16:54

Предвиденото в закона наказание за подобно престъпление е лишаване от свобода от 2 до 8 години

Районният съд във Варна уважи искането на Районната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража" спрямо 24-годишен младеж, привлечен като обвиняем за съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява изнасилване - престъпление по чл.151 ал.1 от НК.

Спрямо него са предявени обвинения затова, че на 14 февруари т.г. във Варна е осъществил сексуален контакт с 12-годишно момиче. Пострадалата е дете, лишено от родителска грижа, настанена в специализирана институция.

Предвиденото в закона наказание за подобно престъпление е лишаване от свобода от 2 до 8 години.

24-годишният обвиняем е осъждан за престъпление от общ характер, като настоящото деяние се явява извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено му с предходно осъждане. От писмените и гласни доказателствата по делото Районният съд прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност. С оглед високата обществена опасност от деянието, както и с цел да се предотврати възможността обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, съдът счете, че най-адекватната мярка за неотклонение спрямо него се явява "задържане под стража“.

Обжалването на мярката е в 3-дневен срок, като в случай на обжалване делото е насрочено за разглеждане пред горната съдебна инстанция – ВОС, за 25 февруари от 13 часа, съобщава Фокус.


  • 1 Начи

    47 9 Отговор
    За сек с 15 годишно момче у Петрохан може инак

    Коментиран от #5, #40

    16:56 19.02.2026

  • 2 спонтанен сарказъм

    35 5 Отговор
    е те ако и родителите бяха участвали щеше да е съвсем извратено

    Коментиран от #6

    16:56 19.02.2026

  • 3 Това

    49 4 Отговор
    Са ромейски работи! Що се бъркат в културните особености на хората?

    Коментиран от #7, #9

    16:57 19.02.2026

  • 4 име

    25 8 Отговор
    Избирател на ПеПедофили

    Коментиран от #16

    16:57 19.02.2026

  • 5 Георги

    35 5 Отговор

    До коментар #1 от "Начи":

    ако Терзиев ти дава пари, а Сандов, Мирчев и АКФ са ти приятели - всичко може. Даже ще ти организират протест в защита (сега така е модерно) на жълтите павета и ще обвинят чичо румен и дядо путин.

    16:58 19.02.2026

  • 7 Сила

    18 26 Отговор

    До коментар #3 от "Това":

    На Копейкин сина е ...продължава семейната традиция !!! Традиционни ценности от Максуда ....

    17:00 19.02.2026

  • 8 Дони

    12 4 Отговор
    ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР

    17:03 19.02.2026

  • 9 И аз това питам

    30 3 Отговор

    До коментар #3 от "Това":

    От кое племе е...индианско?

    Коментиран от #21

    17:09 19.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    15 11 Отговор
    На времето девойката е навършвала пълнолетие на 12г. Има го по филмите. И в историческата литература.

    17:10 19.02.2026

  • 12 Химическа кастрация за такива

    26 6 Отговор
    После да прави кавото си иска.

    17:10 19.02.2026

  • 15 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Във Варна се снишават и с животни,за което не е предвидено наказание ,а трябва.

    Коментиран от #26, #29, #30

    17:16 19.02.2026

  • 16 Георги

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    казва се рейнджъри!

    17:18 19.02.2026

  • 18 интересно

    30 0 Отговор
    То по тая логика половината мигани трябва да са задържани...

    17:31 19.02.2026

  • 19 наблюдател

    12 11 Отговор
    Ако жена не желае секс,сам мъж не може да я изнасили.Може,но преди това трябва да я пребие жестоко,да я върже и чак тогава.Тази е посъветвана как да получи някое евро.

    17:36 19.02.2026

  • 20 Гост

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Семейните ти драми не интересуват никого.

    17:36 19.02.2026

  • 21 Б Машалов

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "И аз това питам":

    ПЕПЕИЦИ

    Коментиран от #43

    17:42 19.02.2026

  • 22 разказ

    14 3 Отговор
    Обещал е,че ще и плати някое евро и не го е изпълнил.И малката си казва :сега ще видиш кво ще те направя.А обществото е чувствително към тази дума изнасилване.А жена,дори и на 13г.,трудно се изнасилва от сам мъж.Тя не вика ли,не крещя ли?В гората ли е станало?

    17:48 19.02.2026

  • 24 Урко

    6 4 Отговор
    Енрогейэъри сакам да любя

    17:51 19.02.2026

  • 25 123456

    8 2 Отговор
    Абе , какво му правите реклама - пишете , че са му отрязали моркова и толкова ! 2 години за педофилия - това е подарък! Главата до раменете и това е лекарството ! Един няма да посегне !

    17:53 19.02.2026

  • 26 Коня на Оня

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Ти не се оплакваш ,нали ,добре ти беше като те яздих

    17:54 19.02.2026

  • 29 Костадинов

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Прав си ,ние така правим

    17:56 19.02.2026

  • 30 Селския бик

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Само да ми паднеш,ще припаднеш от либов

    17:57 19.02.2026

  • 34 Вихрогон

    16 0 Отговор
    В махалата на мургавите на тези години момичетата вече раждат чаавеетта!

    18:01 19.02.2026

  • 35 Или е рейнджър

    5 4 Отговор
    или момичето е рейнджърка. Няма как да е друго.

    18:03 19.02.2026

  • 36 стоян георгиев

    8 3 Отговор
    От ппдб-лите ли е? Да се провери за връзки с тях!

    18:13 19.02.2026

  • 37 пепа сомлева-триполова

    3 1 Отговор
    хэторо-гнус!

    18:32 19.02.2026

  • 38 Тити

    6 2 Отговор
    Нещо не разбирам в секса има двама а осъждат единият а другият какво е правил???? По всичко изглежда нещата са били доброволни а не против волята на момичето.

    18:34 19.02.2026

  • 39 И тоя вероятно е

    5 1 Отговор
    от ПП-ДБ ...

    18:57 19.02.2026

  • 40 Тоалетна Хартия

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Начи":

    ПеДроханци са българи, а тия са тъмни български граждани!!

    19:49 19.02.2026

  • 42 дядото

    3 1 Отговор
    за секс с малки деца,със съд или с л .и.н.ч- само едно наказание- кас тр ац ия.

    19:51 19.02.2026

  • 43 Пашалов

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Б Машалов":

    Те не си падат по женско...с изключение на парапетаджията...

    20:29 19.02.2026

  • 45 ППеец

    1 1 Отговор
    обучавал малко изрожденче

    20:59 19.02.2026