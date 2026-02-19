Задържаха 24-годишен, правил секс с 12-годишно момиче без родители

Районният съд във Варна уважи искането на Районната прокуратура за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража" спрямо 24-годишен младеж, привлечен като обвиняем за съвкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява изнасилване - престъпление по чл.151 ал.1 от НК.
Спрямо него са предявени обвинения затова, че на 14 февруари т.г. във Варна е осъществил сексуален контакт с 12-годишно момиче. Пострадалата е дете, лишено от родителска грижа, настанена в специализирана институция.
Предвиденото в закона наказание за подобно престъпление е лишаване от свобода от 2 до 8 години.
24-годишният обвиняем е осъждан за престъпление от общ характер, като настоящото деяние се явява извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено му с предходно осъждане. От писмените и гласни доказателствата по делото Районният съд прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност. С оглед високата обществена опасност от деянието, както и с цел да се предотврати възможността обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, съдът счете, че най-адекватната мярка за неотклонение спрямо него се явява "задържане под стража“.
Обжалването на мярката е в 3-дневен срок, като в случай на обжалване делото е насрочено за разглеждане пред горната съдебна инстанция – ВОС, за 25 февруари от 13 часа, съобщава Фокус.
